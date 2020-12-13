15-річна дівчина впала з недобудованого корпусу гуманітарного університету в Рівному і загинула

У Рівному з недобудови державного гуманітарного університету на вулиці Пластовій упала дівчина-підліток і загинула. Випадок стався в неділо, 13 грудня, увечері.

Про це Супільному повідомила місцева мешканка на умовах анонімності, передає Цензор.НЕТ.

На місце приїжджали медики, констатували смерть, працювали поліцейські. У пресслужбі поліції інцидент підтвердили і зазначили, що загиблій було 15 років. Всі обставини події з'ясовуються.

Видання зазначає, що і раніше повідомляло про небезпеку цієї недобудови гуманітарного університету. Там було кілька випадків падіння дітей, зокрема один - влітку 2018-го, тоді 15-річний підліток зазнав травм.

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Після того випадку в Рівненському державному гуманітарному університеті журналістам пояснили, що в штатному розписі немає посади охоронця для цієї незавершеної будівлі, який би не допускав туди дітей.

Станом на 2018 рік добудову корпусу, яка зупинилась кілька десятиліть тому, оцінювали у 184 мільйони гривень, що для університету, як там зазначали, було непідйомною сумою.

Два роки тому після інциденту начальник Державної архітектурно-будівельної інспекції в області Ігор Мічуда коментував історію з довгобудом так: "Ми перевірили. Немає жодного дозвільного документа з 2011 року. Можливо, були якісь за царя Гороха. Можливо, свого часу це був самобуд. Звичайно, РДГУ (відповідатиме. - Ред.), не дай бог, нещасний випадок абощо. Це їхня власність".

Представниця патрульної поліції області Оксана Юрченко повідомляла, що екіпажі туди викликають досить часто. Також вона підтвердила, що там часто збираються підлітки.

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