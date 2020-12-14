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Сьогодні розпочинається прийом заявок ФОПів на компенсації за посилення карантину, - Офіс Президента

Сьогодні розпочинається прийом заявок ФОПів на компенсації за посилення карантину, - Офіс Президента

Кабінет Міністрів минулого тижня ухвалив низку рішень, щоб підприємці змогли подати заявки і отримати передбачену законодавством державну допомогу ще до запровадження посиленого карантину, шо діятиме з 8 до 24 січня 2021 року. Подача заявок розпочнеться з 14 грудня, заявила заступниця керівника Офісу Президента України Юлія Ковалів.

"Порядки і постанови, які ухвалив уряд і які мають бути опубліковані найближчими днями, спрямовані на те, щоб допомога була виплачена перед запровадженням посиленого карантину. З початку наступного тижня (14 грудня. - Ред.) можна буде подавати заявки. Вони будуть подаватися в електронній формі", - зазначила вона в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ковалів нагадала, що претендувати на компенсації можуть фізичні особи - підприємці, які не менше трьох місяців платили єдиний соціальний внесок, або наймані працівники, за яких ЄСВ платить роботодавець, діяльність яких через посилений карантин буде зупинена.

Також читайте: ФОП і наймані працівники зможуть отримати 8 тис. грн допомоги через "Дію" з 14 грудня

Заступниця керівника зазначила, що допомога роботодавцям спрямована на те, щоб вони змогли зберегти штат і після локдауну швидко відновили повноцінну роботу.

За словами Ковалів, держава прагне частково компенсувати підприємцям втрати, яких вони змушені будуть зазнати через запроваджені урядом обмеження в роботі. Зокрема, на цей період скасовується плата за оренду приміщень комунального і державного майна. Також передбачені компенсації середньомісячного сплаченого підприємствами єдиного соціального внеску, а ФОПи першої групи на шість місяців звільнили від сплати єдиного податку та ЄСВ.

Заступниця керівника Офісу Президента зазначила, що на сьогодні весь пакет програм державної підтримки бізнесу і громадян під час локдауну становить приблизно 12 млрд грн.

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Топ коментарі
+4
так прописано, что не получит никто))) жидовские номера, и рыбку съесть, и на бутылку сесть. лохам73 по телевизору прогундосило, какое оно заботливое, и на этом Фсе!
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14.12.2020 09:46
+2
ппц нам...
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14.12.2020 08:53
+2
ФОПам ЗЕЛЕНСКИЙ ЕРМАК КОЛОМОЙСКИЙ АХМЕТОВ ФИРТАШ ПИНЧУК фракциям Слуга нариду рады составу КМУ всем губерам и все кто расставил ножки под зеленой плесенью приготовиться на получение ооотельной помощи....
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14.12.2020 09:07
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ппц нам...
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14.12.2020 08:53 Відповісти
ФОПам ЗЕЛЕНСКИЙ ЕРМАК КОЛОМОЙСКИЙ АХМЕТОВ ФИРТАШ ПИНЧУК фракциям Слуга нариду рады составу КМУ всем губерам и все кто расставил ножки под зеленой плесенью приготовиться на получение ооотельной помощи....
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14.12.2020 09:07 Відповісти
во как!локдауна нет,а помощь фопам уже есть. нет что бы эти миллиарды пустить на закупки кислородных концентраторов и расширение койко-мест с кислородом,что бы не доводить до локдауна и не садить на жопу бизнес,но дауны тратят бабки, заведомо на хр знает что.
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14.12.2020 09:31 Відповісти
что б получить ту помощь фопу надо соответствовать определенному кведу - вести определенный вид деятельности , а там этих кведов ну аж 5 шт, потом у фопа должен быть уплочен есв за время карантина, хотя государство само дало отсрочку по уплате этого налога до конца карантина. И нам ФОПам нахрен не нужны тех 8000 - мы работать хотим а не карантинить.
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14.12.2020 09:44 Відповісти
так прописано, что не получит никто))) жидовские номера, и рыбку съесть, и на бутылку сесть. лохам73 по телевизору прогундосило, какое оно заботливое, и на этом Фсе!
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14.12.2020 09:46 Відповісти
ну а я о чем? кто получит хр его знает. бабки сп здят и отчитаются что фопы ни в чем больше не нуждаются. заткнут глотку протестующим ФОПам. и будут тупо ждать пока количество заболевших приблизится к 30000 что бы объявить лохдаун и позакрывать малый бизнес к такой то матери.
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14.12.2020 10:01 Відповісти
"что б получить ту помощь фопу надо соответствовать определенному кведу - вести определенный вид деятельности , а там этих кведов ну аж 5 шт,"

