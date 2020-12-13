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Загострення у Карабасі: Азербайджан заявив про контртерористичну операцію, міністри оборони Вірменії та РФ провели переговори

Загострення у Карабасі: Азербайджан заявив про контртерористичну операцію, міністри оборони Вірменії та РФ провели переговори

Сили Служби держбезпеки Азербайджану заявили про проведення "вимушеної антитерористичної операції" в околицях селища Гадрут в Нагірному Карабасі.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна" про це свідчить спільна заява відомства і Міноборони республіки. 

У ній наголошується, що після підписання угоди про припинення вогню в лісах на північний захід від селища Гадрут залишилися вірменські збройні загони.

Вірменія звернулася до командування миротворчого контингенту Росії для допомоги у виведенні цих загонів.

"Російські миротворці зверталися до вірменських збройних загонів, що сховавлися в лісах,  заявляли про те, що вжито всіх необхідних заходів для їх евакуації ... Вони не покинули територію, а, навпаки, створили бойові позиції", - зазначено в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азербайджан скасовує воєнний стан з 12 грудня

У СГБ підкреслюють, що ці загони здійснили кілька диверсій щодо азербайджанських військових і цивільних осіб.

"В результаті загинули чотири і були поранені двоє військовослужбовців, а також поранений один цивільний. Служба державної безпеки Азербайджану була змушена провести антитерористичну операцію", - підкреслюється в заяві.

Баку також закликав Єреван забезпечити виконання пунктів спільної заяви про припинення вогню в Карабасі.

При цьому, як повідомляє пресслужба Міністерства оборони Вірменії, голови Міноборони Вірменії та Росії Вагаршак Арутюнян і Сергій Шойгу провели переговори на тлі загострення в Нагірному Карабасі.

"Міністерство оборони республіки Вірменія рішуче засуджує провокацію збройних сил Азербайджану. Нинішня ситуація ... ставить під загрозу крихкий мир", - зазначено в повідомленні.

Зазначається, що Арутюнян перебуває з робочим візитом в Росії.

"Міністр оборони РА Вагаршак Арутюнян, що перебуває з робочим візитом у Російській Федерації, також обговорив це питання під час зустрічі з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу", - поінформували у вірменському міністерстві.

Також зазначено, що зараз в Гадрутському районі між військовослужбовцями Вірменії, Росії та Азербайджану йдуть переговори з врегулювання ситуації і повернення сторін на колишні позиції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Нагірному Карабасі порушують режим припинення вогню: Азербайджан і Вірменія вказують одне на одного

Крім цього, президент Вірменії Армен Саркісян вимагає скликати позачергове засідання парламенту, про що повідомляє пресслужба президентського апарату.

"12 грудня Збройні сили Азербайджану, порушивши оголошений 9 листопада режим припинення вогню, захопили село Хін-Тагер в Гадрутському районі Арцаха і висунулися в бік села Хцаберд того ж району. Президент закликає терміново провести позачергове засідання парламенту", - зазначено в повідомленні.

Під час засідання парламенту планується розглянути причини цієї ситуації в Гадрутському районі та шляхи виходу з неї.

Крім того, Саркісян звернувся до Міністерства оборони і МЗС. Він просить негайно довести до відома громадськості ситуацію в Арцах, а також дії, вжиті вірменською стороною для захисту населених пунктів і ефективного дотримання перемир'я.

Президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв ввів нове державне свято - День Перемоги, який буде відзначатися щорічно 10 листопада.
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Топ коментарі
+47
Очередные "ихтамнеты" заблудились. И получили по зубам.
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13.12.2020 14:38
+44
Сейчас турки и азербайджанцы будут жарить кацапских свиней.
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13.12.2020 14:38
+34
Сразу было понятно, что продолжится изгнание кацапоармян.
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13.12.2020 14:38
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если началась АТО , считайте их там уже нету
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13.12.2020 15:18 Відповісти
та вы шо не понимаете это все пендосы во главе со своим госдепом виноваты...... это они сорят армян с айзербайджанцами они там воюют! да кацапы? все жду когда рашистские пропагандоны начнут именно эту ересь нести!!! старые совкодрочерытведь именно так и считают. правильно айзербаджонцы освобождайте свои исконные территории за вас это никто не сделает! кстати это то что ждет украинцев когда мы войдём в лугандон - партизанские отряды сепаров, диверсанты, вредители, предатели, взрывы теракты и т.д. и т.п.
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13.12.2020 15:18 Відповісти
Мы уже уничтожили армянских террористов которые отказались сдаваться . HADRUT. 12.12.2020 https://www.youtube.com/watch?v=blijVS3J0Z0&feature=youtu.be&bpctr=1607869778
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13.12.2020 16:39 Відповісти
т.е. "когда начнут"?!? Да у них непрерывно, все 2.5 года пашиняна при власти, энтот пашинян - "ставленник госдепа", потому что сместил решившего поиграть в диктатуру саркисяна. Притом, что пашинян за 2.5 года ни 1 шага всупереч ************* интересем НЕ сделал. Ну а Алиев - это известный всей планете агент цру.

Короче, это драчка ставленников госдепа между собой, что тут непонятного?!?
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13.12.2020 19:49 Відповісти
"...со дна я витащіл живого партізана... нє знал он бєдний, что закончілась война...."(с) ...а якщо без сатири, бо це ж людські долі... то "волшебний пєндєль" тепер кацапи називають переговорами?
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13.12.2020 15:23 Відповісти
Дарма Алієв повірив фєдєрастам...
Не тре було їх пускати, на свою землю - доведено було Україною, Грузією, Молдовою...
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13.12.2020 15:27 Відповісти
от тут ви праві. В цих 2х селах - вже ************* "міротворці". Фактично ще 2 села Азербайджана оккуповані...
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13.12.2020 19:51 Відповісти
До того часу як у Карабасі будуть знаходитись "мьіротворческие сили" москалів до того часу не буде МИРУ на цій землі.
Це дуже наявно продемонстровано у Молдові, Грузії, Чечні, Сирії !!!!!!!!!!!!! Готується у Білорусії, Україні, країнах Балтії.
Тільки єдиний фронт допоможе цим країнам.
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13.12.2020 15:48 Відповісти
Окупанти і кацапи це одвічно слова-синоніми!
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14.12.2020 04:38 Відповісти
Уничтоженные армянские террористы .

https://www.youtube.com/watch?v=_tYDHp5Z4QE

HADRUT. 12.12.2020 https://www.youtube.com/watch?v=blijVS3J0Z0&feature=youtu.be&bpctr=1607869778

