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Розливи нафтопродуктів в окупованому Криму: Мінекології та прокуратура АРК розробляють методики оцінки збитків

Розливи нафтопродуктів в окупованому Криму: Мінекології та прокуратура АРК розробляють методики оцінки збитків

Україна обов'язково притягуватиме Росію до відповідальності за шкоду екології в окупованому Криму.

Про це Крим.Реалії повідомив заступник міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів України Михайло Хорєв, передає Цензор.НЕТ.

Так він прокоментував, зокрема, розлив нафтопродуктів у Севастопольській бухті в грудні.

"Відповідальність за розливи нафти у Севастополі під час окупації покладається на країну-окупанта. Зараз створено робочу групу, яка спільно з прокуратурою Автономної Республіки Крим розробляє методики оцінки збитків. Ми хочемо прив'язати їх до військових злочинів і, відповідно, пред'являти ці позови в міжнародних судах", – зазначив Хорєв.

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Наразі немає реакції відповідних відомств Росії на цю інформацію.

Нагадаємо, 4 грудня повідомлялося про забруднення Севастопольської бухти нафтопродуктами, площа розливу становила 200 тис. кв. м. Інспектори Чорноморсько-Азовського морського управління Росприроднагляду звернулися до Південної транспортної прокуратури Росії та в поліцію для порушення кримінальної справи.

У лютому 2020 року російський "Центр цивільного захисту" виявив у Севастопольській бухті маслянисту пляму. Прокуратура і Нацполіція АРК після цього відкрили кримінальне провадження. Українські правоохоронці зазначили, що токсичні речовини потрапляють у Чорне море, створюючи загрозу для здоров'я населення і середовища.

У січні в Чорному морі біля берегів Криму також фіксували розлив нафти, плями було виявлено за 146,4 км від Феодосії.

Читайте також: Створено робочу групу з моніторингу екологічної ситуації в окупованому Криму, - прокуратура АРК
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Топ коментарі
+5
Рашка во всей своей красе, пейте воду с нефтью крысчане.
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13.12.2020 21:01
+4
Разливы нефтепродуктов в оккупированном Крыму: Минэкологии и прокуратура АРК разрабатывают методики оценки ущерба - Цензор.НЕТ 2182
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13.12.2020 21:05
+1
Привлекать оккупантов это правильно, но хорошо бы привлечь более доступных ответчиков за стихийные свалки в подконтрольных частях Украины
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13.12.2020 21:09
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Рашка во всей своей красе, пейте воду с нефтью крысчане.
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13.12.2020 21:01 Відповісти
Разливы нефтепродуктов в оккупированном Крыму: Минэкологии и прокуратура АРК разрабатывают методики оценки ущерба - Цензор.НЕТ 2182
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13.12.2020 21:05 Відповісти
Там цьому мутанту й місце!😜
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13.12.2020 21:20 Відповісти
Привлекать оккупантов это правильно, но хорошо бы привлечь более доступных ответчиков за стихийные свалки в подконтрольных частях Украины
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13.12.2020 21:09 Відповісти
Если б нефть не разлили русские, - это сделали бы солдаты НАТО !!!👹😜
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13.12.2020 21:18 Відповісти
а когда-то ж была здравница...
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13.12.2020 21:45 Відповісти
Вот русня ее опреснит, поддаст газку и впарит крысчанам, как кока-колу.
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13.12.2020 21:55 Відповісти
Основной источник -- Черноморский Флот РФ. Все семь бухт

Севастополя засраны за 233 года. Кроме этого Балаклава не отстаёт,
а также судоремонтный завод и курсирующие плав средства.
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13.12.2020 22:15 Відповісти
Крисчанам прилетіло трохи не те: нафта в воді замість каміння з неба. Але, теж добре.
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13.12.2020 23:27 Відповісти
 
 