Локдаун можуть запровадити раніше січня, якщо за добу буде 32-35 тисяч випадків COVID-19, - Немчінов
МОЗ працює над тим, щоб за потреби довести фонд ліжко-місць до 90 тисяч.
Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов розповів в ефірі каналу "Україна 24", за якої кількості хворих за день жорсткий локдаун запровадять раніше, ніж заплановано, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз ми говоримо про цифру 32-35 тисяч хворих за день. Але треба розуміти, скільки було запроваджено ліжок COVID-пакет, скільки ліжок було забезпечено киснем і скільки лікарень було залучено до подолання коронавірусної інфекції", - сказав він.
Він ствердно відповів на репліку ведучої Олени Цинтили про те, що у разі 32-35 тисяч на добу в Кабміні думатимуть про те, щоб зачиняти країну на замок.
"Так, але треба думати, що, крім виявлених, є ще питання госпіталізованих. У нас постійно збільшується фонд ліжко-місць. МОЗ працює над тим, щоб за потреби довести його до 90 тисяч. У нас постійно збільшується кількість ліжок, які забезпечено киснем, до кінця року стоїть завдання вийти на понад 40 тисяч, а в перспективі - на 75 тисяч", - сказав він.
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Наконец-то в общественных местах положено быть в масках. Но...как образно сказал один из докторов:"Эти маски нужны, чтобы муха в рот не залетела. Покупайте нормальные с фильтром 3М. Остальное - пустое". Купили) Но засада такая сейчас, когда больные в одном кабинете и каждый день кто-то добавляется. Жуть...А тем, кто болеет в легкой форе, тестов вообще не делают. Диагноз: ОРВИ при потере обоняния и др. симтомах. Так что со статистикой все в порядке)
в них там є хоч один не лох і не даун?
успішні активні люди концентруються лише на тих речах, на які вони можуть вплинути
невдахи у цей час просто ниють як все погано я як глибоко хтось інший винен у їхніх невдачах
тайна 73% розкрита!
ПС. О перегрузке больниц только не пишите, уже не прокатит, в Беларуси или Швеции коридоры не забиты больными, придумайте что-то поновее.