Посольство Ізраїлю вважає інцидент із ханукією у центрі Києва антисемітизмом, - посол Ліон
Інцидент із вандалізмом щодо ханукії на Контрактовій площі в Києві є актом антисемітизму.
Як передає Цензор.НЕТ, про це посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон написав на своїй сторінці у твітері. Дипломат закликав українські правоохоронні органи притягнути вандала до відповідальності.
I strongly condemn the act of #Antisemtism which happened on 10/12 in #Kyiv. I call upon #Ukraine officials to join my condemnation & quickly bring this individual to justice & adopt @TheIHRA definition to see that this wasn't Hooliganism but Antisemitism! https://t.co/nywTkhV0ox— Joel Lion (@ambassadorlion) December 12, 2020
Також ізраїльський посол закликав українських чиновників відреагувати на інцидент.
"Я рішуче засуджую акт антисемітизму, який стався 10 грудня в Києві. Закликаю українських чиновників долучитися до мого осуду і швидко притягнути особу до відповідальності", - підкреслив він.
Антисемітизм у правопорушенні, яке цього тижня вчинили на Контрактовій площі, побачили і в посольстві Великої Британії в Україні.
"Це звичайнісінький антисемітизм. Це розпалювання расової ненависті, якій немає місця в демократичній Україні. Я закликаю поліцію Києва провести розслідування", - написала британська пані посол Мелінда Сімонс у твітері.
This is #Antisemitism pure and simple. It’s incitement to racial hatred which has no place in a democratic #Ukraine. I urge #kyiv police to investigate. https://t.co/43W9dztTC5— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) December 13, 2020
На ситуацію вже відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, засудивши напад на ханукію в Києві і вітав швидку реакцію правоохоронних органів.
"Зараз йому (вандалові. - Ред.) загрожує кримінальна відповідальність, і я впевнений, що справедливість буде встановлено. В Україні немає місця для антисемітизму", - написав глава МЗС у твітері.
I condemn in strongest terms Thursday’s brutal attack on a Jewish Menorah in Kyiv. I welcome the swift reaction by law enforcement agencies identifying the perpetrator. He now faces criminal charges & I‘m convinced justice will be served. No place for Anti-Semitism in Ukraine.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 13, 2020
Крім того, у відповідь на реакцію глави українського МЗС посол Ізраїлю закликав Україну прийняти визначення антисемітизму, яке розробив Міжнародний альянс пам'яті жертв Голокосту (IHRA).
Нагадаємо, 10 грудня в Києві на Контрактовій площі чоловік повалив ханукію, встановлену до єврейського свята Хануки, яке відзначається з 10 до 18 грудня. Він також опублікував відеоролик, на якому чути, як він викрикує антисемітські гасла. Правоохоронці встановили особу правопорушника, а також порушили справу за фактом хуліганства.
Пізніше поліція повідомила чоловікові, який повалив ханукію, про підозру за фактом розпалювання релігійної ворожнечі і ненависті. Правопорушнику загрожує до 3 років за ґратами.
Будь ласка, зачекайте...
Якщо ви так нерівно міряєте, вважачи що всі євреї конче повинні відповідати за Кагановича, що не справедливо, то чом ви негодуєте коли євреї поступають з вами симетрично -"звинувачуючи (всіх) украінців" за діяння купки українських поліцаїв?
Музеї голокосту є в багатьох країнах, так само як і памятники і музеї голодомору. Хочте мірятись кількістю щоб перелюнути - ставте більше.
В Ізраїлі також є установи присвячені праведникам які рятували євреїв.
- Сами породили, сами и распяли! Это наши сугубо еврейские разборки, гоям не понять.
- Ты что, моего Христа в https://citaty.info/topic/evrei евреи записываешь?!
- А ты как думал, если папа-еврей, мама-еврейка, то ребеночек русский?
- Папа у него голубь! (с) Ширли-мырли
Нажаль в Україні тих, хто може сказати "Посилай хлопчиків" не слухають.