А где со списком этих кведов можно ознакомиться ?
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14.12.2020 10:54 Відповісти
в законопроекте президента , номер не помню
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14.12.2020 10:57 Відповісти
Пользуясь случаем хочу пригласить всех поддержать фопов завтра на акции возле верховной рады . Нам фопам хотят навязать кассовые апараты , что увеличит затраты бизнеса и приведет к уничтожению мелкого бизнеса, поскольку мы фопы не выдержим ценовой конкуренции с большими сетями .
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14.12.2020 09:56 Відповісти
акция начнется 15.12.2020 под верховной радой
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14.12.2020 09:58 Відповісти
в 9 утра.
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14.12.2020 09:59 Відповісти
Пожаліли б людей. Негода рідкісна.
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14.12.2020 10:07 Відповісти
Владимир люди туда идут, едут со всех городов, сел Украины отстаивать конституционное право на предпринимательскую деятельность для каждого украинца , это думаю важнее чем дома попу греть на диване ......
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14.12.2020 10:41 Відповісти
Я людей можу зрозуміти. А організатори могли би й подивитися прогноз на цей день: крижаний дощ і сракопад мало сприяє вуличним заходам.
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14.12.2020 11:34 Відповісти
сколько оборот,если честно?
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14.12.2020 10:03 Відповісти
Дружище , после 1-го локдауна его практически нет в ювелирке ......
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14.12.2020 10:12 Відповісти
в ювелирке это да. ну ты понял о чем я,с миллионными оборотами такие как "Розетка" с ее "ФОПами",тоже ноют по поводу кассовых аппаратов.
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14.12.2020 10:15 Відповісти
Да в ювелирке ты еще ничего не продал , а за клеймение плотишь государству за золото 100гр с грамма, а серебро 2 гр с грамма и 4 гр с грамма за работу пробирки , это ввели при Порохе, мол мы не плотили 5% от оборота..
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14.12.2020 10:19 Відповісти
шось мне сдается,что Пороха еще вспоминать добрым словом прийдеться. у новых жадность зашкаливает. логика такова,олигархи неприкосновенны и не платят ничего,остальные лохи должны платить больше.
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14.12.2020 10:58 Відповісти
наверно, но так слаживается , что предыдущий президент всегда лучше теперешнего, если не заниматься самообманом ....
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14.12.2020 11:02 Відповісти
чем больше сваливает за бугор,тем большее количество идиотов остается в процентном соотношении. следующим выберут Мертвечука и будем Зеленого дебилоида вспоминать как меньшее зло.
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14.12.2020 13:47 Відповісти
а так да я понимаю большие сети разбиты на малых фопов , но они и будут разбиты просто поставят кассовые.
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14.12.2020 10:21 Відповісти
приемом))) все этим и закончиться, ни одного аппарата ИВЛ, ни одной больницы со 100% выплатой надбавки врачам, ни каких договоров о закупке вакцины, дыра в казначействе, дыра в бюджете, в вазелине только беня, рыжий, ермак и Члены приближенные к малоПИД..роскому нарко-дегенерату ну и "дороги" с асфальтом дороже чем в израиле и через которые проще всего украсть бабки и это малая часть "достижений" Моники!!!
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14.12.2020 10:26 Відповісти
Вчора розмовляв з парикмахером, вона ФОП 1 кат. Так ось вона зверталась про цю допомогу і їй відповіли, що вона не отримує цю допомогу... дуже цікаво, там отримують тільки ФОП коломойський, ФОП зеленський, та інші аналогічні гандони?
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14.12.2020 10:33 Відповісти
Їй сказали, що вона й у локдаун бабла настриже.
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14.12.2020 11:41 Відповісти
а "володіну" тисячу дадуть,ну як раніше була "юліна" і "вітіна"?
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14.12.2020 13:00 Відповісти
Володя розплатиться у свою чергу. В мене ще лежить карта Ощадбанка, щоби прийняти Юліну тисячу.
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14.12.2020 14:06 Відповісти
самое интересное что фопы сами говорят что им эта помощь как мёртвому припарка, просто тупа не нужна.. им нужно что б просто от*бались от них и дали спокойно работать
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14.12.2020 20:28 Відповісти
 
 