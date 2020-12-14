Пов'язані з іноземним урядом хакери зламали систему Мінфіну США та викрали дані, - Reuters
Хакери зламали систему Міністерства фінансів США і Національного управління з телекомунікацій та інформації і викрали дані.
Про це Reuters повідомили інформовані джерела, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За їхніми даними, за атакою стоїть кіберугрупування, яке підтримує неназваний іноземний уряд. Зазначається, що американський уряд вже отримав повідомлення про інцидент.
"Вживаються всі необхідні кроки для виявлення та усунення будь-яких можливих проблем, пов'язаних з цією ситуацією", - заявив офіційний представник Ради національної безпеки Джон Улліт.
У зв'язку зі зломом державного відомства було проведено засідання Ради національної безпеки в Білому домі.
Три джерела повідомили агентству, що в розвідувальному співтоваристві США є побоювання, що хакери, які атакували Міністерство фінансів і Національне управління з телекомунікацій та інформації Міністерства торгівлі, використовували аналогічний інструмент для проникнення в інші урядові установи.
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эти долбни взламывают сервера, причём здесь программирование?
"Аспирант Университета ИТМО Геннадий Короткевич в очередной раз не уступил никому титул победителя на международном соревновании по программированию Google Code Jam, прошедшем в этом году в Сан-Франциско 9 августа. Это шестая победа в череде winning strike программиста"
В Украине, согласно данным https://dou.ua/lenta/articles/salary-report-dec-2018/?from=nl&utm_source=20190129&utm_medium=email&utm_campaign=CM dou.ua , в топ-10 языков входят JavaScript, Java, C#, PHP, Python, Swift, C++, Ruby, Kotlin, Scala. Еще один показатель - количество вакансий. В 2018 году работодатели Украины были наиболее заинтересованы в специалистах по PHP (4 584 вакансий), .NET (3 725), Java (3 591), Python (1 761), Node.js (1 632), C++ (1 512), Ruby (872). Наименьший спрос был на специалистов по языку 1C - 180 вакансий на рынке за весь год
Только могут чужое воровать
В одной из квартир города Мурино Всеволожского района Ленинградской области в воскресенье, 13 декабря был обнаружен труп 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
На месте происшествия уже работает следственно-оперативная группа Следственного управления СК России по региону. Назначены необходимые криминалистические и другие экспертизы сообщается на сайте ведомства.
Как рассказал источник "Интерфакса", труп мужчины с рассеченной головой был найден в квартире на Воронцовском бульваре в Мурино рано утром. В помещении был сильный беспорядок. Соседи говорят, что ночью в квартире шумели и пытались разбить стекло на балконе.
По данным местных СМИ, погибший воевал в Донбассе на стороне самопровозглашенной ДНР в разведывательной роте. Его имя и контактные данные имеются в списке созданного в Украине сайта "Миротворец".
Путлер многоходовочник сам спалился с цап-царапом...
@newkc14
На Путине оттаптался даже супер лояльный Кремлю "Левада центр". Новый опрос социологов выявил, что если бы Путин баллотировался на пост президента в ближайшее воскресенье, его поддержало бы лишь 39% чел. То что и эта цифра завышина знают все, симптоматично что социологи смелеют
Почему же с Россией никто не желает дружить?
@apiontkovsky
Русский золотой миллион закупил для себя 2 миллиона доз вакцины Pfizer. Друзьям все, остальным Спутник-Новичок.
Источник: https://censor.net/ru/n3236697
Это фиаско bro.
следует на самом верху.