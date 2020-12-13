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Україна на 29-му місці у Європі за смертністю від коронавірусу на 1 млн населення, - МОЗ

Україна на 29-му місці у Європі за смертністю від коронавірусу на 1 млн населення, - МОЗ

Попереду України з набагато більшою смертністю Франція, Велика Британія, Іспанія, Італія.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу Україна 24.

"Якщо подивитися трохи вперед, у нас у лютому очікується традиційне зростання захворюваності на грип, і ми маємо підійти до цього періоду з мінімальними цифрами. Адже грип має таке ж ускладнення, як і коронавірус - пневмонію. Це ті ж лікарні, де наразі лікують від COVID-19 ті ж фахівці. Тому нам необхідно, щоб наша медична система витримала і щоб ми вже до весни не запроваджували жодні жорсткі карантини, щоб ми дотримувалися встановлених правил", - сказав міністр.

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Водночас він зазначив, що наразі Україна перебуває на 29-му місці в Європі за показником смертності від коронавірусу на мільйон населення. Крім того, цей показник знизився з весни.

"Є такий показник смертності на мільйон населення. І за ним у Європі Україна - на 29-му місці. Попереду нас із удвічі, а то й утричі більшою смертністю Франція, Велика Британія, Іспанія, Італія. Тобто країни, які мають розвиненішу медичну систему", - сказав Степанов.

За його словами, навесні показник смертності від COVID був на рівні 2,9%, а зараз - 1,7%.

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Топ коментарі
+19
Украина на 29 месте в Европе по смертности от коронавируса на 1 млн населения, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1467
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13.12.2020 17:30
+10
Получается в Украине самая лучшая медицина в Европе, а самый лучший министр здравохранения ЗЕстепашка
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13.12.2020 17:18
+9
Подмывайся чаще и перестанет вонять.
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13.12.2020 18:10
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Получается в Украине самая лучшая медицина в Европе, а самый лучший министр здравохранения ЗЕстепашка
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13.12.2020 17:18 Відповісти
Нє, то всьо наработкі Сивочолого лаптя.
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13.12.2020 17:20 Відповісти
Украина на 29 месте в Европе по смертности от коронавируса на 1 млн населения, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1467
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13.12.2020 17:30 Відповісти
Да,везде им воняет
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13.12.2020 17:52 Відповісти
Подмывайся чаще и перестанет вонять.
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13.12.2020 18:10 Відповісти
нехай, краще затягується... є шанс, родную говень відчути...

А десь у цей час, потерпілий амбал мріяв про свій слід в історії: https://lb.ua/society/2020/12/13/472898_zelenskiy_ukraina_2030_roku_maie.html під час Міжнародного саміту кліматичних амбіцій,
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13.12.2020 18:33 Відповісти
То ти труси давно не міняв. Помий пісю-попу, поміняй білизну і воно попустить...
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13.12.2020 18:26 Відповісти
Чмырь ,мыться надо чаще и зубы чистить 2 раза в день,у вас рашистов с зубами бЯда...
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13.12.2020 19:07 Відповісти
маску носи,дурик...тогда хоть дух неподмытых подмышек не пробьется
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13.12.2020 19:20 Відповісти
ну так а чо?если во всем виноват порох-почему ты делаешь исключение здесь?

