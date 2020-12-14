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Застосування вакцини BioNTech та Pfizer офіційно схвалили в США, вакцинація розпочнеться 14 грудня

Застосування вакцини BioNTech та Pfizer офіційно схвалили в США, вакцинація розпочнеться 14 грудня

Керівництво федеральних Центрів з контролю і профілактики захворювань схвалило застосування в Сполучених Штатах вакцини компаній BioNTech та Pfizer.

Про це повідомляється на сторінці СDC у Twitter, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Співробітники системи охорони здоров'я і пацієнти установ тривалого догляду підлягають вакцинації першими", - йдеться в повідомленні регулятора.

Схвалена рекомендація з імунізації про санкціонування першого застосування вакцини проти COVID-19 для людей від 16 років і старших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинація проти COVID-19: влада Канади готова до виплати компенсацій за побічні ефекти

Перші партії в різні міста і штати (у 636 точок) будуть доставлені найближчим часом. Вакцинація стартує 14 грудня.

Нагадаємо, 8 грудня Дорадчий комітет Управління з контролю за якістю продуктів і медикаментів США оприлюднив документ з детальними даними про випробування, ефективність і побічні ефекти вакцини проти коронавірусу компаній Pfizer та BioNTech. "Документ підтверджує, що ефективність вакцини проти COVID-19 становить 95%, яка досягається щонайменше через сім днів після введення другої дози", - йдеться в повідомленні.

При цьому між першим та другим щепленнями дозами по 30 мікрограмів пропонується робити інтервал у 21 день. Водночас у документі зазначається, що вакцина, яка отримала назву BNT162b2, забезпечує "певний захист" від COVID-19 вже після першої дози, ефективність якої становить у середньому 52,4%. Однак, як зазначили в FDA, у процесі досліджень вакцина не тестувалася в одноразовому режимі для адекватного порівняння.

Також дивіться: В Україні є обладнання для вакцини Pfizer, проблема - в обмеженому обсязі, - інфекціоніст Курпіта. ВIДЕО

Регулятор також описує профіль безпеки вакцини як "сприятливий" і зазначає, що найбільш поширеними побічними реакціями на препарат були почервоніння в місці ін'єкції, втома, головний біль, біль у м'язах, суглобах, озноб і лихоманка. Порівняно важкі побічні ефекти спостерігалися у менш як 4,6% учасників, переважно людей старшого віку, і часто після другої дози.

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Топ коментарі
+7
Та не переймайтеся ви так! Шапка з тришарової фольги - надійний захист від будь-якого 5G!
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14.12.2020 05:56
+5
Караул! З 14-го американців почнуть чіповать та управлять їхніми думками.
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14.12.2020 03:01
+2
У кого нет дАкументов,вакцинировать не будуть Почтальон Печкин однажды сказал правильно,без дАкументов ты никто,и посылку я вам не дам...из Омерики...
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14.12.2020 02:24
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У кого нет дАкументов,вакцинировать не будуть Почтальон Печкин однажды сказал правильно,без дАкументов ты никто,и посылку я вам не дам...из Омерики...
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14.12.2020 02:24 Відповісти
Караул! З 14-го американців почнуть чіповать та управлять їхніми думками.
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14.12.2020 03:01 Відповісти
😁 московити тепер "вдавляться" і почнуть навипередки вакцинувати своїх вакциною для худоби
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14.12.2020 06:56 Відповісти
"ми впєрєді планети всєй" (с) 😏
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14.12.2020 06:57 Відповісти
Та не переймайтеся ви так! Шапка з тришарової фольги - надійний захист від будь-якого 5G!
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14.12.2020 05:56 Відповісти
Пфайзер хорошая фирма, виагру придумали.
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14.12.2020 06:28 Відповісти
Применение вакцины BioNTech и Pfizer официально одобрили в США, вакцинация начнется 14 декабря - Цензор.НЕТ 7182
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14.12.2020 06:58 Відповісти
Бачу, що сученята з https://censor.net/ вже зайнялись цензурою... Відпрацьовуєте 30 срібреників?
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14.12.2020 07:59 Відповісти
лахті...

треба писати "***********" )))
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14.12.2020 13:28 Відповісти
Пусть эти вакцины оправдают ожидания миллионов людей на защиту от смертоносного вируса!
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14.12.2020 08:16 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2020/12/14/403942/comments/#comments 1 https://charter97.org/ru/news/2020/12/14/403942/ Вакцина от коронавируса - это иллюзия мгновенного спасения

прививка - это не волшебная кнопка, которая позволит "выключить" пандемию. Процесс выработки массового иммунитета займет месяцы, а то и годы. Вакцина двухкомпонентная - ее надо колоть дважды. Пока привьют большую часть населения, пока сформируется иммунитет - тоже пройдет время. Все это время люди будут продолжать заражаться, болеть и умирать. Есть много тех, кому вакцина противопоказана, есть и те, кто откажется ее получать. Это тоже повлияет на распространение болезни. И это при том, что Израиль получает вакцину одним из первых. В странах третьего мира все будет куда дольше и сложнее. Там, например, нет инфраструктуры для хранения такого сложного препарата. Ее придется создавать с ноля.

9 декабря в Израиль прибыла первая партия вакцины от COVID-19 производства американской компании Pfizer. Ее привез специально оборудованный самолет. Для хранения есть инфраструктура - компания Teva подготовила специальные холодильные камеры, которые смогут обеспечить нужную температуру в -70 °C. Доставлено 200 тыс. доз, этого хватит, чтобы привить 100 тыс. человек.

В Україні можливо прийняти лише 180 тисяч доз одномоментно.


З менш критичними до температури вакцинами Спутнік 5 і Астра Зенека поки що не все зрозуміло...
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14.12.2020 13:33 Відповісти
Стоимость одного курса вакцины от коронавируса американской компании Moderna будет установлена на уровне 50-60 долларов, сообщает https://www.ft.com/content/405c0d07-d15a-4f5b-8a77-3c2fbd5d4c1c Financial Times .
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14.12.2020 12:28 Відповісти
а их нужно 2 курса, насколько я читал из новостей цензора. Итог 100-120$.
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14.12.2020 12:29 Відповісти
Для США такая вот цена: Pfizer согласилась поставлять в США 100 млн доз по цене $39 за курс из двух доз, или $ 19,50 за дозу.
https://www.theguardian.com/business/2020/nov/10/pfizer-and-biontech-could-make-13bn-from-coronavirus-vaccine
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14.12.2020 12:33 Відповісти
 
 