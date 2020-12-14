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ВР (14812) місцеве самоврядування (310) самоуправління (37) Донбас (22348) Формула Штайнмаєра (323) Костін (266)

Подовжити дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування ОРДЛО потрібно для продовження переговорів, - "слуга народу" Костін

Подовжити дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування ОРДЛО потрібно для продовження переговорів, -

У ТКГ вважають, що Верховній Раді України потрібно продовжити дію нинішнього закону про особливий порядок місцевого самоврядування ОРДЛО ще на рік. Це потрібно для продовження переговорного процесу щодо Донбасу.

Про це заявив представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо Донбасу, глава парламентського комітету з правової політики Андрій Костін ("Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, включити в цей закон "формулу Штайнмаєра", про що домовилися в Нормандії, неможливо без внесення інших технічних змін. Костін говорить, що питання про розробку змін до закону про спеціальний порядок в ОРДЛО протягом року обговорювалося в ТКГ, але Росія постійно висувала якісь інші умови.

"На жаль, через неконструктивну позицію Російської Федерації нам не вдалося завершити обговорення всього комплексу змін до закону, які б вводились в текст разом з так званою "формулою Штайнмаєра". Незважаючи на всі звернення української делегації про те, щоб закінчити роботу над текстом цих змін, ми не були почуті", - пояснив він.

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Топ коментарі
+7
Как раз для продолжения переговоров нужно прекратить действие закона об особом статусе ОРДЛО. У вас хоть, что-то будет в кармане для требования условий со стороны мордора.
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14.12.2020 09:08
+3
ЗЕпутінські щурі "нє митьєм так катаньєм"...
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14.12.2020 09:07
+2
нужно для продолжения переговоров??? идите вы НХ, переговорщики уевы! все что можно было просрать уже просрали в ноль. с вас придурков устали смеяться.
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14.12.2020 09:41
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ЗЕпутінські щурі "нє митьєм так катаньєм"...
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14.12.2020 09:07 Відповісти
Переговоры ради переговоров.
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14.12.2020 09:07 Відповісти
Как раз для продолжения переговоров нужно прекратить действие закона об особом статусе ОРДЛО. У вас хоть, что-то будет в кармане для требования условий со стороны мордора.
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14.12.2020 09:08 Відповісти
А как же обещание Зё, по поводу 1 года раздумий для ху..ла? А как же "будем действовать по другому"?
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14.12.2020 09:13 Відповісти
"Продлить действие закона об особом порядке местного самоуправления ОРДЛО нужно для продолжения переговоров, - "слуга народа" Костин" - ОРДЛО пофиг законы Украины, они живут по своим законам. - https://www.bbc.com/ukrainian/features-49694823 Андрій Богдан: у "Слузі народу" є божевільні, психічно хворі . Фамилии не назвал и можно подозревать каждого слугу.
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14.12.2020 09:16 Відповісти
надо закон обновить и внести в него норму - полностью за содержание населения и всей инфраструктуры отвечает оккупационная администрация кацапии и то, что с момента продления начинает действовать режим закрытой для посещения украинцами и выезда в Украину особой территории... поставить кацапстан на счетчик по пенсиям и выплатам - не просто на счетчик, а на счетчик с геометрической прогрессией... и потом просто стать в режим ожидания, не отвечая ни на один запрос или требования козломордых... и так до самой деоккупации... а дальше будем думать... но чтобды такое произошло, даунбасией и крымом должны заниматься не куляйбы, факины, кравчукчи, "разветчики" типа арестовича и прочая шлобарань, а нормальные украинцы... пока будет позиция проститутки - чихать факины, арестовичи хотели на Украину...
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14.12.2020 09:18 Відповісти
Продовження переговорів з ким, про що і навіщо? При Порошенко продовження цього закону хоч виправдовували його необхідністю для збереження санкцій проти Росії. Ні для чого іншого цей закон не потрібен, і якщо на санкції він не впливає, то хай йде до біса. Україна має вести стосовно Росії таку політику в усіх сегментах (згортання всіх відносин, конфіскація російських активів на українській території, мільярдні позови проти РФ та іноземних компаній, які мають з агресором якісь справи в Криму або на окупованій частині Донбасу в міжнародних судах, повна заборона російським громадянам відвідувати Україну, а українським (включно з депутатами ВР) -- Росію, повне закриття російського кордону (в т.ч. і для громадян третіх країн) тощо) , щоб та сама попросила про такі переговори на будь-яких українських умовах.
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14.12.2020 09:32 Відповісти
нужно для продолжения переговоров??? идите вы НХ, переговорщики уевы! все что можно было просрать уже просрали в ноль. с вас придурков устали смеяться.
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14.12.2020 09:41 Відповісти
не надоело уродам воду в ступе колотить...
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14.12.2020 09:55 Відповісти
 
 