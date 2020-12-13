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Представники ВООЗ Клюге та Вайлер прибули в Україну: на порядку денному - реагування на COVID-19, вакцинація і реформа охорони здоров'я

Представники ВООЗ Клюге та Вайлер прибули в Україну: на порядку денному - реагування на COVID-19, вакцинація і реформа охорони здоров'я

В Україну 13 грудня прибули з офіційним візитом директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге та директор відділу CSE Гундо Вайлер.

Про це повідомила пресслужба Всесвітньої організації охорони здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.

"Доктора Ганса Клюге та доктора Гундо Вайлера, директора відділу CSE, зустрічали в аеропорту доктор Ярно Хабіхт, представник ВООЗ та голова представництва ВООЗ в Україні, та Віктор Ляшко, заступник Міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України", - сказано в повідомленні.

Як повідомляється, упродовж наступних декількох днів доктор Клюге зустрінеться з представниками українського уряду, ООН, партнерами з розвитку та представниками гуманітарних організацій. Також директор Європейського регіонального бюро ВООЗ зустрінеться з медпрацівниками, які перебувають на передовій у боротьбі з пандемією COVID-19, та відвідає лабораторний центр, де проводять тестування на COVID-19.

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"На порядку денному - реагування на пандемію COVID-19 в Україні, вакцинація і трансформація системи охорони здоров'я", - зазначили в Бюро охорони здоров'я.

Представники ВООЗ Клюге та Вайлер прибули в Україну: на порядку денному - реагування на COVID-19, вакцинація і реформа охорони здоровя 01

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Топ коментарі
+6
О махинациях со статистикой им встречающие рассказали или скромно умолчали?
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13.12.2020 22:30
+6
Добрих дядечок немає ніде.Напевне хочуть тестувати на українцях.Хто готовий бути бетатестером? Я знову напишу,що вакцина має бути випробувана,виключно на керманичах.
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13.12.2020 22:30
+5
гоните их в шею ,правильно трамп сделал что вышел с воз
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13.12.2020 22:50
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О махинациях со статистикой им встречающие рассказали или скромно умолчали?
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13.12.2020 22:30 Відповісти
Добрих дядечок немає ніде.Напевне хочуть тестувати на українцях.Хто готовий бути бетатестером? Я знову напишу,що вакцина має бути випробувана,виключно на керманичах.
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13.12.2020 22:30 Відповісти
На карантин! Цих скотин! В Нові Санжари, щоб полікували.
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13.12.2020 22:43 Відповісти
Яким в біса бетатестером? То Ви з софтом переплутали. До завершення третьої фази випробувань ніхто з нормальних виробників вакцину не продасть і не подарує.
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13.12.2020 22:49 Відповісти
https://censor.net/ru/user/95229 Ну я в кавички не взяв.Масово ж вакцини не тестували.Ну скільки там добровольців знайшли? А бетатестери масово тестують софт.От і українці будуть такими тестерами.
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13.12.2020 22:53 Відповісти
Результат по 100 чи 200 добровольцях - це по-твоєму нормальне випробовування, достатнє для вакцинації мільйонів?
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13.12.2020 22:55 Відповісти
Танюша, Ви погано рахуєте, і недолуго брешете.
https://lb.ua/society/2020/11/16/470733_amerikanska_farmkompaniya_moderna.html "Незалежна Рада з контролю за безпекою даних дослідження фази 3 мРНК-1273, кандидата на вакцину проти COVID-19, повідомило Moderna, що випробування відповідало статистичним критеріям, попередньо визначеним у протоколі дослідження щодо ефективності, з ефективністю вакцини 94,5%", - йдеться в повідомленні. У дослідженні взяли участь понад 30 000 учасників у США. Його проводили у співпраці з Національним інститутом алергії та інфекційних хвороб (NIAID), частиною Національного інституту охорони здоров'я (NIH) та Біомедичним Органом перспективних досліджень та розробок (BARDA), який є частиною Кабінету помічника секретаря з питань готовності та реагування Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США.
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13.12.2020 23:05 Відповісти
За наведеним тобою посиланням

"Перший проміжний аналіз включав 95 учасників із підтвердженими випадками COVID-19."

Далі ефективність рахується за кількістю захворівших з групи плацебо і з групи вакцинованих.
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13.12.2020 23:10 Відповісти
Ви зовсім дурочка? 15 тис одержують вакцину і 15 тис плацебо. Проівнюють побічні ефекти та ефективність. Ефективність - по порівнянню кількості захворівших з обох груп. Результат по 95 проміжний, бо ніхто не буде чекати, поки захворіє вся контрольна група.
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13.12.2020 23:16 Відповісти
Але саме по цьому проміжному результату вакцину сертифікують. Для використання на мільйонах людей.
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13.12.2020 23:30 Відповісти
https://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/modernas-covid-19-vaccine-candidate-meets-its-primary-efficacy

The primary endpoint of the Phase 3 COVE study is based on the analysis of COVID-19 cases confirmed and adjudicated starting two weeks following the second dose of vaccine. This first interim analysis was based on 95 cases, of which 90 cases of COVID-19 were observed in the placebo group versus 5 cases observed in the mRNA-1273 group, resulting in a point estimate of vaccine efficacy of 94.5% (p <0.0001).

