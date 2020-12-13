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антисемітизм (121) Київ (19115) вандалізм (418)

Посольство Ізраїлю вважає інцидент із ханукією у центрі Києва антисемітизмом, - посол Ліон

Інцидент із вандалізмом щодо ханукії на Контрактовій площі в Києві є актом антисемітизму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон написав на своїй сторінці у твітері. Дипломат закликав українські правоохоронні органи притягнути вандала до відповідальності.

Посольство Ізраїлю вважає інцидент із ханукією у центрі Києва антисемітизмом, - посол Ліон 01

I strongly condemn the act of #Antisemtism which happened on 10/12 in #Kyiv. I call upon #Ukraine officials to join my condemnation & quickly bring this individual to justice & adopt @TheIHRA definition to see that this wasn't Hooliganism but Antisemitism! https://t.co/nywTkhV0ox

— Joel Lion (@ambassadorlion) December 12, 2020

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Також ізраїльський посол закликав українських чиновників відреагувати на інцидент.

"Я рішуче засуджую акт антисемітизму, який стався 10 грудня в Києві. Закликаю українських чиновників долучитися до мого осуду і швидко притягнути особу до відповідальності", - підкреслив він.

Антисемітизм у правопорушенні, яке цього тижня вчинили на Контрактовій площі, побачили і в посольстві Великої Британії в Україні.

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"Це звичайнісінький антисемітизм. Це розпалювання расової ненависті, якій немає місця в демократичній Україні. Я закликаю поліцію Києва провести розслідування", - написала британська пані посол Мелінда Сімонс у твітері.

This is #Antisemitism pure and simple. It’s incitement to racial hatred which has no place in a democratic #Ukraine. I urge #kyiv police to investigate. https://t.co/43W9dztTC5

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) December 13, 2020

На ситуацію вже відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, засудивши напад на ханукію в Києві і вітав швидку реакцію правоохоронних органів.

"Зараз йому (вандалові. - Ред.) загрожує кримінальна відповідальність, і я впевнений, що справедливість буде встановлено. В Україні немає місця для антисемітизму", - написав глава МЗС у твітері.

I condemn in strongest terms Thursday’s brutal attack on a Jewish Menorah in Kyiv. I welcome the swift reaction by law enforcement agencies identifying the perpetrator. He now faces criminal charges & I‘m convinced justice will be served. No place for Anti-Semitism in Ukraine.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 13, 2020

Крім того, у відповідь на реакцію глави українського МЗС посол Ізраїлю закликав Україну прийняти визначення антисемітизму, яке розробив Міжнародний альянс пам'яті жертв Голокосту (IHRA).

Нагадаємо, 10 грудня в Києві на Контрактовій площі чоловік повалив ханукію, встановлену до єврейського свята Хануки, яке відзначається з 10 до 18 грудня. Він також опублікував відеоролик, на якому чути, як він викрикує антисемітські гасла. Правоохоронці встановили особу правопорушника, а також порушили справу за фактом хуліганства.

