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Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 618 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 72,6 млн. ІНФОГРАФІКА

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 618 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 72,6 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 14 грудня у світі зареєстрували 539 289 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 7650 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 72 647 787 випадків інфікування, з них 539 289 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 618 918 осіб, з них 7650 за минулу добу.

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 618 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 72,6 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 50,8 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 93 людини, виявлено 6451 новий випадок, одужали - 5154

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 618 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 72,6 млн 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 12-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - сьому. Перед нашою державою опинилися Росія, Велика Британія, Італія, Німеччина, Франція та Нідерланди.

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 618 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 72,6 млн 03

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 618 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 72,6 млн 04

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14.12.2020 08:44 Відповісти
 
 