Може, нарешті вгамуєшся?
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13.12.2020 23:12 Відповісти
Дура, це ефективність порівнювали по 95 захворівших, а не побічні ефекти. Та і то, це ПРОМІЖНИИЙ РЕЗУЛЬТАТ.
Може, нарешті вгамуєшся?
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13.12.2020 23:18 Відповісти
А мова хіба йшла про побічні ефекти?
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13.12.2020 23:24 Відповісти
Мова про те, що дехто https://censor.net/ru/user/440741 поставила брехливе запитання

"Результат по 100 чи 200 добровольцях - це по-твоєму нормальне випробовування, достатнє для вакцинації мільйонів?"
Коли її брехню було явно викрито, вона почала намагатися видати проміжні результати випробувань за остаточні.
Що неясно?
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13.12.2020 23:29 Відповісти
За яким критерієм FDA сертифікує вакцину, даючи їй зелене світло для масового використання?
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13.12.2020 23:31 Відповісти
Подайте запит у FDA.
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13.12.2020 23:36 Відповісти
Критерій один. Ефективність. 50% або більше.

Отже 95 випадків вирішують долю мільйонів.
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13.12.2020 23:53 Відповісти
І знову Ви брешете... Не втомилися?
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13.12.2020 23:55 Відповісти
Вы просто не знаете правил проведения клинических исследований, а пытаетесь тут умничать. Третья фаза всегда является массовой, в ней изучается эффективность и безопасность исследуемого препарата.
И ни одна фармкомпания не выпустит новый препарат на рынок, не убедившись в его эффективности и не установив все возможные побочные действия, о которых вы читаете в любом вкладыше купленного вами лекарства, даже если эти побочные действия очень мало вероятны.
И делается это совсем не из человеколюбия, хотя оно тоже может присутствовать.
Вопрос в репутации и дальнейших прибылях компании.
Если препарат не будет соответствовать заявленному действию или у него проявятся не описанные побочные действия, фармкомпания просто потеряет репутацию и выплатит громадные штрафы потерпевшим, которые, естественно, пойдут в суды. В Украине это не работает, а в Европе и США очень даже работает.
Поэтому никто никаких сомнительных препаратов в ведущих фармкомпаниях никогда на рынок не выводит, себе дороже.
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14.12.2020 01:13 Відповісти
Інфантильна наївність 1000 рівня.
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14.12.2020 12:11 Відповісти
Танюша, вы просто дурочка, во всяком случае в вопросах выведения на рынок новых препаратов.
Я врач, и как и многие другие украинские врачи уже двадцать лет работаю в протоколах клинических исследований, проводимых ведущими фармкомпаниями.
Наш уровень знаний и медицинская квалификация устраивает фармкомпании, мы постоянно сдаём различные экзамены, проходим массу тренингов, чтобы получить разрешения на работу в клинических исследованиях.
Я знаю о клинических исследованиях, правилах их проведения и обработке результатов, наверное, всё и прекрасно понимаю, как устроен этот бизнес. И еще раз хочу подчеркнуть, что ни одна фармкомпания не выпустит на рынок препарат, в эффективности и безопасности которого она не уверена, это был бы колоссальный удар по их бизнесу и потеря прибыли.
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14.12.2020 17:46 Відповісти
Какой у Вас рейтинг по пропаганде вакцинации? Думаю, довольно высокий.
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14.12.2020 18:00 Відповісти
Я вакцинами никогда не занималась и не занимаюсь, это не моя специализация. Просто правила выведения на рынок любых препаратов одинаковы и за их соблюдением строго следят всякие уполномоченные органы во всех странах Европы и в США. Про фармкомпании азиатских стран не знаю, мы с ними не работаем.
Кстати, российские врачи тоже работают с мировыми фармкомпаниями и тоже прекрасно знают правила выведения на рынок новых препаратов.
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14.12.2020 18:24 Відповісти
гоните их в шею ,правильно трамп сделал что вышел с воз
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13.12.2020 22:50 Відповісти
Сейчас объяснят, что лучшее решение для нас Спутник-V, а об Pfizer чтоб не мечтали.
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13.12.2020 23:01 Відповісти
Плісняву потрібно контролювати.
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13.12.2020 23:01 Відповісти
Статистика упала, приехали нагнать. Как Ляшко в Николаевской области.
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13.12.2020 23:42 Відповісти
Германия накрывает локдауном рождественские и новогодние праздники, а наши дауны в угоду корпоративным интересам идут на прямое преступление.
Зеленский - у тебя жизни не хватит за все это отсидеть 😡
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14.12.2020 00:04 Відповісти
В Аргентині жорсткий лохдаун вже більше 8 місяців. Ефективність 0,0%. З якого дідька те, що явно не працює в Аргентині,може спрацювати в Україні?
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14.12.2020 12:12 Відповісти
Представители ВОЗ Клюге и Вайлер прибыли в Украину: на повестке дня - реагирование на COVID-19, вакцинация и реформа здравоохранения - http://narodna.pravda.com.ua/sport/4a7f30810cced/ Вакцинация ВОЗ принадлежит Рокфеллеру.
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14.12.2020 00:19 Відповісти
К этим двум фамилиям явно напрашивается третья - Менгеле
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14.12.2020 07:56 Відповісти
Евросоюз и Всемирный банк выполнили свои обязательства по выделению макрофинансовой помощи Украине в рамках программы преодоления последствий COVID-19. Руководство глобальной программы COVAX заявку и гарантийные обязательства ЕС и ВБ приняло. Сумма выделенная Украине - это 45 млн. вакцинаций, вполне достаточно. (...) эта вакцина - гуманитарная помощь и вакцинация должна проводится всем и бесплатно. Все что придумает Зеленский и Ко по поводу монетаризации вакцинации - это коррупционное преступление международного уровня.(с)
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14.12.2020 01:01 Відповісти
 
 