Пізніше поліція повідомила чоловікові, який повалив ханукію, про підозру за фактом розпалювання релігійної ворожнечі і ненависті. Правопорушнику загрожує до 3 років за ґратами.
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Топ коментарі
+52
Когда признаете Голодомор геноцидом народа Украины, это будет антисемитизм.
А пока, к сожалению, это всего лишь акт вандализма и хулиганство!
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13.12.2020 17:41
+47
Якось мені байдуже до думки жителів Ізраїлю.
Посольство Израиля считает инцидент с ханукией в центре Киева антисемитизмом, - посол Лион - Цензор.НЕТ 6428
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13.12.2020 17:40
+37
Ага, а как хассиды понаваливаются и пооставляют горы мусора за собой, это так по демократичному.
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13.12.2020 17:40
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Сторінка 5 з 5
Взагалі то євреі "среди планеты всей", коли йдеться про звинувачення украінців у всіх смертних гріхах "украінського націоналізму". Тому й не в Німеччині і не в Польщі, а обов"язково в столиці Украіни мусить бути музей Холокосту, щоб євреям всього світу було де збиратись і обговорювати які погані ті украінці. Вашу політику украінці давно розкусили. Ви є чи не головними організаторами Голодомору украінців, том й боітесь навіть про цю страшну трагедію мову заводити, бо зразу ж вуха вилазять всіх отих кагановичів і блайхів, які це організовували.
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14.12.2020 08:36 Відповісти
Держава Ізраїль організувала голодомор? Чи може Каганович морив голодом виключно українців за те що вони українці?
Якщо ви так нерівно міряєте, вважачи що всі євреї конче повинні відповідати за Кагановича, що не справедливо, то чом ви негодуєте коли євреї поступають з вами симетрично -"звинувачуючи (всіх) украінців" за діяння купки українських поліцаїв?
Музеї голокосту є в багатьох країнах, так само як і памятники і музеї голодомору. Хочте мірятись кількістю щоб перелюнути - ставте більше.
В Ізраїлі також є установи присвячені праведникам які рятували євреїв.
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17.12.2020 04:40 Відповісти
- Ну что ты, братишка, они не лучшие, они единственные, а остальные должны им прислуживать. Но один прокол у них вышел - Христа распяли?!
- Сами породили, сами и распяли! Это наши сугубо еврейские разборки, гоям не понять.
- Ты что, моего Христа в https://citaty.info/topic/evrei евреи записываешь?!
- А ты как думал, если папа-еврей, мама-еврейка, то ребеночек русский?

- Папа у него голубь! (с) Ширли-мырли
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14.12.2020 06:30 Відповісти
дорогие товарищи, а может знак ветром сдуло? на януковыча тоже венок ветер свалил... так что, будем называть действия ветра антисемитизмом? товарищ лион, ви жи ж опытный дыпломат... ну давайте выстраивать отношения промежду странами на деловой основе... ви не увидели ветра, ми его также попросили такого больше не делать... и на этом весь конфликт изсчерпался... спасибо...
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14.12.2020 07:19 Відповісти
А нефиг всякую хрень выставлять на улицах Киева. Ставьте у себя в т-авиве или в ершалаиме
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14.12.2020 07:48 Відповісти
Якщо кожен раз, коли п"яний дебіл щось подібне зробить, верещати на весь світ про украінський анисемітизм, то взагалі буде "вей-вей!".
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14.12.2020 08:26 Відповісти
А як називається коли вищі особи держави, перебуваючи в гостях, крошать батон на Україну? Як зветься коли піськограй обіцяє зробити з Умані частину Ізраелю?
Нажаль в Україні тих, хто може сказати "Посилай хлопчиків" не слухають.
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14.12.2020 08:54 Відповісти
Поставте Тризуб без разрешения на одной из центральных площадей Ерусалима и посмотрите сколько он там простоит и какие будут отмазки ,почему его снесли. Вот за это вас и недолюбливают
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14.12.2020 10:00 Відповісти
смешно такое говорить стране где из 6-ти президентов, только один Ющ, и, возможно, Кравчук, НЕ были ЕВРЕЯМИ....))
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14.12.2020 11:29 Відповісти
хоча б вам, пофортунило, в лазні з кожним попаритись... Чи ще якось?
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14.12.2020 16:58 Відповісти
ситуация - вот мы такие особенные!, вот мы такие умные и грамотные !!!! и мы будем выставляться на показ пропагандируя свою особенность и исключительность,! мы самые гонимые и несчастные в мире!!! любите нас! любите нашу историю и культуру !!! любите наши символы и знамёна!!! это я о ЛГБТ сообществе. А вы о чём подумали? но похоже....
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14.12.2020 11:31 Відповісти
Кто и на каком основании устанавливает на наших площадях чуждые украинскому народу символы? Найти и привлечь со всей строгостью закона.
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14.12.2020 13:47 Відповісти
Осуждение будет когда евреи принесут извинения за Голодомор и репрессии и раскошелятся немного, никаких уступок Израилю
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14.12.2020 17:42 Відповісти
есть и ещё одна предъява - устройство октябрьского переворота в царской рашке- ленин-бланк, троцкий-бронштейн, свердлов, каганович, дзержинский, блинк и еще много много евреев т.н. революционеров большевиков. мастера они бузу затеивать.....
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15.12.2020 13:13 Відповісти
а може б на ту ханукію вділи шапку, що з ялинки зняли?
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14.12.2020 23:01 Відповісти
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