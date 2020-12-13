Загострення у Карабасі: Азербайджан заявив про контртерористичну операцію, міністри оборони Вірменії та РФ провели переговори
Сили Служби держбезпеки Азербайджану заявили про проведення "вимушеної антитерористичної операції" в околицях селища Гадрут в Нагірному Карабасі.
Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна" про це свідчить спільна заява відомства і Міноборони республіки.
У ній наголошується, що після підписання угоди про припинення вогню в лісах на північний захід від селища Гадрут залишилися вірменські збройні загони.
Вірменія звернулася до командування миротворчого контингенту Росії для допомоги у виведенні цих загонів.
"Російські миротворці зверталися до вірменських збройних загонів, що сховавлися в лісах, заявляли про те, що вжито всіх необхідних заходів для їх евакуації ... Вони не покинули територію, а, навпаки, створили бойові позиції", - зазначено в повідомленні.
У СГБ підкреслюють, що ці загони здійснили кілька диверсій щодо азербайджанських військових і цивільних осіб.
"В результаті загинули чотири і були поранені двоє військовослужбовців, а також поранений один цивільний. Служба державної безпеки Азербайджану була змушена провести антитерористичну операцію", - підкреслюється в заяві.
Баку також закликав Єреван забезпечити виконання пунктів спільної заяви про припинення вогню в Карабасі.
При цьому, як повідомляє пресслужба Міністерства оборони Вірменії, голови Міноборони Вірменії та Росії Вагаршак Арутюнян і Сергій Шойгу провели переговори на тлі загострення в Нагірному Карабасі.
"Міністерство оборони республіки Вірменія рішуче засуджує провокацію збройних сил Азербайджану. Нинішня ситуація ... ставить під загрозу крихкий мир", - зазначено в повідомленні.
Зазначається, що Арутюнян перебуває з робочим візитом в Росії.
"Міністр оборони РА Вагаршак Арутюнян, що перебуває з робочим візитом у Російській Федерації, також обговорив це питання під час зустрічі з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу", - поінформували у вірменському міністерстві.
Також зазначено, що зараз в Гадрутському районі між військовослужбовцями Вірменії, Росії та Азербайджану йдуть переговори з врегулювання ситуації і повернення сторін на колишні позиції.
Крім цього, президент Вірменії Армен Саркісян вимагає скликати позачергове засідання парламенту, про що повідомляє пресслужба президентського апарату.
"12 грудня Збройні сили Азербайджану, порушивши оголошений 9 листопада режим припинення вогню, захопили село Хін-Тагер в Гадрутському районі Арцаха і висунулися в бік села Хцаберд того ж району. Президент закликає терміново провести позачергове засідання парламенту", - зазначено в повідомленні.
Під час засідання парламенту планується розглянути причини цієї ситуації в Гадрутському районі та шляхи виходу з неї.
Крім того, Саркісян звернувся до Міністерства оборони і МЗС. Він просить негайно довести до відома громадськості ситуацію в Арцах, а також дії, вжиті вірменською стороною для захисту населених пунктів і ефективного дотримання перемир'я.
Президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.
У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв ввів нове державне свято - День Перемоги, який буде відзначатися щорічно 10 листопада.
Будь ласка, зачекайте...
Короче, это драчка ставленников госдепа между собой, что тут непонятного?!?
Не тре було їх пускати, на свою землю - доведено було Україною, Грузією, Молдовою...
Це дуже наявно продемонстровано у Молдові, Грузії, Чечні, Сирії !!!!!!!!!!!!! Готується у Білорусії, Україні, країнах Балтії.
Тільки єдиний фронт допоможе цим країнам.
https://www.youtube.com/watch?v=_tYDHp5Z4QE
HADRUT. 12.12.2020 https://www.youtube.com/watch?v=blijVS3J0Z0&feature=youtu.be&bpctr=1607869778
https://diana-mihailova.livejournal.com/4004034.html Предыдущая власть в Украине нас не только не поддерживала, она мешала, как только могла.
Закон об иностранных агентах не принят(это о порошенко).
В США, такой закон был принят еще в 1938 году для борьбы с набирающей силу прогитлеровской пятой колонной.
Такой закон был необходим Украине с 2014 как воздух. Если российская агентура, сидящая на самом верху нынешней "элиты", не будет отстранена от власти, будущее страны ужасно.
Кампрадорская буржуазія, закулісная тарговля с крємльом і прочая рашистська куйня. На куй , за парєбрік, касабчіку. Мацкальськім духом смердить.
новость от 7 декабря
Более 300 армянских добровольцев остаются в лесах Карабаха.
На подконтрольных азербайджанской армии территориях в https://haqqin.az/nagornyj-karabakh/ Карабах е продолжают оставаться около 300 армянских солдат и добровольцев.
Как сообщают армянские СМИ, об этом на слушаниях, инициированных партией «Светлая Армения» в Национальном собрании, заявил 7 декабря глава Демократической партии Армении Арам Саркисян.
https://haqqin.az/news/195635
Точно як і в українців - і скіфські, і полянські, і половецькі, і литвини, і татари. А призвіща які інформативні: Литовченко, Бахмат, Боня, Коба, Козій, Татаренко, Татарський, Чемарда, Чекенда, Чечеринда ( я особисто знайомий з носіями цих призвіщ).
светлотемноволосый и т.д."
Мало того, при стані холодної війни між країнами, Вірменія не матиме доступу (крім як повітряного) на свою південно-східну територію - Кафін, Каджаран, Мегрі.
Пашинян це розуміє: https://haqqin.az/news/196110