В Україні за добу від COVID-19 померли 93 людини, виявлено 6451 новий випадок, одужали - 5154
В Україні станом на ранок понеділка, 14 грудня, зафіксовано 6451 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, одужали - 5154 особи, померли 93 пацієнти.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"6 451 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 355 дітей та 215 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 895 осіб;
летальних випадків – 93;
одужало – 5 154 особи;
здійснено тестувань за добу – 25 582 (зокрема методом ПЛР – 20 493, методом ІФА – 5 089).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 900 666 осіб;
одужало – 506 718 осіб;
летальних випадків – 15 247;
проведено ПЛР-тестувань – 5 052 686.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) та Запорізькій (440) областях", - розповів Степанов.
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Украине как чемпиону по борьбе с короновирусом, единственной стране в мире скоро и прививок делать не нужно будет .
тестів-22000 заражено-8977 померло-188
З чого можна зробити висновок,що навіть показники смертності в нас занижуються.
Після свят буде песець.
Конечно, кол-во гуляющих снизилось но вряд ли настолько критически.
Скорые людей на улицах ловят и за 330 рублей каждому ложат по 4е человека под ИВЛ с танцами и плясками под 95Квартал.
А так у нас больных нет, толко на голову немножко.
Ура, Степашке, дайте ему орден и палату в Павловской.