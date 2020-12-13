УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11422 відвідувача онлайн
Новини
2 743 65
вакцина (4418) Канада (2108) коронавірус (19920)

Вакцинація проти COVID-19: влада Канади готова до виплати компенсацій за побічні ефекти

Вакцинація проти COVID-19: влада Канади готова до виплати компенсацій за побічні ефекти

У Канаді будуть виплачувати компенсацію з боку держави, якщо після вакцинації у когось будуть серйозні побічні ефекти.

Про це повідомили в Агентстві громадського здоров'я Канади, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Правило поширюватиметься на всі вакцини, які затверджені Департаментом охорони здоров’я країни.

Програма покликана "упевнитись в наявності справедливого доступу усіх канадців до підтримки у разі рідкісного випадку їх бурхливої побічної реакції на вакцину".

"Як будь-які ліки, вакцини можуть спричинити побічні наслідки та реакцію. Іноді можлива також бурхлива побічна реакція на щеплення. Вірогідність цього є дуже низькою - менше одного випадку на мільйон - і ми зобов’язані допомогти, якщо це трапиться", - наголосили в Агентстві.

Раніше повідомлялося, що в центральній провінції Канади Онтаріо з 15 грудня почнуть вакцинацію проти коронавірусу.

Також читайте: Канада лідирує за обсягами замовленої вакцини проти COVID-19: кількість доз учетверо більше за населення країни. ПЕРЕЛІК
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
"ковид" - то была спецоперация по свержению Трампа. Операцию теперь сворачивают.
Скоро про "ковид" вообще никто не вспомнит.
показати весь коментар
13.12.2020 14:54
+3
Так сколько же деток уже умерло после вакцинации? И отдельно интересно знать сколько деток уже умерло в результате вакцинации?
показати весь коментар
13.12.2020 15:43
+3
Шо таке ? Не вірите опитуванням, що, типу, дві третини канадців готові вакцинуватися ?
Правда, от прям зараз - лише третина ?
Заманюєте ? Бо Трюдо ж назамовляв. А скільки вона може зберігатися і чи буде потрібна через кілька місяців ? Закупили більше всіх у світі на одну людину.

І як вам, чинушам, потім довести, що наслідки саме від вакцини ? Які вони можуть бути ? Скільки часу даєте на те, щоб вони проявилися ? Бо пізніше уже не рахуватиметься.
Що, по-вашому, - серйозні ?

А від інших виплачували ?
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/canada-to-implement-its-first-national-vaccine-injury-compensation-program-1.5226609

Canada to implement its first national vaccine injury compensation program

...

Trudeau added in the press conference that the program was "based on the model that ****** has had for the last 30 years and follows the lead of all other G7 countries."
More than 20 countries already have vaccine injury support programs, according to the press release, with Canada being the last G7 country to follow suit.
показати весь коментар
13.12.2020 21:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вакцинация от COVID-19: власти Канады готовы к выплате компенсаций при проявлении побочных эффектов - Цензор.НЕТ 8351
показати весь коментар
13.12.2020 14:34 Відповісти
прямо какая то параллельная реальность....
показати весь коментар
13.12.2020 14:28 Відповісти
Вакцинация от COVID-19: власти Канады готовы к выплате компенсаций при проявлении побочных эффектов - Цензор.НЕТ 7873
показати весь коментар
13.12.2020 14:29 Відповісти
тут не то что в лучшем случае в конце 2021, та еще за свои и в втридорога.... если что то не то - еще и пошлют
показати весь коментар
13.12.2020 14:30 Відповісти
Власти Канады готовы к выплате компенсаций при проявлении побочных эффектов.
Власти Украины - НЕТ!
Любая прививка дает побочные проявления,ЛЮБАЯ!
И что одному соответственно его здоровья проходит более-менее без особых побочек, то другой человек может заработать хронические болячки, инвалидность, а то и летальный исход.
Состояние здоровья каждого никто не проверяет.
И вакцина для всех одна - и для ребенка с соответсвующим весом, и для старика и для молодого и более-менее здорового человека.
Но в западных странах человек может получить нехилые компенсации за потерю здоровья.
А у нас - дырку от бублика. Лечиться будете за свой счет!
Думай-те!
показати весь коментар
13.12.2020 14:40 Відповісти
Да, например в США можно добиться больших денежных компенсаций. Поэтому производитель вакцин страхуется от таких случаев и стоимость страховки забивает в стоимость вакцин.
Кстати вот что сообщает о жалобах служба VAERS
The number of VAERS reports submitted varies each year. In 2019, VAERS received over 48,000 reports. About 85-90% of the reports describe mild side effects such as fever, arm soreness, and crying or mild irritability. The remaining reports are classified as serious, which means that the adverse event resulted in permanent disability, hospitalization, life-threatening illness, or death. While these problems happen after vaccination, they are rarely caused by the vaccine.

