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вибори (6590) суд (11499) США (20980) Трамп (4275)

"Це ще не кінець": Трамп вчергове заявив, що продовжить оскаржувати результати президентських виборів

Президент США Дональд Трамп збирається продовжувати оскаржувати результати президентських виборів, попри те, що сьогодні відбудеться голосування колегій виборників.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Fox News.

"Ні, це ще не кінець. І ми продовжимо рухатися вперед. У нас є безліч місцевих судових справ", - заявив він.

Юридичні заперечення результатів президентських виборів адвокати Трампа мають намір просувати далі, навіть попри те, що колегії виборників голосуватимуть вже сьогодні.

Трамп продовжує стверджувати, що багато голосів "віддавали від імені померлих", що були "вкиди" та що вибори сфальсифіковані, хоча жодної із цих заяв наразі його команда у судах довести не змогла.

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Як повідомлялося, Верховний суд США вирішив відхилити позов штату Техас та інших штатів, очолюваних республіканцями, про скасування результатів виборів у Мічигані, Вісконсині, Пенсільванії та Джорджії.

Вибори президента США відбулися 3 листопада цього року. Найбільшу кількість голосів виборників набрав демократ Джо Байден. Чинний глава Білого дому Дональд Трамп продовжує заперечувати свою поразку і поширює безпідставні обвинувачення, що демократи "вкрали" його перемогу.

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Топ коментарі
+32
Мільярд боргу перед кредиторами і член ***** в сраці. Трампу не позаздриш.....
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14.12.2020 07:35
+30
Кремлёвская кукла Трамп выполняет задание шизоидного карлика путена по созданию в Америке хаоса, неразберихи во власти, недоверия к ней и противостояния политических лагерей.....Стандартная схема....
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14.12.2020 07:42
+29
Такого клоуна в США ещё не было ! ))
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14.12.2020 07:39
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14.12.2020 07:15 Відповісти
Такого клоуна в США ещё не было ! ))
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14.12.2020 07:39 Відповісти
Дайте Трампу зеШЛЯПУ з київської ялинки, щоб бачили в світі кращих презклованів.
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14.12.2020 10:44 Відповісти
У Трампа на голове живёт рыжая белка, сегодня после заседания выборщиков белка съезжает, а вместо её заселяется ПЕСЕЦ
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14.12.2020 07:46 Відповісти
Белку в тюряге по любому сбреют.
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14.12.2020 08:49 Відповісти
Четкий пацанчик.
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14.12.2020 07:15 Відповісти
Чёткий поц.
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14.12.2020 09:30 Відповісти
Параноя. Санитары!..
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14.12.2020 07:18 Відповісти
Трамп, это про тебя:
"Это еще не конец": Трамп в очередной раз заявил, что продолжит оспаривать результаты президентских выборов - Цензор.НЕТ 9707
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14.12.2020 07:22 Відповісти
да скоро в психиатрии ведут новый термин и фобию-- "Трампия рыжая североамериканская"
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14.12.2020 09:09 Відповісти
Это еще не конец мычал трамп лихорадочно копошась в ширинке своих штанов...
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14.12.2020 07:22 Відповісти
Позорник цей Трамп.
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14.12.2020 07:23 Відповісти
его тоже траванут???? кто ????
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14.12.2020 07:41 Відповісти
Мільярд боргу перед кредиторами і член ***** в сраці. Трампу не позаздриш.....
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14.12.2020 07:35 Відповісти
В тюрьме !
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14.12.2020 07:36 Відповісти
Кремлёвская кукла Трамп выполняет задание шизоидного карлика путена по созданию в Америке хаоса, неразберихи во власти, недоверия к ней и противостояния политических лагерей.....Стандартная схема....
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14.12.2020 07:42 Відповісти
несмешной клоун еще не все денюжки Хутина потратил
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14.12.2020 07:46 Відповісти
Ёжик продолжает жрать кактус...
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14.12.2020 07:46 Відповісти
Секретной Службе США следует проанализировать и установить где и когда Лукашенко мог плюнуть в компот Трампу.
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14.12.2020 07:48 Відповісти
Не, такое передается только через укус.
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14.12.2020 08:44 Відповісти
Блин,какое оно упоротое)
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14.12.2020 07:58 Відповісти
Дедушко никак не уймется. Без галоперидола не обойтись.
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14.12.2020 08:08 Відповісти
Как истеричная баба, честное слово! Будет закономерно, если Мелания его все-таки бросит.
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14.12.2020 08:10 Відповісти
"Это еще не конец" Да нет, это "конец" на другую букву.
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14.12.2020 08:15 Відповісти
По ходу Трамп - усьо, на вихід.
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14.12.2020 08:18 Відповісти
Услышав сзади чьи-то торопливые шаги, Штирлиц свернул в переулок и засунул руку в карман.
- Это конец, - подумал Штирлиц, - но где же пистолет?
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14.12.2020 08:18 Відповісти
Трамп напоминает чувака, который ходит от банкомата к банкомату и пытается снять крупную сумму с пустой карточки.
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14.12.2020 08:48 Відповісти
8-й банкомат должен сожрать у него эту карту и не вернуть
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14.12.2020 20:06 Відповісти
...а он упорный. Ну или - "упоротый". Как пить дать в 2024 станет опять в ***********. Если истеблишмент таки не решится прервать порочную практику "не наказания папередников".

