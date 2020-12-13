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Локдаун можуть запровадити раніше січня, якщо за добу буде 32-35 тисяч випадків COVID-19, - Немчінов

Локдаун можуть запровадити раніше січня, якщо за добу буде 32-35 тисяч випадків COVID-19, - Немчінов

МОЗ працює над тим, щоб за потреби довести фонд ліжко-місць до 90 тисяч.

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов розповів в ефірі каналу "Україна 24", за якої кількості хворих за день жорсткий локдаун запровадять раніше, ніж заплановано, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз ми говоримо про цифру 32-35 тисяч хворих за день. Але треба розуміти, скільки було запроваджено ліжок COVID-пакет, скільки ліжок було забезпечено киснем і скільки лікарень було залучено до подолання коронавірусної інфекції", - сказав він.

Він ствердно відповів на репліку ведучої Олени Цинтили про те, що  у разі 32-35 тисяч на добу в Кабміні думатимуть про те, щоб зачиняти країну на замок.

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"Так, але треба думати, що, крім виявлених, є ще питання госпіталізованих. У нас постійно збільшується фонд ліжко-місць. МОЗ працює над тим, щоб за потреби довести його до 90 тисяч. У нас постійно збільшується кількість ліжок, які забезпечено киснем, до кінця року стоїть завдання вийти на понад 40 тисяч, а в перспективі - на 75 тисяч", - сказав він.
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Топ коментарі
+13
починали з 9500

https://hromadske.ua/ru/posts/zelenskij-esli-v-ukraine-budet-bolee-95-tysyach-inficirovannyh-kazhdyj-den-snova-budet-zhestkij-karantin Зеленский: Если в Украине будет более 9,5 тысяч инфицированных каждый день - снова будет жесткий карантин
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13.12.2020 22:04
+12
Минздрав предупреждает, что он ни хрена не знает.
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13.12.2020 21:46
+12
Локдаун можуть запровадити раніше січня, якщо за добу буде 32-35 тисяч випадків COVID-19, - Немчінов - Цензор.НЕТ 9484
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13.12.2020 22:11
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Сторінка 2 з 2
Правильно. Мощности увеличиваются, увеличиваются возможности государства, поэтому цифры для принятия решения по локдауну сдвигаются вправо. Об этом много раз говорили . Как и про то, что НОСИТЕ МАСКИ в общественных местах
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13.12.2020 22:49 Відповісти
Мааааски. Мааааасочки. Мантра. Сліпа віра. Секта. Релігія.
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13.12.2020 22:58 Відповісти
Такие , как вы, хоть презервативы не забывайте надеть .
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13.12.2020 23:01 Відповісти
Пізно вже
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13.12.2020 23:03 Відповісти
В данном случае запоздалый совет... ))
Локдаун можуть запровадити раніше січня, якщо за добу буде 32-35 тисяч випадків COVID-19, - Немчінов - Цензор.НЕТ 9040

