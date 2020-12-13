Представники ВООЗ Клюге та Вайлер прибули в Україну: на порядку денному - реагування на COVID-19, вакцинація і реформа охорони здоров'я

В Україну 13 грудня прибули з офіційним візитом директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге та директор відділу CSE Гундо Вайлер.

Про це повідомила пресслужба Всесвітньої організації охорони здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.

"Доктора Ганса Клюге та доктора Гундо Вайлера, директора відділу CSE, зустрічали в аеропорту доктор Ярно Хабіхт, представник ВООЗ та голова представництва ВООЗ в Україні, та Віктор Ляшко, заступник Міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України", - сказано в повідомленні.

Як повідомляється, упродовж наступних декількох днів доктор Клюге зустрінеться з представниками українського уряду, ООН, партнерами з розвитку та представниками гуманітарних організацій. Також директор Європейського регіонального бюро ВООЗ зустрінеться з медпрацівниками, які перебувають на передовій у боротьбі з пандемією COVID-19, та відвідає лабораторний центр, де проводять тестування на COVID-19.

Читайте також: Локдаун можуть запровадити раніше січня, якщо за добу буде 32-35 тисяч випадків COVID-19, - Немчінов

"На порядку денному - реагування на пандемію COVID-19 в Україні, вакцинація і трансформація системи охорони здоров'я", - зазначили в Бюро охорони здоров'я.

Читайте також: У ВООЗ виступили проти примусової вакцинації від COVID-19