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Нацполіція (14873) Офіс Президента (1997)

Поліція посилила охорону біля ОП, але доступ громадян не буде обмежено

Поліція посилила охорону біля ОП, але доступ громадян не буде обмежено

Національна поліція посилила заходи безпеки біля будівлі Офісу президента, проте доступ громадян на територію не обмежуватимуть.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Нацполіції.

Зазначається, що доступ громадян до Офісу президента України не будуть обмежувати, проте правоохоронці стежать за правопорядком і проводять превентивні заходи.

"Перед ОП облаштовано святкові локації, а також заплановано інші заходи. З огляду на це поліцейські посилили заходи безпеки. Поліція діалогу роз'яснює вимоги уряду про необхідність дотримання карантину, також проводяться поверхневі перевірки. Водночас доступ громадян на територію не обмежений", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомлялося, біля Офісу президента України на час новорічних свят облаштують безкоштовний каток, карусель, резиденцію Святого Миколая та святкові фотозони.

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Топ коментарі
+26
Полиция усилила охрану возле ОП, но доступ граждан ограничен не будет - Цензор.НЕТ 2665
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13.12.2020 16:34
+21
Зеля вже в бойовому памперсі.
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13.12.2020 16:30
+19
Та він у броніку на зустріч з папою римським ходив.
Полиция усилила охрану возле ОП, но доступ граждан ограничен не будет - Цензор.НЕТ 8563
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13.12.2020 16:36
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Зеля вже в бойовому памперсі.
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13.12.2020 16:30 Відповісти
Та він у броніку на зустріч з папою римським ходив.
Полиция усилила охрану возле ОП, но доступ граждан ограничен не будет - Цензор.НЕТ 8563
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13.12.2020 16:36 Відповісти
- Владимир Александрович, а почему Вы в храм Святого Петра пришли в бронежилете? Вы не верите в господнюю защиту?
- Так ведь я-же, еврей, а храм - христианский!...
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13.12.2020 17:06 Відповісти
Не є прихильником Зе, але за часів Порошенка на Банковій з обох боків взагалі стояли КПП з міліцією, яка пускала лише по перепутсках і подивитись зблизька будинок з химерами взагалі не можна було. Так що, на місті порохоботів я помовчав би про памперси.
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13.12.2020 19:28 Відповісти
Порошенко воював з фуйлом.
А Зеля кого боїться ? Федину і Звіробій ?
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13.12.2020 19:51 Відповісти
Що, прямо так на фронті воював? Чи у нас зараз мир з рашкою? І скільки разів російські терористи проходили на територію Банкової?
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13.12.2020 20:48 Відповісти
Того й не пройшли, БО НА ФРОНТІ ВОЮВАЛИ, а не 3.14зділи у відосіках а том, а сьом.
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14.12.2020 00:58 Відповісти
Тоді потрібно міліціонерам з Банкової нагороди дати! Алже зупинили ворога на підступах до Банкової, де в той час сидів сивочолий гетьман, що одночасно воював на фронті)))
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14.12.2020 06:22 Відповісти
Час відправляти зрадників у Ростов.
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13.12.2020 16:31 Відповісти
... в пекло а не ростов ... їм там місце
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13.12.2020 16:48 Відповісти
Полиция усилила охрану возле ОП, но доступ граждан ограничен не будет - Цензор.НЕТ 1795Полиция усилила охрану возле ОП, но доступ граждан ограничен не будет - Цензор.НЕТ 3280
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13.12.2020 16:33 Відповісти
Полиция усилила охрану возле ОП, но доступ граждан ограничен не будет - Цензор.НЕТ 7259
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13.12.2020 16:36 Відповісти
Полиция усилила охрану возле ОП, но доступ граждан ограничен не будет - Цензор.НЕТ 1188
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13.12.2020 16:40 Відповісти
Да у тебя же папа педагог
Да ты же был когда то пианист
Да у тебя же все наоборот
какой ты нахер танкист? © Я по мотивам пестни
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13.12.2020 17:50 Відповісти
Прекрасною пам"яткою правлінню Нелоха буде перейменування Кривого Рогу в Ватерлоо.
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13.12.2020 18:00 Відповісти
...и маладааая не узнаает какой танкиста был....канец )))
Поліція посилила охорону біля ОП, але доступ громадян не буде обмежено - Цензор.НЕТ 4795

