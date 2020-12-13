Вакцинація проти COVID-19: влада Канади готова до виплати компенсацій за побічні ефекти

У Канаді будуть виплачувати компенсацію з боку держави, якщо після вакцинації у когось будуть серйозні побічні ефекти.

Про це повідомили в Агентстві громадського здоров'я Канади, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Правило поширюватиметься на всі вакцини, які затверджені Департаментом охорони здоров’я країни.

Програма покликана "упевнитись в наявності справедливого доступу усіх канадців до підтримки у разі рідкісного випадку їх бурхливої побічної реакції на вакцину".

"Як будь-які ліки, вакцини можуть спричинити побічні наслідки та реакцію. Іноді можлива також бурхлива побічна реакція на щеплення. Вірогідність цього є дуже низькою - менше одного випадку на мільйон - і ми зобов’язані допомогти, якщо це трапиться", - наголосили в Агентстві.

Раніше повідомлялося, що в центральній провінції Канади Онтаріо з 15 грудня почнуть вакцинацію проти коронавірусу.

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