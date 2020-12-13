За добу в ЗСУ виявили 108 нових випадків коронавірусу, хворіє 3 263 людини, - Командування медсил

За минулу добу, 12 грудня, зареєстровано 108 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 в Збройних Силах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Командування медсил.

Зазначається, що з 108 хворих 17 військовослужбовців госпіталізовано. Решта - на самоізоляції під наглядом медиків.

"Станом на 10.00 13 грудня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє — 3263 особи. Усього за час пандемії одужало — 8820 осіб, летальних випадків — 32. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 492 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 58 осіб. За минулу добу зареєстровано 108 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - підкреслюється в повідомленні Командування медсил.

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