...
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13.12.2020 18:09 Відповісти
вовины тётки уже в трауре? хотя по лицам не скажешь
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13.12.2020 20:48 Відповісти
А хто з них "маладая" в нашому випадку?
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14.12.2020 00:59 Відповісти
Вова пісь-пісь!
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13.12.2020 16:34 Відповісти
Полиция усилила охрану возле ОП, но доступ граждан ограничен не будет - Цензор.НЕТ 2665
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13.12.2020 16:34 Відповісти
А харківську можна?!
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13.12.2020 17:00 Відповісти
А Луцьку та Ужгородську теж буде заховлювати ??)))
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13.12.2020 17:04 Відповісти
Парашезраднику і Лукянівського СІЗО достатньо.
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13.12.2020 17:13 Відповісти
А зачем этому жыртресту берет на макушку прибили?
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13.12.2020 17:20 Відповісти
Сивохе и Стефанчуку никто ничего не прибивал, окстись😁
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13.12.2020 17:31 Відповісти
Как ни странно, это правда. Они беретов не носили
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13.12.2020 18:15 Відповісти
Шо? Тоже уклонисты?🤔😁
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13.12.2020 18:40 Відповісти
А спроси это, в смысле, уклонисты или нет, у солдат, которые в касках и кепках в окопе на нуле.
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13.12.2020 18:47 Відповісти
А зачем? Мне Гавнокомандующий интересен, и его шобла.🤔
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13.12.2020 18:53 Відповісти
Ага, т. Е. Тебе фиолетово на воинов. Понятно. Вот вся сущность чекушечников.
Маладец.
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13.12.2020 19:17 Відповісти
В контексте твоего высера, речь шла о воинах? У тебя, мил человек, провалы в памяти? Или это чисто зебильные приколы? Так ты не туда высрался😁
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13.12.2020 19:45 Відповісти
Заметь, высеры, высрался и прочее в опонировании упоминают только сторонники пятого президента Украины, ныне главы партии европейской солидарности.
Вы просто совсем, как это, того ..,.
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13.12.2020 21:11 Відповісти
Заметь, переводить стрелки с шоблы зебилов, примазывая их к АТОшникам, могут только сторонники полшестого недопрезидента, ныне главы подразделения ОП-ЗЕ-ЖЕ.
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13.12.2020 23:34 Відповісти
Да не, он приклеен.
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13.12.2020 18:08 Відповісти
Вареной сгущенкой?
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13.12.2020 18:14 Відповісти
Это тот, что рассказывал. что вход будет свободным и не будет никакой охраны.
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13.12.2020 16:35 Відповісти
Что там оно, уже какается?
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13.12.2020 16:40 Відповісти
и писяется тоже
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13.12.2020 17:34 Відповісти
Да, Мендель надо беречь.
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13.12.2020 16:41 Відповісти
Танкіст ще той))

https://twitter.com/ESBocharova/status/1337852086445346821/photo/1
Полиция усилила охрану возле ОП, но доступ граждан ограничен не будет - Цензор.НЕТ 1735
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13.12.2020 16:41 Відповісти
Фотка, як з пам*ятника зняли. До чого б це ?
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13.12.2020 16:46 Відповісти
от оманский осёл и стал "танкистом"
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13.12.2020 17:35 Відповісти
не надо портить бубочке и его ОПе праздник.
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13.12.2020 16:44 Відповісти
шо так , всрався імпіратор ?
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13.12.2020 16:46 Відповісти
Но-но ! Льотчік в танкє гарєл !
Поліція посилила охорону біля ОП, але доступ громадян не буде обмежено - Цензор.НЕТ 1836
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13.12.2020 16:55 Відповісти
Це не секрет. Замовник : заступник командуючого Сухопутними Військами ЗСУ ,генерал-майор Голоднюк.
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13.12.2020 17:43 Відповісти
Он Харьков с моря брал...))
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13.12.2020 17:21 Відповісти
Поліція посилила охорону біля ОП, але доступ громадян не буде обмежено - Цензор.НЕТ 933
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13.12.2020 16:56 Відповісти
Поліція посилила охорону біля ОП, але доступ громадян не буде обмежено - Цензор.НЕТ 849
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13.12.2020 21:36 Відповісти
У "самого народного" президента, от одной мысли о встрече с народом (даже не встречи, а возможности встречи) прямо мороз по коже!
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13.12.2020 17:10 Відповісти
https://korrespondent.net/world/russia/4305868-kreml-otrytsaet-chto-putyn-zhyvet-v-bunkere Кремль отрицает, что Путин живет в бункере
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13.12.2020 17:12 Відповісти
значит уже мертв в бункере
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13.12.2020 17:14 Відповісти
Ссыт зелЕНых чмырь!
народ поймает этого гундоса!дело времени
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13.12.2020 17:14 Відповісти
А в прошлом году лёд залили, вроде как каток. Только людей там не было. Сейчас вот так. Боится "величайший слуга народа" своего народа.
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13.12.2020 17:24 Відповісти
Невже в Києві не знайшлося іншого місця для катка, там же аномальна зона.
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13.12.2020 17:26 Відповісти
от і добре, піду туди з песиком гулять, хай посерить біля той установи за мене, бо йому це законодавство не забороняє робить
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13.12.2020 17:28 Відповісти
янык в растове заждался зелю.
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13.12.2020 17:43 Відповісти
Клоуна полишили корони у вигляді шляпи на ялинці- ( ще це погребальний символ кельтської культури) - щось таки це означає. ЙОЛКА - дуже вже символічною стала для України.
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13.12.2020 17:45 Відповісти
Поліція підсилила охорону ОПи...
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13.12.2020 17:47 Відповісти
Гадюшник з палаючими ж...пами усередині.
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13.12.2020 17:56 Відповісти
Поліція посилила охорону біля ОП, але доступ громадян не буде обмежено - Цензор.НЕТ 9207
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13.12.2020 18:17 Відповісти
Поліція посилила охорону біля ОП, але доступ громадян не буде обмежено - Цензор.НЕТ 3233
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13.12.2020 18:30 Відповісти
Янукоича теж спершу посиленно охороняти почали,потім огородили гратами а потім як щур змися в кацапію.
Сценарій повторюється капля каплю.
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13.12.2020 19:00 Відповісти
Поліція посилила охорону біля ОП, але доступ громадян не буде обмежено - Цензор.НЕТ 8417
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13.12.2020 19:11 Відповісти
 
 