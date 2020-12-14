Сьогодні розпочинається прийом заявок ФОПів на компенсації за посилення карантину, - Офіс Президента

Кабінет Міністрів минулого тижня ухвалив низку рішень, щоб підприємці змогли подати заявки і отримати передбачену законодавством державну допомогу ще до запровадження посиленого карантину, шо діятиме з 8 до 24 січня 2021 року. Подача заявок розпочнеться з 14 грудня, заявила заступниця керівника Офісу Президента України Юлія Ковалів.

"Порядки і постанови, які ухвалив уряд і які мають бути опубліковані найближчими днями, спрямовані на те, щоб допомога була виплачена перед запровадженням посиленого карантину. З початку наступного тижня (14 грудня. - Ред.) можна буде подавати заявки. Вони будуть подаватися в електронній формі", - зазначила вона в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ковалів нагадала, що претендувати на компенсації можуть фізичні особи - підприємці, які не менше трьох місяців платили єдиний соціальний внесок, або наймані працівники, за яких ЄСВ платить роботодавець, діяльність яких через посилений карантин буде зупинена.

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Заступниця керівника зазначила, що допомога роботодавцям спрямована на те, щоб вони змогли зберегти штат і після локдауну швидко відновили повноцінну роботу.

За словами Ковалів, держава прагне частково компенсувати підприємцям втрати, яких вони змушені будуть зазнати через запроваджені урядом обмеження в роботі. Зокрема, на цей період скасовується плата за оренду приміщень комунального і державного майна. Також передбачені компенсації середньомісячного сплаченого підприємствами єдиного соціального внеску, а ФОПи першої групи на шість місяців звільнили від сплати єдиного податку та ЄСВ.

Заступниця керівника Офісу Президента зазначила, що на сьогодні весь пакет програм державної підтримки бізнесу і громадян під час локдауну становить приблизно 12 млрд грн.