и потом ,надо хотя бы пропорцию составить по количеству купленных масок,аппаратов ивл,концентраторов
в числителе купленные зелей/ в знаменателе порохом....сможешь?или слаб в рихметике?
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13.12.2020 19:19 Відповісти
свидетели графа дякулы разбушевались)
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13.12.2020 17:22 Відповісти
Просто у нас нет такого количества живых людей после 75 лет, если бы дали статистику по годам, тогда было бы корректное сравнение! А так сколько европейцев умерло от вируса после 100 лет, у нас таких вообще нет !
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13.12.2020 17:24 Відповісти
А говорили что лучшая медицина в Испании. Да куда им до наших "светил медицины"..))
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13.12.2020 17:46 Відповісти
Около 60 стран в общей сложности.
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13.12.2020 17:58 Відповісти
Це мабуть з того, що в тих демократичних країнах на один мільон населення припадає більше різних вилупків та ідійотів, що не вірять у коронавірусну загрозу
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13.12.2020 17:21 Відповісти
Прикольная картинка.
В тему.
Собака говорящая даже...
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13.12.2020 17:39 Відповісти
скажу більше, в Україні й досі виживає 48 млн. людей. Перепису з 2001 року не було. Ну так же книжка пише. P.S Степанов унікальний довб....
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13.12.2020 17:24 Відповісти
Украина на первом месте в мире по количеству бездарей в правительстве!
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13.12.2020 17:27 Відповісти
це все наш Рейган і його зцілюючий голос. А ви кажете "вкрадливе пердіння"
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13.12.2020 17:27 Відповісти
якщо ще частіше записувати причиною смерті "пневмонію", то будемо взагалі світочами медицини
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13.12.2020 17:29 Відповісти
Хочешь кого нибудь обмануть, лучший инструмент - статистика!
Украина, в Европе занимает 28 (не 29) место по количеству смертей на миллион граждан.
Но "впереди" Украины, находятся такие страны как Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн, Люксембург, Черногория, Мальта, где численность население от 33 000 человек до 600 000 человек, а суммарное количество смертей, где то около 1 000.
Разве это можно назвать объективным анализом ситуации?
Зато по количеству смертей и по количеству случаев короны, мы занимаем в Европе "почетное" 9 место.
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13.12.2020 17:34 Відповісти
"Божья роса"
На каком месте были бы, если бы не занижали показатели?
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13.12.2020 17:35 Відповісти
Если даже умершим от ковида не ставить диагноз "ковид", то смертность будет самая низкая в мире...
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13.12.2020 17:37 Відповісти
Україна на 29-му місці у Європі за смертністю від коронавірусу на 1 млн населення, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7752
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13.12.2020 17:54 Відповісти
Брехуни нещасні! А як з тими, у кого "запалення легень" тощо?
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13.12.2020 17:55 Відповісти
Казалось бы, новость позитивная, но нет , некоторые хотят нас видеть в первой десятке. Специально ходят везде без масок, игнорируют здравий смысл и рекомендации врачей, рассказывают , что ковид 'простой грипп'- но Украина все равно держится.
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13.12.2020 18:03 Відповісти
Слава Дебільному міністру
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13.12.2020 18:09 Відповісти
Якщо міністр- міністр 'разговорного жанра -
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13.12.2020 18:12 Відповісти
хтось вірить зеленій статистиці?
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13.12.2020 18:14 Відповісти
Реальные цифры по ковиду (которые приходят с опозданием)

Дневная сводка развития эпидемиологической ситуации пока за 11 декабря 2020 года ; -

Количество заболевших - 16900 + ... Умерших - 316...

С 28.11.2020 г. по 13.12 официальные данные о количестве заболевших и умерших сильно занижаются, но скрыть их практически невозможно !!! .. с опозданием но Мы узнаем !!! (с)
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13.12.2020 18:16 Відповісти
Украина на 29 месте в Европе по смертности от коронавируса

Так это не ваша заслуга как правительства. Просто иммунитет после совка еще не выветрился
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13.12.2020 18:21 Відповісти
иммунитет от чего?как раз у них то и нет иммунитета от ватности.73% болеют.а на расейке около 90
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13.12.2020 19:24 Відповісти
Наглая циничная ложь зеленой банды недоумков
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13.12.2020 19:11 Відповісти
ну,многие заробитчане портят статистику полякам и другим странам пребывания
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13.12.2020 19:23 Відповісти
в Украине 15,154 смертей из 456,950 в европе целиком.девятое место на континенте по общему количеству от ковид.
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13.12.2020 20:11 Відповісти
Предлагаем график вакцинации граждан Украины.
1. Все кто голосовал за ЕС - вакцинируются европейской\американской.
2. Все кто голосовал за ОПЗЖ - - вакцинируются российской.
3. Все кто голосовал за "Слуг народа" - любую вакцину на выбор, но только по телевизору.
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13.12.2020 20:32 Відповісти
Ще не відомо, які наслідки будуть від вакцинації любою з вакцин.
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13.12.2020 21:50 Відповісти
+5400 в сентябре от 2019, степа вы статистику смерти ведете от фонаря, как и статистику заболевших. сколько всего умерло людей в ноябре? фуфлыжники. По факту ноябрь будет примерно плюс 20 тысяч, лопушара. Писти дальше
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13.12.2020 21:35 Відповісти
Є брехня, є відверта брехня, а є просто статистика.
Цей дЄюіл хоче сказати, що завдяки нашій медицині у нас такий результат.
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13.12.2020 21:47 Відповісти
Просто во Франции, Великобритании, Испании и Италии статистика не занижается.
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13.12.2020 21:56 Відповісти
А по количеству тестов на миллион на предпоследнем месте.
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13.12.2020 23:28 Відповісти
А это хорошо или плохо?
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14.12.2020 05:44 Відповісти
 
 