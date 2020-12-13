Україна на 29-му місці у Європі за смертністю від коронавірусу на 1 млн населення, - МОЗ
Попереду України з набагато більшою смертністю Франція, Велика Британія, Іспанія, Італія.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу Україна 24.
"Якщо подивитися трохи вперед, у нас у лютому очікується традиційне зростання захворюваності на грип, і ми маємо підійти до цього періоду з мінімальними цифрами. Адже грип має таке ж ускладнення, як і коронавірус - пневмонію. Це ті ж лікарні, де наразі лікують від COVID-19 ті ж фахівці. Тому нам необхідно, щоб наша медична система витримала і щоб ми вже до весни не запроваджували жодні жорсткі карантини, щоб ми дотримувалися встановлених правил", - сказав міністр.
Водночас він зазначив, що наразі Україна перебуває на 29-му місці в Європі за показником смертності від коронавірусу на мільйон населення. Крім того, цей показник знизився з весни.
"Є такий показник смертності на мільйон населення. І за ним у Європі Україна - на 29-му місці. Попереду нас із удвічі, а то й утричі більшою смертністю Франція, Велика Британія, Іспанія, Італія. Тобто країни, які мають розвиненішу медичну систему", - сказав Степанов.
За його словами, навесні показник смертності від COVID був на рівні 2,9%, а зараз - 1,7%.
Будь ласка, зачекайте...
А десь у цей час, потерпілий амбал мріяв про свій слід в історії: https://lb.ua/society/2020/12/13/472898_zelenskiy_ukraina_2030_roku_maie.html під час Міжнародного саміту кліматичних амбіцій,
и потом ,надо хотя бы пропорцию составить по количеству купленных масок,аппаратов ивл,концентраторов
в числителе купленные зелей/ в знаменателе порохом....сможешь?или слаб в рихметике?
В тему.
Собака говорящая даже...
Украина, в Европе занимает 28 (не 29) место по количеству смертей на миллион граждан.
Но "впереди" Украины, находятся такие страны как Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн, Люксембург, Черногория, Мальта, где численность население от 33 000 человек до 600 000 человек, а суммарное количество смертей, где то около 1 000.
Разве это можно назвать объективным анализом ситуации?
Зато по количеству смертей и по количеству случаев короны, мы занимаем в Европе "почетное" 9 место.
На каком месте были бы, если бы не занижали показатели?
Дневная сводка развития эпидемиологической ситуации пока за 11 декабря 2020 года ; -
Количество заболевших - 16900 + ... Умерших - 316...
С 28.11.2020 г. по 13.12 официальные данные о количестве заболевших и умерших сильно занижаются, но скрыть их практически невозможно !!! .. с опозданием но Мы узнаем !!! (с)
Так это не ваша заслуга как правительства. Просто иммунитет после совка еще не выветрился
1. Все кто голосовал за ЕС - вакцинируются европейской\американской.
2. Все кто голосовал за ОПЗЖ - - вакцинируются российской.
3. Все кто голосовал за "Слуг народа" - любую вакцину на выбор, но только по телевизору.
Цей дЄюіл хоче сказати, що завдяки нашій медицині у нас такий результат.