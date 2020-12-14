УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11843 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 129 30
карантин (18171) Київ (19116) статистика (2247) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

В Україні різко знизилася кількість нових хворих на COVID-19 за добу: в трійці лідерів Київ - 605 інфікованих, Одещина - 584 та Київщина - 521

В Україні різко знизилася кількість нових хворих на COVID-19 за добу: в трійці лідерів Київ - 605 інфікованих, Одещина - 584 та Київщина - 521

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в м. Київ (605), Одеській (584) та Київській (521) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 14 грудня у Києві на коронавірус захворіли 605 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 91 743 людини.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1597 осіб, за минулу добу - 13. Від початку епідемії одужали 28 904 пацієнти.

Станом на 14 грудня кількість активних хворих у Києві становить 61 242 особи.

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 10 грудня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 1899 осіб.

До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Одеська та Київська області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 93 людини, виявлено 6451 новий випадок, одужали - 5154

Так, в Одеській області на коронавірус захворіли 584 особи. Загальна кількість інфікованих становить 58 283 особи. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 794 особи. Від початку епідемії одужали 19 956 пацієнтів. Кількість активних хворих в Одеській області становить 37 533 особи.

У Київській області добовий приріст хворих на коронавірус - 521 особа. Загальна кількість інфікованих - 49 044. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 820 осіб, за минулу добу - 2. Від початку епідемії одужали 20 099 пацієнтів. Кількість активних хворих у Київській області - 28 125.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
Резко перестали считать, а не резко снизилось......
показати весь коментар
14.12.2020 09:16
+10
А проинформируйте нас, отбросив ложную свою"скромность", во сколько раз уменьшили число тестов? в 2 раза? В три? Или в 4 раза?
показати весь коментар
14.12.2020 09:18
+9
Брехливые твари, сделали 25 тыс тестов вместо обычных 70 тыс и говорят о резком снижении заболевших, так вы вообще тесты не проводите и гордо заявляйте о победе над вирусом.
показати весь коментар
14.12.2020 09:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Резко перестали считать, а не резко снизилось......
показати весь коментар
14.12.2020 09:16 Відповісти
Это как игра на рояле переход от низких клавиш к высоким и наоборот в зависимости от политической обстановке
показати весь коментар
14.12.2020 09:20 Відповісти
в зависимости от длины кожаного инструмента
показати весь коментар
14.12.2020 09:47 Відповісти
А кожа-то, на "инструменте" - обрезанная!
показати весь коментар
14.12.2020 12:36 Відповісти
...плюс гололед
показати весь коментар
14.12.2020 10:53 Відповісти
тестировать перестали?
показати весь коментар
14.12.2020 09:17 Відповісти
тут не знаю, но что бросается в глаза, в масках ходит большинство, даже те, кто рвали на себе трусы, доказывая что вируса нет. "а что такое дружочек???))))" "ой, мля у меня сосед умер!!!"
показати весь коментар
14.12.2020 09:44 Відповісти
И должно было снизиться, именно в это время по прогнозам нормальных ученых (Волянский). Но а вот по поводу резкости - чтот не то. На выходных мало тестировали, наверное.
показати весь коментар
14.12.2020 09:17 Відповісти
Тестування, це так, підрахуй, до лікування жодного відношення не має, тому громадяни, аби себе не заморочувати перестали тестування не тільки вимагати, а й навіть почали від нього відмовлятись. А сімейним то все по барабану, звідси й "нова" статистика!
показати весь коментар
14.12.2020 12:41 Відповісти
Большинство людей уже переболело просто,даже не обьявляя,потому и снизилось
показати весь коментар
14.12.2020 09:18 Відповісти
Пока ещё далеко не большинство. 10-12% по прикидкам оптимистов, 3-5% - по прикидкам пессимистов. И только 2.5% - официально. С другой стороны, когда переболеет 50-60%, эпидемия сама затухнет. И можно будет, как и положено, награждать непричастных.
показати весь коментар
14.12.2020 09:26 Відповісти
А проинформируйте нас, отбросив ложную свою"скромность", во сколько раз уменьшили число тестов? в 2 раза? В три? Или в 4 раза?
показати весь коментар
14.12.2020 09:18 Відповісти
Украина сейчас находится на 102 месте по количеству тестируемых на ковид
показати весь коментар
14.12.2020 09:20 Відповісти
Оптимистично.. Ей ей оптимистично.
показати весь коментар
14.12.2020 09:23 Відповісти
От максимума в 80 тыс. - в три с лишним раза. (3.2, если точно) 25 тыс за прошлые сутки.
показати весь коментар
14.12.2020 09:21 Відповісти
Пятёрочку можно отбросить. Что бы цифирь получилась круглая и для бубочки приятная. Как ни как а он у нас мастер спорта по борьбе с ковидом.
показати весь коментар
14.12.2020 09:24 Відповісти
Так что локдаун отменяется??? Какой в нем смысл если и без него уже все пучком???
показати весь коментар
14.12.2020 09:19 Відповісти
Брехливые твари, сделали 25 тыс тестов вместо обычных 70 тыс и говорят о резком снижении заболевших, так вы вообще тесты не проводите и гордо заявляйте о победе над вирусом.
показати весь коментар
14.12.2020 09:28 Відповісти
Обычный избиратель Зеленского не помнит ни одной цифры из тех, которые ему победно вещали вчера. Так что ему можно впаривать любую туфту, обосновывая её чем угодно. "какая разница", да.
показати весь коментар
14.12.2020 09:31 Відповісти
к 8 января начнут тестировать и все будет как задумано зедаунами.
показати весь коментар
14.12.2020 09:50 Відповісти
Как отменили карантин выходного дня, так сразу и уменьшилось количество заболеваний.
показати весь коментар
14.12.2020 09:29 Відповісти
Не переживайте. Смотрящие за пандемией уже, оперативно, прибыли в Украину. Сейчас накрутят.
показати весь коментар
14.12.2020 09:32 Відповісти
Один из смотрящих - спец по СПИДу, эпидемию которого ВОЗ обещал в 2019-м.
показати весь коментар
14.12.2020 09:36 Відповісти
- Степанов, посмотри, работает ли сигнал поворота.
- Работает, не работает, работает, не работает...
показати весь коментар
14.12.2020 09:42 Відповісти
Согласно данных нашего министерства, которые присылают в вайбере, количество подтвержденных диагнозов довольно стабильно - от 20% до 30%. О каком резком снижении идет речь? Да, 6,5К при 25,5К тестов=25%. Вчера 9,1К при 41,5К тестов=22%, позавчера 12,8К при 61,5К тестов=20%. Так где же РЕЗКОЕ снижение?
показати весь коментар
14.12.2020 09:46 Відповісти
так надо! гастроли квартала в опасности!
показати весь коментар
14.12.2020 09:52 Відповісти
Победа мастеров спорта по борьбе с КОВИД-19. А что бы абсолютно победить КОВИД, нужно просто перестать проводить тестирование.
показати весь коментар
14.12.2020 09:50 Відповісти
Что за бред? Пересични по воскресеньям дома сидят просто, а в понедилок на анализ.
показати весь коментар
14.12.2020 10:54 Відповісти
В кожній маршрутці кілька Ковідних з фейсами як буряк й очима кольору сливи
показати весь коментар
14.12.2020 14:15 Відповісти
 
 