А Донник злой и дурной - тот посадит, а потом еще и "избирательное право" откорректирует.
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14.12.2020 08:52 Відповісти
Браво Трамп. Справжній воїн!
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14.12.2020 09:01 Відповісти
Через два дня будет тебе не конец...а издец...
16 декабря коллегия выборщиков огласит свой вердикт...
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14.12.2020 09:09 Відповісти
А не 15-го?
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14.12.2020 09:55 Відповісти
Донни завидует своему заморскому другу Валодье.Валодю благодарные рабы "обнулили",а Трампушку неблагодарные американцы умножают на "ноль".Как сказал бы один дохлый рассейский *********-"Ну американцы и тупыыые"
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14.12.2020 09:18 Відповісти
Наш клован буде ще круче чиплятися. Бо без крісла або тюрма або бірка на палець
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14.12.2020 09:24 Відповісти
Слабак!
Вот Ющенко ...
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14.12.2020 09:29 Відповісти
"Це ще не кінець": Трамп вчергове заявив, що продовжить оскаржувати результати президентських виборів - Цензор.НЕТ 9782"Це ще не кінець": Трамп вчергове заявив, що продовжить оскаржувати результати президентських виборів - Цензор.НЕТ 7649"Це ще не кінець": Трамп вчергове заявив, що продовжить оскаржувати результати президентських виборів - Цензор.НЕТ 184
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14.12.2020 09:37 Відповісти
Пффф, а Саня із Флоріди зміг довести те, що не змогли довести адвокати Трампакса у судах. Їм треба дивитись кацапських болхерів: пашу-дебіляшу, лео вайштенняшу із ЛА та Сашу із Флоріди. Ці три рузкіє богАтиря змогли переконати рускагаварящий тирнет у тому, що в Америці капєць як все погано, жити там неможливо. Але вони, потвори, чомусь не хочуть з неї тікати.
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14.12.2020 09:55 Відповісти
А разом з ним мабуть і Руслан Андрійко зі всією Свободою і свсобачою імперією будуть судитися за те щоб Трамп став президентом))))
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14.12.2020 10:24 Відповісти
Врагу не сдётся их гордый "варяг"
"Це ще не кінець": Трамп вчергове заявив, що продовжить оскаржувати результати президентських виборів - Цензор.НЕТ 8766
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14.12.2020 10:34 Відповісти
Мне старичок напоминает Кису Воробьянинова, пробухавшего бабло накануне аукциона и скандально отказавшегося платить комиссионный сбор. Сдается мне, не за горами прилет *********...
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15.12.2020 01:01 Відповісти
 
 