При том, что в США проводят десятки миллионов вакцинаций в год.
показати весь коментар
13.12.2020 15:40 Відповісти
При побочных эффектах в виде смерти ,вам будет выплачена компенсация))
показати весь коментар
13.12.2020 14:47 Відповісти
У нас? Выплачена компенсация? Вы шутите?

Сколько деток уже умерло после вакцинации. Но там не то что компенсаций кто-то добился.
Никто никогда не признал смерть от вакцинации.
И депутанам в Раде надо прежде ,чем добиваться обязательной вакцинации, добиться принятия Закона о КОМПЕНСАЦИИ за утраченное от вакцинации здровье.
Это должен быть очень серьезный тщательно выверенный ЗАКОН!
показати весь коментар
13.12.2020 14:58 Відповісти
Так сколько же деток уже умерло после вакцинации? И отдельно интересно знать сколько деток уже умерло в результате вакцинации?
показати весь коментар
13.12.2020 15:43 Відповісти
А хто веде таку статистику?

Хоча є статистика, що 4,4 мільярди доларів виплачено лише у США у вигляді компенсацій за негативні наслідки після вакцинації.
показати весь коментар
13.12.2020 17:00 Відповісти
Хочете сказати, що https://censor.net/ru/user/452148 спекулює на цьому питанні, навіть не подивившись статистику? Так, це дуже некрасиво...
показати весь коментар
13.12.2020 18:27 Відповісти
Хочу сказати, що навіть в США, куди не сплавляють індійський вакцинний непотріб, від вакцин страждають тисячі дітей щороку.
показати весь коментар
13.12.2020 19:05 Відповісти
Це зрозуміло, що Ви дуже хочете це сказати, питання в підставах для таких заяв.
показати весь коментар
13.12.2020 19:28 Відповісти
В тебе з логікою погано? Якби ніхто не страждав від вакцин, цих виплат не було б.
показати весь коментар
13.12.2020 20:38 Відповісти
Це результат збору даних про побічну дію вакцин протягом 30 років по програмі https://www.cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/monitoring/vaers/index.html VAERS
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/monitoring/vaers/index.html What We Can Learn From VAERS Data
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/monitoring/vaers/index.html The number of VAERS reports submitted varies each year. In 2019, VAERS received over 48,000 reports. About 85-90% of the reports describe mild side effects such as fever, arm soreness, and crying or mild irritability. The remaining reports are classified as serious, which means that the adverse event resulted in permanent disability, hospitalization, life-threatening illness, or death. While these problems happen after vaccination, they are rarely caused by the vaccine.
показати весь коментар
13.12.2020 20:50 Відповісти
Так, саме тому зроблено виплат на мільярди доларів за рішеннями Вакцинного Суду.
показати весь коментар
13.12.2020 21:35 Відповісти
За який час сплачено ці 4,4 мільярди? І чи завжди там було доведено ушкодження саме від вакцини?
показати весь коментар
13.12.2020 21:41 Відповісти
За 32 роки. Якби не було за що платити, фарм. компанія чорта з два б платила.

