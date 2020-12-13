УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3843 відвідувача онлайн
Новини
16 388 144
бюджет (2949) США (20980) Трамп (4275)

Трамп погрожує ветувати оборонний бюджет із новими санкціями проти "Північного потоку-2" і допомогою Україні

Трамп погрожує ветувати оборонний бюджет із новими санкціями проти

Президент США Дональд Трамп заявив про намір ветувати оборонний бюджет, затверджений Конгресом США.

"Найбільше від нашого нового оборонного закону виграє Китай! Накласти вето", - цитує Цензор.НЕТ твіт Трампа.

Трамп погрожує ветувати оборонний бюджет із новими санкціями проти Північного потоку-2 і допомогою Україні 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": С нетерпением жду, когда Зеленский продолжит воплощать антикоррупционные реформы, - американский сенатор Портман

Нагадаємо, 11 грудня Сенат США переважною більшістю голосів (84-13) і 8 грудня Палата представників Конгресу США (335-78) схвалили законопроєкт "Про витрати на потреби національної оборони США в 2021 році" (NDAA 2021). Документ передбачає виділення Україні на цілі безпекової допомоги в 2021 році за програмою "Ініціатива безпекової допомоги Україні" $250 млн, зокрема $75 млн на придбання для потреб ЗСУ летальних видів озброєння, що на $25 млн більше, ніж у 2020 році.

Крім того, NDAA 2021 передбачає посилення санкцій проти будівництва "Північного потоку-2", зокрема розширення переліку послуг, що підпадають під дію санкцій США відповідно до закону "Про захист енергетичної безпеки Європи" 2019 року. Щоб законопроєкт NDAA 2021 набув чинності, його має підписати президент США.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+47
Когда уже этот фрик угомонится?
показати весь коментар
13.12.2020 23:03
+39
100% он за зеленского голосовал
бы
показати весь коментар
13.12.2020 23:03
+30
В нас зараз до речі багато сюжеті по тв,про Китай.Мовляв.які вони молодці.в космос ракети запускають.Але чомусь немає про китайські гулаги сюжетів.В порівняні з китайськими керівниками,білоруський диктатор,дитина.
показати весь коментар
13.12.2020 23:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Это он должен банкам миллиард долларов и не платил ни доллара налогов всю свою жызнь?
показати весь коментар
14.12.2020 01:00 Відповісти
Как говорил еще Сталин ,ни сын зо отца, ни отец за сына не отвечают.
показати весь коментар
14.12.2020 17:20 Відповісти
Когда уже 20 января? Задолбала эта мразь.
показати весь коментар
14.12.2020 00:06 Відповісти
"Трамп угрожает ветировать оборонный бюджет с новыми санкциями против "Северного потока-2" и помощью Украине" - http://redefininggod.com/trump-and-putin-agents-of-chabad-lubavitch/#_blank Trump and Putin: Agents of Chabad-Lubavitch (+ Trump and Putin's Lubavitch-assigned roles)
https://interfax.com.ua/news/political/671532.html Зеленский посетил синагогу Хабад в Херсонской области.
показати весь коментар
14.12.2020 00:09 Відповісти
Сегодня состоится заседание Коллегии выборщиков США,на котором скажуть : паБЕДА Трампа 80%,ну типа Лукашеску в Белоруси...
показати весь коментар
14.12.2020 00:19 Відповісти
Посмотрим - скорее всего, будет не так, но у Путина мнение о США сформировано еще курсом марксизма-ленинизма в ВШ КГБ - "в капиталистическом мире наживы и чистогана все можно купить и продать за деньги - нужно только заплатить нужную цену".Может, выборщиков уже давно искушают засланцы Путина с мешками долларов и все уже продано.
показати весь коментар
14.12.2020 17:26 Відповісти
Якщо проголосувало 2/3 Конгресу, то трамп у цьому випадку може вєтіровать тільки свою дупУ 🤣🤣
показати весь коментар
14.12.2020 00:20 Відповісти
Эпоха популистов и лжецов Путлеров и К* закончится 31 декабря...
показати весь коментар
14.12.2020 00:22 Відповісти
ну ветирует и что? в январе Байден присягу примет и подпишет. в чем проблема?
показати весь коментар
14.12.2020 00:23 Відповісти
Я тут на досуге просмотрел кто поздравил Байдена с победой,Х+мыря Мавзолейного среди них нет... Зато когда то трижды Хмыря ДАУНетского поздравлял...
показати весь коментар
14.12.2020 00:25 Відповісти
В среднем близко к норме.
показати весь коментар
14.12.2020 09:27 Відповісти
К норме признаков психических отклонений.
показати весь коментар
14.12.2020 10:08 Відповісти
Вояки грохнут путлерскую сучку.
показати весь коментар
14.12.2020 00:45 Відповісти
Трампушка спалился: видать его крепко держит на крючке *****
показати весь коментар
14.12.2020 01:03 Відповісти
Он каждую неделю угрожает наложить вето, до этого из-за соцсетей, а до этого из-за переименования военных баз, которые носят имена конфедератов.
показати весь коментар
14.12.2020 01:05 Відповісти
Экс-советник Трампа Джон Болтон говорит, что Трамп считал Украину частью России.

Экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Трамп считал Украину частью России. Об этом он заявил в интервью австрийскому телеканалу Puls 24.
показати весь коментар
14.12.2020 01:36 Відповісти
Не зря республиканец Шварценеггер назвал трумпа вареной путенской макарониной)
показати весь коментар
14.12.2020 01:38 Відповісти
а тебе где китаёзы подосрали что ты так радуешься?
показати весь коментар
14.12.2020 03:37 Відповісти
Магдалена-под шконку к своему зеркалу
показати весь коментар
14.12.2020 10:09 Відповісти
Ослан, как же так на Моржовии уверены, что Китай - стратегический партнер их. Против Тупина ,гаденыш - либераст прешь...
показати весь коментар
14.12.2020 07:38 Відповісти
Перед уходом, гадит, по приказу *****.
показати весь коментар
14.12.2020 06:31 Відповісти
Как бы по инерции бедолага не наложил на себя руки.
показати весь коментар
14.12.2020 06:34 Відповісти
Іржава гніда ніяк не заспокоїться. Відробляє подарунок від Путіна (Шаломова).
показати весь коментар
14.12.2020 07:42 Відповісти
Остановитесь!
показати весь коментар
14.12.2020 07:47 Відповісти
Кількість конгресменів і сенаторів, які проголосували "за", достатня, щоб подолати вето.
показати весь коментар
14.12.2020 08:27 Відповісти
По моєму він набрид вже всьому світу ,ну програв йди спокійно ,але ні.
показати весь коментар
14.12.2020 09:04 Відповісти
Германия не Украина
она делает то что надо ей
а не Украине
и мы будем сидеть на трубе
и крычать да здравствует ЕС
показати весь коментар
14.12.2020 09:18 Відповісти
Как бы не получилось так, что вы будете сидеть на Органе похожем на трубу.
показати весь коментар
14.12.2020 15:55 Відповісти
Вот и проявилась его любовь к Украине.
Вот и весь его патриотизм - ветировать военный бюджет Америки !
*************** подтирачка, Меланья скоро бросит это лысое чмо.
показати весь коментар
14.12.2020 09:46 Відповісти
Ну, дурак, ох и дурак. Войдет в историю США как самый обделавшийся президент.
показати весь коментар
14.12.2020 09:49 Відповісти
Ще є питання чому українці проти Трампа?
показати весь коментар
14.12.2020 10:07 Відповісти
окончательно вздулась кацапская консерва с бутулизмом
показати весь коментар
14.12.2020 11:34 Відповісти
Трампердилло сейчас сделает сильный ход - опять позвонит Монике и потребует возбудить Дело На Байдена, иначе не разморозит военную помощь.
показати весь коментар
14.12.2020 11:50 Відповісти
Цікаво, що по ньому відкриють після інаугурації Байдена... Мабуть схудне і дуже швидко...
показати весь коментар
14.12.2020 12:37 Відповісти
вот клоун - да сними ты штаны и наложи "вето" посреди лужайки Белого дома.
показати весь коментар
14.12.2020 15:16 Відповісти
Вот он и показал своё нутро, такое же гнилое, как и у его дружбана . Наверное Дони крепко когда-то покутил на раше, и компромата на него не один чемодан.
показати весь коментар
14.12.2020 15:51 Відповісти
Спасает путина и северный поток 2 до последнего.
показати весь коментар
14.12.2020 19:17 Відповісти
Гадкий утёнок Дональд...
показати весь коментар
14.12.2020 19:17 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 