Локдаун можуть запровадити раніше січня, якщо за добу буде 32-35 тисяч випадків COVID-19, - Немчінов - Цензор.НЕТ 4564
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14.12.2020 00:39 Відповісти
У нас на работе очень много больных, половина из которых лежали /лежат/ в больницах с воспалением. Переносят болезнь очень тяжело. Некоторые думали, что не выживут. Да, и умерший уже есть...Все болеют семьями. Как-то мгновенно происходит заражение.
Наконец-то в общественных местах положено быть в масках. Но...как образно сказал один из докторов:"Эти маски нужны, чтобы муха в рот не залетела. Покупайте нормальные с фильтром 3М. Остальное - пустое". Купили) Но засада такая сейчас, когда больные в одном кабинете и каждый день кто-то добавляется. Жуть...А тем, кто болеет в легкой форе, тестов вообще не делают. Диагноз: ОРВИ при потере обоняния и др. симтомах. Так что со статистикой все в порядке)
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13.12.2020 23:14 Відповісти
..в легкой форМе*
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13.12.2020 23:36 Відповісти
щось останнім часом тільки й чутно: лохдаун, лохдаун...
в них там є хоч один не лох і не даун?
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13.12.2020 22:00 Відповісти
кожному чутно своє
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13.12.2020 22:03 Відповісти
дай вгадаю, а тобі чутно: нада проста пєрєстать болєть?
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13.12.2020 22:07 Відповісти
мені чутно:
успішні активні люди концентруються лише на тих речах, на які вони можуть вплинути
невдахи у цей час просто ниють як все погано я як глибоко хтось інший винен у їхніх невдачах
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13.12.2020 22:13 Відповісти
тобі, через гіперуспішність - какая разніца?
тайна 73% розкрита!
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13.12.2020 22:17 Відповісти
Єден нелох, а решта - дауни.
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13.12.2020 22:05 Відповісти
В мене сестра сімейний. Головний лікар зібрав та суворо заборонив направляти на тестування підозрілі легкі та середні випадки ковід. Степанову треба перемога над пандемієй. Незабаром накажуть.писати інший діагноз...
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13.12.2020 22:04 Відповісти
Локдаун можуть запровадити раніше січня, якщо за добу буде 32-35 тисяч випадків COVID-19, - Немчінов - Цензор.НЕТ 3402
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13.12.2020 22:08 Відповісти
Ця карма очікує на всіх антиковідників.
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13.12.2020 23:10 Відповісти
А жаль. Не нужно ему было в реанимацию. Зачем? Ковида ж нет? Пусть лечится витаминками!
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14.12.2020 01:10 Відповісти
Можно подумать,что этот Немчинов не знает о том,что их "статистика" не допустит такой цифры до нового года.Может лучше не стремиться к увеличению койко-мест, а стремиться к понижению темпов распространения вируса, и уменьшению больных.... И не путем снижения количества тестов, как это делается сейчас. Как они уже надоели со своей неопределенностью и шатанием, да еще каждый норовит вставить свой пятак.
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13.12.2020 22:09 Відповісти
Локдаун можуть запровадити раніше січня, якщо за добу буде 32-35 тисяч випадків COVID-19, - Немчінов - Цензор.НЕТ 9484
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13.12.2020 22:11 Відповісти
что интерестно .цыфры каждый раз увеличивают .по мере заболевших ...
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13.12.2020 22:14 Відповісти
Форумчани,ви помітили.що слово карантин.менше у світі і у нас вживається.? Це слово замінили локдауном.
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13.12.2020 22:22 Відповісти
хм, это игра слов, в остаточном варианте слово пи.... и без игры
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13.12.2020 23:30 Відповісти
Так и есть. Карантин вводится для недопущения распространения заболеваний. А смысл введения локдауна совершенно непонятен, на распространение коронавируса, как видно, он никак не влияет...
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13.12.2020 23:58 Відповісти
https://censor.net/ru/user/478710 Ви знаєте значення слова карантин і для чого він вводився? Не можливо цілі країна на карантин посадити і щоб це дало ефекти.Італія має дуже жорсткий карантин.але бажаного результату немає.
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14.12.2020 00:01 Відповісти
А зачем тогда он вообще нужен? И вообще, непонятен смысл работы заведений только до 22 часов или комендантского часа.
ПС. О перегрузке больниц только не пишите, уже не прокатит, в Беларуси или Швеции коридоры не забиты больными, придумайте что-то поновее.
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14.12.2020 00:08 Відповісти
Немчинов, затули свою брехливу пельку, ідіот-міністр без портфелю, тому, що йому портфеля ніхто не довіряє
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13.12.2020 22:22 Відповісти
Придурки зелёные вы даже тестов столько сделать не всегда можете
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13.12.2020 22:23 Відповісти
ВОТ ИМЕННО!!!! Не смогут столько, потому никогда официально не будет 30 000, хотя реально может быть и 50 тыс.
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13.12.2020 23:16 Відповісти
Локдаун можуть запровадити раніше січня, якщо за добу буде 32-35 тисяч випадків COVID-19, - Немчінов - Цензор.НЕТ 1488
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13.12.2020 23:59 Відповісти
Что случилось с тобой? В Черкассах закончилась зеленая краска?
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14.12.2020 06:43 Відповісти
И это пишет зебил. Самокритичный)
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14.12.2020 07:59 Відповісти
Высеры текущих представителей типа власти - это просто алогичная, безсистемная мозгое-ка с целью дешевого популизма и смысловой нагрузки абсолютно не несет.
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14.12.2020 00:17 Відповісти
пздц.. при росте в 30 тыс. больных в сутки, Украинцам придется на раз-два рассчитаться первым - может и повезет остаться в живых хоть и инвалидами, вторым - нет .. сразу в морг...
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14.12.2020 00:47 Відповісти
Эпоха бедности давно прошла...,настала эпоха депилов
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14.12.2020 01:15 Відповісти
Говорили сначала 16? цифры растут как на дрожжах
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14.12.2020 10:29 Відповісти
Деньги и ещё раз деньги .Вся эта коронопаника затеивалась только ради денег .Теперь из бюджетов всех стран будут выкачиваться огромные деньги на вакцинацию. Это . конечная цель кукловодов . Когда закончится сбор урожая ,будет следующая коронопаники волна по выкачке денег из населения. Аппарат ивл ,если до него дошло положение больного редко спасает .Что бы в таком состоянии организм насыщался кислородом ,мешает слизь в виде плёнки на лёгких .И качай кислород, или не качай -толку ноль .Но есть выход -чтобы частично убрать слизь люди уже придумали ,-нужно намочить спиртом ткань ,или через ингалятор и дышать по 5 -10 минут парами пищевого спирта или водки .И всё ! Человек сможет насытить кровь кислородом. Так пары спирта убирают слизь , так же как ацетон пенопласт
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14.12.2020 11:54 Відповісти
Метод, который ты советуешь, использовался при ОРДС в совке. Тоже дышали спиртиком. Выживало процентов 20-30. Полностью восстанавливались единицы. А вот "проклятые буржуи" довели летальность при ОРДС до 30-40%. Думай-те.
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14.12.2020 12:15 Відповісти
весной писали, что при минусе вирус дезактивируется - значит карантин нужен только в марте-апреле.
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14.12.2020 15:38 Відповісти
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