Чи ким-небудь науково доведено, що вакцинація спроможна захистити від будь-якої хвороби? Ні.
За відкритою статистикою, наприклад, з Німеччини і вакциновані, і невакциновані однаково можуть захворіти.

Подальша розмова з тобою нецікава. Покажеш свою віру в вакцини через кілька місяців. Пухом земля.
показати весь коментар
13.12.2020 21:55 Відповісти
Since 1988, over 22,685 petitions have been filed with the VICP. Over that 30-year time period, 19,403 petitions have been adjudicated, with 7,705 of those determined to be compensable, while 11,698 were dismissed. Total compensation paid over the life of the program is approximately $4.4 billion.

Тобто відхилено більше, ніж задоволено. А з тих, що задоволено...
What does it mean to be awarded compensation? Being awarded compensation for a petition does not necessarily mean that the vaccine caused the alleged injury. In fact:
Approximately 70 percent of all compensation awarded by the VICP comes as result of a negotiated settlement between the parties in which HHS has not concluded, based upon review of the evidence, that the alleged vaccine(s) caused the alleged injury.
• Attorneys are eligible for reasonable attorneys' fees, whether or not the petitioner is awarded compensation by the Court, if certain minimal requirements are met. In those circumstances, attorneys are paid by the VICP directly. By statute, attorneys may not charge any other fee, including a contingency fee, for his or her services in representing a petitioner in the VICP.

https://www.hrsa.gov/sites/default/files/hrsa/vaccine-compensation/data/data-statistics-report.pdf

Так що Ваші фантазії "Якби не було за що платити, фарм. компанія чорта з два б платила." на 70% - фігня.
показати весь коментар
13.12.2020 22:14 Відповісти
Саме тому було виплачено 4,4 мільярди доларів. Бо вакцини там ні при чому. Просто фармі нікуди гроші діти.
показати весь коментар
13.12.2020 22:21 Відповісти
Не фармі, а National Vaccine Injury Compensation Program (VICP).
показати весь коментар
13.12.2020 22:26 Відповісти
Уяви ситуацію. Тобі вкололи вакцину. Ти став інвалідом. Хтозна чому. Просто співпало, можливо. Ти подав в суд позов. Але тобі кажуть "Давайте заплатимо Вам 1 мільйон доларів, але без подальшого розголосу".

Увага, питання. Якщо б в фарм. компанії були впевнені, що їх вакцина не має ніякого стосунку до твоєї інвалідності, чи б пропонували вони тобі таке?
показати весь коментар
13.12.2020 22:26 Відповісти
Врегульовують такі питання менеджери з National Vaccine Injury Compensation Program (VICP).
Для вакцин, що покриваються цією програмою існує спеціальний податок. От з цих зборів і покривають. І в досудовому порядку це їм дешевше зробити, бо там на адвокатів піде більше, навіть при виграші.
показати весь коментар
13.12.2020 22:31 Відповісти
Так це клондайк. Подавай позов, отримуй гроші, доводити нічого не треба.
показати весь коментар
13.12.2020 22:52 Відповісти
У Вас вельми примітивне розуміння цієї проблеми. Але мене це не дивує.
показати весь коментар
13.12.2020 23:22 Відповісти
Десь таке саме, як у тебе розуміння недолугості плр-тестів?
показати весь коментар
13.12.2020 23:36 Відповісти
Ну, то може Ви розкажете, який зсув рамки зчитування праймера нє є критичним для результатів ПЛР тесту?
показати весь коментар
13.12.2020 23:44 Відповісти
https://cormandrostenreview.com/report/

