Представники ВООЗ Клюге та Вайлер прибули в Україну: на порядку денному - реагування на COVID-19, вакцинація і реформа охорони здоров'я
В Україну 13 грудня прибули з офіційним візитом директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге та директор відділу CSE Гундо Вайлер.
Про це повідомила пресслужба Всесвітньої організації охорони здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.
"Доктора Ганса Клюге та доктора Гундо Вайлера, директора відділу CSE, зустрічали в аеропорту доктор Ярно Хабіхт, представник ВООЗ та голова представництва ВООЗ в Україні, та Віктор Ляшко, заступник Міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України", - сказано в повідомленні.
Як повідомляється, упродовж наступних декількох днів доктор Клюге зустрінеться з представниками українського уряду, ООН, партнерами з розвитку та представниками гуманітарних організацій. Також директор Європейського регіонального бюро ВООЗ зустрінеться з медпрацівниками, які перебувають на передовій у боротьбі з пандемією COVID-19, та відвідає лабораторний центр, де проводять тестування на COVID-19.
"На порядку денному - реагування на пандемію COVID-19 в Україні, вакцинація і трансформація системи охорони здоров'я", - зазначили в Бюро охорони здоров'я.
Будь ласка, зачекайте...
https://lb.ua/society/2020/11/16/470733_amerikanska_farmkompaniya_moderna.html "Незалежна Рада з контролю за безпекою даних дослідження фази 3 мРНК-1273, кандидата на вакцину проти COVID-19, повідомило Moderna, що випробування відповідало статистичним критеріям, попередньо визначеним у протоколі дослідження щодо ефективності, з ефективністю вакцини 94,5%", - йдеться в повідомленні. У дослідженні взяли участь понад 30 000 учасників у США. Його проводили у співпраці з Національним інститутом алергії та інфекційних хвороб (NIAID), частиною Національного інституту охорони здоров'я (NIH) та Біомедичним Органом перспективних досліджень та розробок (BARDA), який є частиною Кабінету помічника секретаря з питань готовності та реагування Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США.
"Перший проміжний аналіз включав 95 учасників із підтвердженими випадками COVID-19."
Далі ефективність рахується за кількістю захворівших з групи плацебо і з групи вакцинованих.
The primary endpoint of the Phase 3 COVE study is based on the analysis of COVID-19 cases confirmed and adjudicated starting two weeks following the second dose of vaccine. This first interim analysis was based on 95 cases, of which 90 cases of COVID-19 were observed in the placebo group versus 5 cases observed in the mRNA-1273 group, resulting in a point estimate of vaccine efficacy of 94.5% (p <0.0001).
Може, нарешті вгамуєшся?
Може, нарешті вгамуєшся?
"Результат по 100 чи 200 добровольцях - це по-твоєму нормальне випробовування, достатнє для вакцинації мільйонів?"
Коли її брехню було явно викрито, вона почала намагатися видати проміжні результати випробувань за остаточні.
Що неясно?
Отже 95 випадків вирішують долю мільйонів.
И ни одна фармкомпания не выпустит новый препарат на рынок, не убедившись в его эффективности и не установив все возможные побочные действия, о которых вы читаете в любом вкладыше купленного вами лекарства, даже если эти побочные действия очень мало вероятны.
И делается это совсем не из человеколюбия, хотя оно тоже может присутствовать.
Вопрос в репутации и дальнейших прибылях компании.
Если препарат не будет соответствовать заявленному действию или у него проявятся не описанные побочные действия, фармкомпания просто потеряет репутацию и выплатит громадные штрафы потерпевшим, которые, естественно, пойдут в суды. В Украине это не работает, а в Европе и США очень даже работает.
Поэтому никто никаких сомнительных препаратов в ведущих фармкомпаниях никогда на рынок не выводит, себе дороже.
Я врач, и как и многие другие украинские врачи уже двадцать лет работаю в протоколах клинических исследований, проводимых ведущими фармкомпаниями.
Наш уровень знаний и медицинская квалификация устраивает фармкомпании, мы постоянно сдаём различные экзамены, проходим массу тренингов, чтобы получить разрешения на работу в клинических исследованиях.
Я знаю о клинических исследованиях, правилах их проведения и обработке результатов, наверное, всё и прекрасно понимаю, как устроен этот бизнес. И еще раз хочу подчеркнуть, что ни одна фармкомпания не выпустит на рынок препарат, в эффективности и безопасности которого она не уверена, это был бы колоссальный удар по их бизнесу и потеря прибыли.
Кстати, российские врачи тоже работают с мировыми фармкомпаниями и тоже прекрасно знают правила выведения на рынок новых препаратов.
Зеленский - у тебя жизни не хватит за все это отсидеть 😡