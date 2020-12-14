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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 93 людини, виявлено 6451 новий випадок, одужали - 5154

В Україні за добу від COVID-19 померли 93 людини, виявлено 6451 новий випадок, одужали - 5154

В Україні станом на ранок понеділка, 14 грудня, зафіксовано 6451 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, одужали - 5154 особи, померли 93 пацієнти.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"6 451 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 355 дітей та 215 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 93 людини, виявлено 6451 новий випадок, одужали - 5154 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 93 людини, виявлено 6451 новий випадок, одужали - 5154 02госпіталізовано – 1 895 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 93 людини, виявлено 6451 новий випадок, одужали - 5154 02летальних випадків – 93;

В Україні за добу від COVID-19 померли 93 людини, виявлено 6451 новий випадок, одужали - 5154 02одужало – 5 154 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 93 людини, виявлено 6451 новий випадок, одужали - 5154 02здійснено тестувань за добу – 25 582 (зокрема методом ПЛР – 20 493, методом ІФА – 5 089).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада отримала першу партію доз вакцини проти COVID-19, - Трюдо

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 93 людини, виявлено 6451 новий випадок, одужали - 5154 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 93 людини, виявлено 6451 новий випадок, одужали - 5154 07захворіло – 900 666 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 93 людини, виявлено 6451 новий випадок, одужали - 5154 07одужало – 506 718 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 93 людини, виявлено 6451 новий випадок, одужали - 5154 07летальних випадків – 15 247;

В Україні за добу від COVID-19 померли 93 людини, виявлено 6451 новий випадок, одужали - 5154 07проведено ПЛР-тестувань – 5 052 686.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) та Запорізькій (440) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 93 людини, виявлено 6451 новий випадок, одужали - 5154 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 93 людини, виявлено 6451 новий випадок, одужали - 5154 12

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Топ коментарі
+12
Так зачем нам вообще нужен локдаун, если у нас и так всё прекрасно? Статистика замечательная МОЗом даётся. Заболеваемость идёт на спад. Чемпионы по борьбе с коронавирусом.
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14.12.2020 08:24
+11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 93 человека, выявлен 6 451 новый случай, выздоровели - 5 154 - Цензор.НЕТ 5374
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14.12.2020 08:20
+8
Сделали меньше 26 тыс. тестов. Если завтра сделают 70 тыс. то и заболевших будет 15-18 тыс.
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14.12.2020 08:31
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не шо а шах и мат от Степашки
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14.12.2020 08:17 Відповісти
Куча знайомих, у яких зник нюх, піднялась температура, сидять дві неділі вдома на самоізоляції, а тест не здають. І діло даже не в коштах, поди дочекаєшся своєї черги, підхопиш що завгодно.
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14.12.2020 08:43 Відповісти
Колегга по работе также сегодня не вышла 2 недели ходила с темпер 37,5 неб кашель нюх потеряла неделю как,духи сблизка даже не чувствует но нос не заложен думала пройдет сдала сказали пневмония,во всяком случае нам сообщила так,но я думаю что ковид,боится признаться так как это как клеймо
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14.12.2020 11:24 Відповісти
Сделали меньше 26 тыс. тестов. Если завтра сделают 70 тыс. то и заболевших будет 15-18 тыс.
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14.12.2020 08:31 Відповісти
Нет, создается благоприятный фон для проведения новогодних корпоративов. Нельзя допустить "дыру" в бюджете 95-го квартала.
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14.12.2020 09:03 Відповісти
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 93 человека, выявлен 6 451 новый случай, выздоровели - 5 154 - Цензор.НЕТ 5374
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14.12.2020 08:20 Відповісти
Так зачем нам вообще нужен локдаун, если у нас и так всё прекрасно? Статистика замечательная МОЗом даётся. Заболеваемость идёт на спад. Чемпионы по борьбе с коронавирусом.
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14.12.2020 08:24 Відповісти
Мастера спорта в действие
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14.12.2020 08:26 Відповісти
За логікою стєпашки, після скасування карантину вихідного для, кількість випадків захворювань зменшилась. Значить треба відміняти карантин повністю! А вони до локдауну готуються! Дивна якась у них логіка - малюють цифри які хочуть і роблять висновки "зі стелі"...
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14.12.2020 08:27 Відповісти
Перед приездом начальства всегда делают "генеральную уборку", или асфальт кладут. Вот и Минздрав достойно встретил своими показателями, представителей ВОЗ.
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14.12.2020 08:32 Відповісти
Перестали тестировать кока-колу. На очереди фанта.
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14.12.2020 08:33 Відповісти
Люди из-за гололеда не пошли делать тесты, и сразу улучшилась статистика, которую в большей или меньшей степени, по разным причинам, фальсифицируют все страны.
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14.12.2020 08:35 Відповісти
Грамоту вітальки за роботу дорожніх служб.
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14.12.2020 08:44 Відповісти
Да не делайте тесты вообще Клоуны и Ковид будет побеждён.ТУПОРЫЛЫ!!!!
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14.12.2020 08:37 Відповісти
Ну и отлично.
Украине как чемпиону по борьбе с короновирусом, единственной стране в мире скоро и прививок делать не нужно будет .
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14.12.2020 08:43 Відповісти
Закономерная статистика после выходных.
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14.12.2020 08:45 Відповісти
Статистика ни о чем.
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14.12.2020 08:47 Відповісти
Врут!!! Не делают тесты скрывают статистику. Степанов же говорил, мол меньше стали обращаться, что бы сделать тесты И тут врут!
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14.12.2020 08:55 Відповісти
Возможно люди экономят деньги на покупку вакцины, от тестов пользы мало.
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14.12.2020 09:06 Відповісти
Чудодійний гололід - не кожний зумів доповзти здати тести.
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14.12.2020 09:10 Відповісти
Цікаво порівнювати дані (на 13 грудня) з сусідньою Польщею,зі схожою кількістю населення ,трохи розвинутішій медицині і відповідальності чиновників:
тестів-22000 заражено-8977 померло-188
З чого можна зробити висновок,що навіть показники смертності в нас занижуються.
Після свят буде песець.
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14.12.2020 09:23 Відповісти
Погода стала херовая и люди никуда не хотят ходить в такую погоду. Вот и уменьшилось число зараженных. ИМХО
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14.12.2020 09:35 Відповісти
Та ну. А работа? А учеба? А детей в садик?
Конечно, кол-во гуляющих снизилось но вряд ли настолько критически.
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14.12.2020 10:02 Відповісти
Это все врачебный заговор.
Скорые людей на улицах ловят и за 330 рублей каждому ложат по 4е человека под ИВЛ с танцами и плясками под 95Квартал.
А так у нас больных нет, толко на голову немножко.
Ура, Степашке, дайте ему орден и палату в Павловской.
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14.12.2020 10:55 Відповісти
Перестаньте вообще тестировать и заболевших не будет. Почему высокий % госпитализированных - 30%, когда госпитализации ранее подлежало только 10% от выявленных.
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14.12.2020 11:03 Відповісти
уши уже не гнутся под тяжестью лапши, они оторвались.
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14.12.2020 13:12 Відповісти
 
 