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13.12.2020 16:21 Відповісти
https://www.dsnews.ua/politics/pozitiv-nedeli-blagodarya-novoy-kolchuge-rossiya-budet-kak-na-ladoni-12122020-409053 Благодаря новой "Кольчуге" пол-России будет как на ладони. "Кольчуга RDF-360" способна с высокой точностью определять местоположение наземных, надводных и воздушных целей. При использовании трех станций мы получаем точные географические координаты, а при использовании четырех - еще и высоту полета воздушного объекта. "Кольчуга RDF-360" может собирать данные о расположении командных пунктов, центров связи, отслеживать перемещения подразделений, то есть "слышать" все происходящее в армии России от Пскова до Волги и Кавказа, а также в акватории морей, не говоря уже о Донбассе и Крыме.
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13.12.2020 16:32 Відповісти
Разработчик "Кольчуги RDF-360":
https://diana-mihailova.livejournal.com/4004034.html Предыдущая власть в Украине нас не только не поддерживала, она мешала, как только могла.
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13.12.2020 23:45 Відповісти
"Російські миротворці " це назва - оксіморон чи кому це як оксіюморон.
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13.12.2020 16:39 Відповісти
Азербайджану нада провести окончательную войсковую операцию.Не слушать никого и решать вопрос за неделю полностью ликвидировав понятия Карабаха.Эти все сопли и затягивание привели только к остановке вывода войск провокациям и ещё и русня приплелась.Тянут кота за яйца.Азербайджан пытаются втянуть в болото.Это болото нада засушить немедленно и выкинуть путинские войска .
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13.12.2020 16:51 Відповісти
Мы уже уничтожили армянских террористов которые отказались сдаваться . HADRUT. 12.12.2020 https://www.youtube.com/watch?v=blijVS3J0Z0&feature=youtu.be&bpctr=1607869778
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13.12.2020 16:56 Відповісти
Таку гарячку пороти не варто зі своєї ініціативи. Але коли вірмени спробують влаштувати партизанку, то, боюсь, так і буде.
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13.12.2020 20:19 Відповісти
Кацапские "миротворцы" миротворят. Не будет там покоя, пока русские не уберутся оттуда.
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13.12.2020 16:53 Відповісти
Если враг не сдается..его уничтожают .
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13.12.2020 16:55 Відповісти
Так вот вам разведпризнак: если медведчук с 2014 года беспрепятственно ведет бурную политическую и экономическую деятельность в Украине, это значит, что в стране компрадорская власть, которая за спиной народа тихо ведет закулисные торги с Кремлем.
Закон об иностранных агентах не принят(это о порошенко).
В США, такой закон был принят еще в 1938 году для борьбы с набирающей силу прогитлеровской пятой колонной.

Такой закон был необходим Украине с 2014 как воздух. Если российская агентура, сидящая на самом верху нынешней "элиты", не будет отстранена от власти, будущее страны ужасно.
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13.12.2020 17:07 Відповісти
Щось, старонніками "камуністічєской ідєї смердить":
Кампрадорская буржуазія, закулісная тарговля с крємльом і прочая рашистська куйня. На куй , за парєбрік, касабчіку. Мацкальськім духом смердить.
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13.12.2020 20:32 Відповісти
Петюньчик, не убедительно
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14.12.2020 05:14 Відповісти
Цікаво... Воювали, нібито, азербайджанці з вірменськими "партизанами", а "жмури", кажуть, у кацапів з"явилися...
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13.12.2020 17:16 Відповісти
Вот что значит не довести дело до победного конца и к тому же еще запустили в свой огород козлов-херотворцев. Эта катавасия будет продолжаться до тех пор, пока азеры с турками не поймут, что если территорию Карабаха полностью не зачистить от армянских оккупантов и путинских херотворцев, то мира в Азербайджане не будет.
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13.12.2020 18:27 Відповісти
Да понимают они. Просто чем сильнее было давление на карабах, тем большая была вероятность, что ************* "миротворцы" превратятся в "защитников по договору ОДКБ".
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13.12.2020 19:54 Відповісти
Так пустили ж кацапів. Ще й не таке буде. Будуть опочленці карабаху, будуть танки з середньовчних печер і ПТРК із гірських струмків. Пустили кацапів - це тільки почали війну.
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13.12.2020 18:34 Відповісти
Армяне сами признают, что их партизаны остаются в лесах Карабаха, на подконтрольной азербайджанской территории.
новость от 7 декабря
Более 300 армянских добровольцев остаются в лесах Карабаха.