https://cormandrostenreview.com/false-positives-consequences/

Тут уже все дослідили. До 97% хибнопозитивних результатів.
показати весь коментар
13.12.2020 23:55 Відповісти
А що ж Ви на просте запитання не відповіли? Та ще і від людини з "недолугим розумінням ПЛР тестів"?
показати весь коментар
13.12.2020 23:59 Відповісти
вы идеальный гражданин - верите источникам, которые финансируються-лобируються фарминдустрией, мечта любого правительства. это при том, что существует столько альтернативной информации, уперся в одну сторону...
делайте прививок по-больше и семье своей, а время покажет
показати весь коментар
14.12.2020 07:40 Відповісти
На парканах написано багато альтернативної інформації ... Ви їй всій вірите?
Я ціную Ваше бажання увести діалог від місця, де полум"яний конспіролог-антиваксер Танюша сіла в калюжу, але чи варто воно таких зусиль?
показати весь коментар
14.12.2020 07:46 Відповісти
парканы, Танюша... самоутверждение за счет количества комментов? ну хоть в чем то.
так сурово отстаивать прививки имея доступ к многогранной информации - это диагноз или не умность. еще раз, делайте по-больше прививок и мои "бесплатные" можете забрать (с радостью отдам), но не нужно других убеждать в этой "панацеи"
показати весь коментар
14.12.2020 09:25 Відповісти
Я висловлюю свою думку. Обгруновано висловлюю, посилаючись, коли необхідно, на наукові публікації або статистичні дані. І я маю на це повне право. І що мені робити я і без Вас добре знаю.
показати весь коментар
14.12.2020 09:49 Відповісти
https://cutt.ly/hhA9lZu

1970-х роках аутизм діагностували в однієї дитини з 10 000, 2014 - 1 з 63

Интересно родителям этих детей так же забавно о привиках переписываться, как и вам?
Можете не отвечать, хотя ответ - это еще один коммент в копилочку.
тчк.
показати весь коментар
14.12.2020 10:07 Відповісти
Посмотрите на этот график и сравните с ростом числа вакцинаций за тот же период. При том, что ВСЕ ртутьсодержащие реагенты из плановых вакцин в США убрали еще в начале 21 века...
Вакцинація проти COVID-19: влада Канади готова до виплати компенсацій за побічні ефекти - Цензор.НЕТ 4359
показати весь коментар
14.12.2020 10:11 Відповісти
я рад что вас устраивают оф.данные.
а меня НЕТ. что же так в жизни человечества изменилось 10000 и 63...
показати весь коментар
14.12.2020 10:36 Відповісти
В США в воде и продуктах питания появился глифосат и его метаболиты. И пока антиваксеры наводят тень на плетень, отвлекая огромные усилия и средства на ложные цели, с каждым глотком воды и с пищей дети получают немного этой отравы. Кстати, в ЕС глифосат под запретом, а в Украине - нет. Кушайте, не обляпайтесь, борцуны с аутизмом.
показати весь коментар
14.12.2020 10:45 Відповісти
химикаты, точно! вся природа резко загрязнилась.
потому детям с аутистическим поведением прививки не делают )))
а ну давай еще какой то бред с методички.
показати весь коментар
14.12.2020 12:03 Відповісти
в харьковском специализированном медико-генетическом центре когда с ребенком приезжаешь первый вопрос - "прививки делаете?". вот глупые, Антип ща все расскажет

