Ворог за добу дев'ять разів порушив режим "тиші" на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Минулої доби, 13 грудня, задокументовано дев'ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог тричі відкривав неприцільний вогонь по українських позиціях поблизу населеного пункту Південне. Вранці окупанти застосували міномети 82-мм калібру, а у вечірній час – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На цьому ж напрямку, але вже біля Катеринівки, противник провокував наших воїнів зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Водяне, що біля Донецька, було зафіксовано ворожу вогневу активність з автоматичних станкових гранатометів. А поблизу Водяного, що на приморському напрямку, противник тричі порушував режим припинення вогню і провокував наших захисників з гранатометів різних систем. На цій ділянці фронту, в районі населеного пункту Гнутове ворог вів вогонь у напрямку українських позицій з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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"На вогневі провокації противника українські підрозділи надали адекватну відповідь. Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 14 грудня, на всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати завдання за призначенням.