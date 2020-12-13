В Україну йде циклон: очікується погіршення погодних умов, крижаний дощ і мокрий сніг
У понеділок, 14 грудня, в Україну прийде циклон. Очікуються похолодання, мокрий снігу і крижаний дощ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила на сторінці у фейсбуці синоптик Наталія Діденко.
"Опади - мряка, дощ, крижаний дощ, мокрий сніг - вибирайте! Вони найбільш ймовірні на півночі, в центральних областях, місцями на заході, зачеплять Одещину", - написала синоптик.
Водночас на більшій частині півдня, у східних областях і в Дніпропетровській області, за її словами, буде суха погода, але, можливо, з туманами. Водночас у південній частині України і на сході буде сильний вітер.
"Температура повітря крутитиметься поблизу нуля - вночі наближатиметься до невеликих "мінусів", вдень до "плюсів". Ці мікроколивання шкідливі, адже знову за такої ситуації і далі підживлюють небезпеку ожеледь та ожеледиця", - зазначила Діденко.
У Києві завтра прогнозується мокрий сніг, дощ, крижаний дощ. Значніші опади будуть вночі і вранці, а з другої половини дня зменьшаться. Однак, додала синоптик, ожеледь, ожеледиця залишаються.
Будь ласка, зачекайте...
При таком обмерзании она бы покалечила людей и завалила йолку!
Кличко, спасибо!
У нас у плані температури не настільки дубоподібно, обіцяють до -3°C. Але хріново, що буде крутитися біля нуля. Разом із дощем це буде сракопад як у Києві...
они с наса в контакте? или они в русском контакте?
"Повна фаза затемнення триватиме 130 секунд і пройде над Чилі та Аргентиною, де її можна буде побачити у всій красі. За Київським часом затемнення почнеться о 18:13"
В південній півкулі навпаки, сонячні в грудні, місячні в липні
сопли замерзли в носу
и яйки похоже тоже,
иду по морозу мудями звеня,
с красной озлобленной рожей.
одно только греет меня,
от стужи лютой зверея,
с улыбкой думаю я:
- а в раше ж... ещё холоднее!
Чи і тут потрібна гендерна рівність?!
Серед перлів були зокрема "гололід" та "снігопід" 😂🤣
Взагалі, розвиток понять такого роду залежить від частоти виникнення таких явищ і їх впливу на життя людини... У ескімосів, наприклад, поняття "сніг" нараховує більше трьох десятків слів, в залежності від умов його випадання - температури, швидкості вітру, вологості та часу випадання...