уймись - коли по-больше, других не трогай - грех не бери.
показати весь коментар
14.12.2020 12:09 Відповісти
Вы врете. Делают, но там врач решает в каждом отдельном случае (имунная система аутистов прилично слабее). Ну и еще родители могут быть против.
Results The study included 3729 children with ASD (676 [18.1%] female), 592 907 children without ASD, and their respective younger siblings. Among children without ASD, 250 193 (42.2%) were female. For vaccines recommended between ages 4 and 6 years, children with ASD were significantly less likely to be fully vaccinated compared with children without ASD (adjusted rate ratio, 0.87; 95% CI, 0.85-0.88). Within each age category, vaccination rates were significantly lower among younger siblings of children with ASD compared with younger siblings of children without ASD. The adjusted rate ratios varied from 0.86 for siblings younger than 1 year to 0.96 for those 11 to 12 years old. Parents who had a child with ASD were more likely to refuse at least 1 recommended vaccine for that child's younger sibling and to limit the number of vaccines administered during the younger sibling's first year of life.
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2676070
показати весь коментар
14.12.2020 12:21 Відповісти
это вам так хочется, что бы все яко бы врали. спрашивают - делали ли ранее прививки, что выявить причину. читайте внимательнее.
на счет выбора, у других близких (две семьи, оба мальчика). врачи КАТЕГОРИЧЕСКИ запретили делать прививки...
показати весь коментар
14.12.2020 13:42 Відповісти
Я написал "Делают, но там врач решает в каждом отдельном случае (имунная система аутистов прилично слабее). Ну и еще родители могут быть против." и дал ссылку. Если у Вас есть претензии к ее содержимому - судитесь с издателем, там все данные есть.
Где Вы нашли опровержение моим словам? То, что врачи дали противопоказание? Так я об этом и писал. Считаете выборку в два человека репрезентативной? Это глупо.
Еще вопросы есть?
показати весь коментар
14.12.2020 13:58 Відповісти
Трюдо - мусульманин. Скорее всего, гюленовец.
показати весь коментар
13.12.2020 14:49 Відповісти
Дивно. А чому відвідує костел?
показати весь коментар
13.12.2020 15:15 Відповісти
Індус, https://www.youtube.com/watch?v=R8ypraEielc ось доказ
показати весь коментар
14.12.2020 04:36 Відповісти
Не обманывайте. Трюдо - негр. И, скорее всего, вудуист.
показати весь коментар
14.12.2020 14:21 Відповісти
В ВОЗ выступили против принудительной вакцинации от COVID-19
07.12.2020
Убеждать людей в полезности вакцинации против коронавируса COVID-19 было бы полезнее, нежели заставлять население делать прививку в обязательном порядке, заявила в понедельник директор отдела Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по иммунизации Кэтрин О'Брайан.
"Я не думаю, что требовать - это то направление, в котором надо двигаться,
особенно с этими вакцинами", - сказала она на пресс-конференции
конференции
https://www.newsru.com/world/07dec2020/vaccination.html
показати весь коментар
13.12.2020 14:50 Відповісти
"ковид" - то была спецоперация по свержению Трампа. Операцию теперь сворачивают.
Скоро про "ковид" вообще никто не вспомнит.
показати весь коментар
13.12.2020 14:54 Відповісти
Вот. Тоже давно об этом думаю. Станет ли от этого лучше?
показати весь коментар
13.12.2020 14:59 Відповісти
Я на другом форуме разместил вот этот текст; думаю что и местным читателям будет интересно.

"В последнее время WaPo очень впечатляет.
Опуская чепуху про «ковид» и «вакцину», общий лейтмотив: крайняя обеспокоенность, вместо победных реляций и восторгов по поводу того в Б.Д. вскоре вселится вторая версия Обамы.

А обеспокоенность сквозит всё сильнее:

«Moжет ли наша демократия выжить если большинство республиканцев считают что правительство нелигитимно

Ой. А вы, ребята-«демократы» на что надеялись, выдумав на ровном месте «пандемию»? Забыли ознакомиться с тем что говорил адмирал Ямамото, наверное: «вы проиграли войну в тот момент когда начали лгать».
показати весь коментар
13.12.2020 21:11 Відповісти
Половина населения очень зла:
- на то что миллионы нелегалов вдруг станут «гражданами»;
- что в страну опять хлынет поток всякого отребья через Мексику;
- что прекратится процесс восстановления национальной экономики;
- что демадминистрация, по уши завязанная на Китай, теперь встанет перед дилеммой: сдать Тайвань (и таким образом полностью потерять доверие среди союзников), или воевать за Тайвань (что означает прекращение дружбы с Китаем, и крах запланированного «нового мирового порядка»).