На подконтрольных азербайджанской армии территориях в https://haqqin.az/nagornyj-karabakh/ Карабах е продолжают оставаться около 300 армянских солдат и добровольцев.
Как сообщают армянские СМИ, об этом на слушаниях, инициированных партией «Светлая Армения» в Национальном собрании, заявил 7 декабря глава Демократической партии Армении Арам Саркисян.
https://haqqin.az/news/195635
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13.12.2020 18:36 Відповісти
*светлая армения*,- альбиносы что ли?
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13.12.2020 19:03 Відповісти
Світловолосі ( за словами одного вірменина - руді) вірмени були до арабського та вторгнень інших чорноволосих племен. Серед жінок світлий колір волосся зустрічається і в наш час.
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13.12.2020 19:18 Відповісти
Всё логично. Во все времена во время войн мужское население местное уничтожалось, а женское - неоднократно "покрывалось". Потому светловолосые армяне давно перевелись - все они там давно потомки исключительно арабов и турков.
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13.12.2020 19:57 Відповісти
У кожної людини є тато і мама. І якщо тато чимсь арабоподібний, то мама свої гени теж передає. Турки теж абсолютно різні з виду. Бо мають серед себе потомків і татар, і жителів пів-острова (попередньо Візантії), і в Болгарії вони якийсь час товклись.
Точно як і в українців - і скіфські, і полянські, і половецькі, і литвини, і татари. А призвіща які інформативні: Литовченко, Бахмат, Боня, Коба, Козій, Татаренко, Татарський, Чемарда, Чекенда, Чечеринда ( я особисто знайомий з носіями цих призвіщ).
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14.12.2020 22:30 Відповісти
Белые волосы - рецессивный ген. Т.е. отсеивающийся. Если все мамы и памы светловолосые - то и дети светловолосые, а если один из родителей черноволосый, то с большей вероятностью родится светловолосый и т.д. Я к тому, что всех светловолосых папаш-армян перебили давно, а всех светловолосых мамаш-армян давно и неоднократно покрыли темноволосые новые папаши - арабы и турки
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16.12.2020 22:11 Відповісти
чутка напутал. Читать " то с большей вероятностью родится светлотемноволосый и т.д."
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16.12.2020 22:12 Відповісти
Дякую, я це знаю.
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19.12.2020 19:10 Відповісти
В УКРАИНЕ И ТАК АРМЯН ДОФИГА !!! А ТУТ ЕЩЁ ПРИВАЛИТ !!! НАФИГ НАДО !!! НАДО ЧТОБ И В УКРАИНЕ АЗЕРА С АРМЯШКАМИ ПЕРЕПЗДЯЧИЛИСЬ )))
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13.12.2020 19:26 Відповісти
Азербайджан проводит АТО, а наш клоун повзае на коленях
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13.12.2020 19:27 Відповісти
Це загострення аж ніяк не вигідне Пашиняну й іншим, адекватним вірменам. Коли війна відновиться, то вірмен геть видавлять із Карабаху і там буде суцільний Азербайджан. Це вірменська реваншистська дурість...
Мало того, при стані холодної війни між країнами, Вірменія не матиме доступу (крім як повітряного) на свою південно-східну територію - Кафін, Каджаран, Мегрі.
Пашинян це розуміє: https://haqqin.az/news/196110
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13.12.2020 20:15 Відповісти
____________ГУМ конвои пошли !
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13.12.2020 20:26 Відповісти
Загострення у Карабасі: Азербайджан заявив про контртерористичну операцію, міністри оборони Вірменії та РФ провели переговори - Цензор.НЕТ 7624
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13.12.2020 20:49 Відповісти
Какие миротворцы таков и мир. Москали всегда разжигают конфликты с призывами к миру.
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13.12.2020 20:52 Відповісти
ВСЕГДА! Горе тем, кто пустил их в свой дом...
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14.12.2020 04:41 Відповісти
Сейчас потихонечку азербайджанцы займут Карабах. Жаль погибших азербайджанцев, но если при этом будут дохнуть лаптеногие из миропритворцев, то это хорошо.
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14.12.2020 04:41 Відповісти
У азеров с ихтамнетами разговор короткий
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14.12.2020 08:48 Відповісти
Загострення у Карабасі: Азербайджан заявив про контртерористичну операцію, міністри оборони Вірменії та РФ провели переговори - Цензор.НЕТ 6322
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14.12.2020 09:45 Відповісти
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