Подовжити дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування ОРДЛО потрібно для продовження переговорів, - "слуга народу" Костін

У ТКГ вважають, що Верховній Раді України потрібно продовжити дію нинішнього закону про особливий порядок місцевого самоврядування ОРДЛО ще на рік. Це потрібно для продовження переговорного процесу щодо Донбасу.

Про це заявив представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо Донбасу, глава парламентського комітету з правової політики Андрій Костін ("Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, включити в цей закон "формулу Штайнмаєра", про що домовилися в Нормандії, неможливо без внесення інших технічних змін. Костін говорить, що питання про розробку змін до закону про спеціальний порядок в ОРДЛО протягом року обговорювалося в ТКГ, але Росія постійно висувала якісь інші умови.

"На жаль, через неконструктивну позицію Російської Федерації нам не вдалося завершити обговорення всього комплексу змін до закону, які б вводились в текст разом з так званою "формулою Штайнмаєра". Незважаючи на всі звернення української делегації про те, щоб закінчити роботу над текстом цих змін, ми не були почуті", - пояснив він.

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