Свергли Трампа? А зачем? Ведь у Ротшильдов больше нет денег, после бейрутской селитры и сгоревших там же покрышек.

Демократам предстоят четыре года попыток уцепиться за уплывший корабль. Что останется от американского мирового лидерства к концу этой каденции?"
показати весь коментар
13.12.2020 21:12 Відповісти
Схоже на те. Якби не ця ковід-гістерія, Трамп залишився б на другий термін без особливих зусиль.
показати весь коментар
13.12.2020 15:16 Відповісти
Это как ракета - первая ступень отошла. Но дело своё сделала. Пандемия - на орбите.
показати весь коментар
13.12.2020 14:57 Відповісти
відповідально... дійсно відповідально. аж якось...респект.
показати весь коментар
13.12.2020 15:03 Відповісти
прикольно,есть такое турнаправление в танзанию занзибар так вот прилетели знакомые неделю назад и говорят что ни на одном человеке на улице нет маски в том числе и на туристах все кафе открыты ,и нет при этом трупов на улице и в больницах ,хотя медицина там никакая.
показати весь коментар
13.12.2020 15:17 Відповісти
А от сердечно-сосудистых заболеваний где-то есть трупы на улицах?
показати весь коментар
13.12.2020 18:36 Відповісти
есть !видели на остановке мужчина умер от инфаркта и дтп часто бывают от инсультов или инфарктов прямо за рулем
показати весь коментар
13.12.2020 19:02 Відповісти
Вы писали по поводу ковида "нет при этом трупов на улице" https://censor.net/ua/comments/locate/3236665/01921495-2a34-7207-a150-325f3d80088a
Когда спросили об этом же при сердечно-сосудистых заболеваниях, Вы сразу стали рассказывать о "на остановке мужчина умер от инфаркта".
Вы в Танзании с 509 случаями ковида за все время и 21 смертью за все время какие трупы собирались увидеть, если даже от ССЗ, которых многократно больше, их нигде нет?https://censor.net/ua/comments/locate/3236665/01921495-2a34-7207-a150-325f3d80088a
показати весь коментар
13.12.2020 19:44 Відповісти
Я вже в котре пишу,бетатестерами вакцини повинні бути депутати.чиновники і тд.По іншому бути не може.
показати весь коментар
13.12.2020 16:55 Відповісти
Шо таке ? Не вірите опитуванням, що, типу, дві третини канадців готові вакцинуватися ?
Правда, от прям зараз - лише третина ?
Заманюєте ? Бо Трюдо ж назамовляв. А скільки вона може зберігатися і чи буде потрібна через кілька місяців ? Закупили більше всіх у світі на одну людину.

І як вам, чинушам, потім довести, що наслідки саме від вакцини ? Які вони можуть бути ? Скільки часу даєте на те, щоб вони проявилися ? Бо пізніше уже не рахуватиметься.
Що, по-вашому, - серйозні ?

А від інших виплачували ?
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/canada-to-implement-its-first-national-vaccine-injury-compensation-program-1.5226609

Canada to implement its first national vaccine injury compensation program

...

Trudeau added in the press conference that the program was "based on the model that ****** has had for the last 30 years and follows the lead of all other G7 countries."
More than 20 countries already have vaccine injury support programs, according to the press release, with Canada being the last G7 country to follow suit.
показати весь коментар
13.12.2020 21:05 Відповісти
Не дивлячись на ризик, я б сама хотіла вакцинуватисъ і щоб вакцинували членів моєї родини.
показати весь коментар
13.12.2020 22:41 Відповісти
Серед моїх знайомих, навіть "жертви телевізора" не спішать вакцинуватися.
показати весь коментар
14.12.2020 04:39 Відповісти
 
 