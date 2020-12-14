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обстріл (27070) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

Ворог за добу дев'ять разів порушив режим "тиші" на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Ворог за добу дев'ять разів порушив режим

Минулої доби, 13 грудня, задокументовано дев'ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог тричі відкривав неприцільний вогонь по українських позиціях поблизу населеного пункту Південне. Вранці окупанти застосували міномети 82-мм калібру, а у вечірній час – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На цьому ж напрямку, але вже біля Катеринівки, противник провокував наших воїнів зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Водяне, що біля Донецька, було зафіксовано ворожу вогневу активність з автоматичних станкових гранатометів. А поблизу Водяного, що на приморському напрямку, противник тричі порушував режим припинення вогню і провокував наших захисників з гранатометів різних систем. На цій ділянці фронту, в районі населеного пункту Гнутове ворог вів вогонь у напрямку українських позицій з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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"На вогневі провокації противника українські підрозділи надали адекватну відповідь. Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 14 грудня, на всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати завдання за призначенням.

Ворог за добу девять разів порушив режим тиші на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС 01

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А "небоевых"? Штаб шмаркли опять что-то мутит.
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14.12.2020 08:18 Відповісти
Що бойових нема- то зрозуміло. Наші вогонь у відповідь не відкривали, то ж і бою не було, просто обстріл.
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14.12.2020 08:18 Відповісти
клоуны
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14.12.2020 08:20 Відповісти
Что,и рикошетов не было?
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14.12.2020 08:22 Відповісти
хоть бы медальку кому-нибудь дали с "той стороны", раз без потерь
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14.12.2020 08:39 Відповісти
Не факт, що без втрат. Це перше. Мєдалькі і "пєчєнькі" нашим тепер дають за те, що всі сепари живі, здорові і можуть безкарно нас обстрілювати. Це друге. І третє - написано ж"без БОЙВИХ!! втрат. Це не означає, що зовсім без втрат. Можливо є втрати від укусів скпжених хом'ячків.
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14.12.2020 09:15 Відповісти
Похоже кацапы готовят обострение на зиму, уже несколько дней демонстративное усиление активности с той стороны... или это обострения в новостях?, только люди с передовой точно знают.
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14.12.2020 09:26 Відповісти
Якась гібридна тиша. Її порушили 10 разів, а вона продовжується.
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14.12.2020 09:39 Відповісти
Ворог за добу дев'ять разів порушив режим "тиші" на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3294
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14.12.2020 09:40 Відповісти
 
 