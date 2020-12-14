"Спроби обмежити свободу слова неприпустимі": журналісти закликали зняти законопроєкт про медіа з розгляду Ради

Фракція "Слуги народу" буде нести відповідальність за прийняття авторитарного законодавства в сфері медіа, вважають телеведучий Савік Шустер, засновник видання "ГОРДОН" Дмитро Гордон, шефредактор "Обозревателя "Орест Сохар, головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов, шефредакторка LB.ua Соня Кошкіна, головна редакторка видання "ГОРДОН" Олеся Бацман, головний редактор газети та інтернет-видання "Факти" Олександр Швець, телеведуча Наталя Влащенко, а також інші журналісти, блогери та медіаексперти, які підписали звернення з вимогою зняти законопроєкт "Про медіа" з розгляду Верховної Ради.

Відомі українські журналісти та медіаексперти направили президенту Володимиру Зеленському, голові Верховної Ради Дмитру Разумкову і народним депутатам звернення з вимогою зняти з розгляду парламенту законопроєкт "Про медіа", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

На думку підписантів, зазначений документ суттєво обмежує права журналістів і свободу слова, а також суперечить національному законодавству та міжнародним зобов'язанням України.

Далі наводимо текст звернення повністю:

"Законопроєкт "Про медіа" (№2693д), який обмежує свободу слова в країні, потрібно зняти з розгляду Верховної Ради.

У травні цього року Верховна Рада України відправила законопроєкт "Про медіа" на доопрацювання в комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики, але доопрацьований варіант підтримали лише сім з 17 народних депутатів - членів комітету, всі вони представники фракції "Слуги народу". Депутати з інших фракцій законопроєкт не підтримали.

Автори законопроєкту проігнорували звернення журналістів провідних сайтів і блогерів, що мають підтримку мільйонів громадян, місцевих друкованих видань і всеукраїнських телекомпаній, журналістських та медійних громадських організацій і профспілок.

У доопрацьованому варіанті не враховано зауваження ОБСЄ, Головного науково-експертного управління Верховної Ради, експертів Ради Європи, зокрема:

не враховано рішення Ради Міністрів ОБСЄ 3/2018: "Повноцінно вести свої закони, політику і практику щодо свободи ЗМІ щодо дотримання своїх міжнародних зобов'язань і перегляд і, за необхідності, скасування або зміна їх (законів, політики і практики), щоб вони не обмежували можливості журналістів виконувати свою роботу самостійно і без зайвих зусиль і перешкод". Законопроєкт №2693-д навпаки обмежує права журналістів-фрілансерів, оскільки визнає професійні права на інформацію та акредитацію тільки тих журналістів, в посвідченні яких зазначено зареєстроване медіа, навіть якщо посвідчення журналіста видано професійною чи творчою спілкою журналістів. Також законопроєкт передбачає блокування або скасування реєстрації всього медіа, а не тільки незаконного контенту, що є непропорційною санкцією;

не враховано зауваження експертів Ради Європи з вимогою "лібералізувати регулювання онлайн-медіа та друкованої преси, а також надати додаткові гарантії від можливих зловживань при застосуванні санкцій (зокрема, таких як блокування онлайн-медіа)". Експерти відзначали, що країни - члени ЄС не регулюють контент онлайн-медіа, в жодному регулятивному документі ЄС не згадуються онлайн-ЗМІ. Консультант Ради Європи рекомендував Україні відкласти введення регулювання інтернет-ЗМІ і почекати, поки Євросоюз розробить і протестує рішення в цій сфері. Поки що немає рішень Євросоюзу та практики застосування директив ЄС, які нібито намагаються виконати автори законопроєкту;

комітет Верховної Ради з питань інтеграції України з Європейським союзом в своєму рішенні вказав, що Директива ЄС про аудіовізуальні медіапослуги "не регулює питання діяльності друкованих та онлайн-медіа", а також що "держави-учасники повинні забезпечити чітке визначення в законодавстві компетенції і повноважень національних регулюючих органів, а також способи їх підзвітності. у той же час в ст. 90 законопроєкту наводиться перелік повноважень Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, який не є вичерпним";

зауваження Головного науково-експертного управління Верховної Ради стосуються невідповідності законопроєкту ст. 85 і 92 Конституції України. Згідно з висновком ГНЕУ, в першу чергу повинні бути змінені структура і зміст законопроєкту.

Ще раз підкреслюємо, що зміни, яких дійсно потребує медіазаконодавство, - це спрощення реєстраційних процедур, збільшення можливостей для саморегуляції, збільшення можливостей для журналістів якісно, ​​без зовнішнього втручання (особливо - з боку держави) виконувати свою роботу.

неприпустимі спроби обмежити свободу слова також і через законопроєкт "Про Службу безпеки України", який передбачає право СБУ без рішення суду обмежувати доступ громадян до інформаційних ресурсів, анулювати ліцензії телеканалів, втручатися в роботу поштових операторів і провайдерів, встановлювати засоби негласного отримання інформації з каналів зв'язку. Це суперечить як національному законодавству, так і міжнародним зобов'язанням України.

Звертаємося до всіх депутатських фракцій і груп, до кожного народного депутата України: зупиніть спроби обмежити свободу слова і права журналістів. Повну політичну відповідальність за обмеження фундаментального права людини на свободу вираження поглядів та інформації несе фракція партії "Слуга народу", депутати якої, на жаль, і є авторами авторитарних законопроєктів у сфері медіа.

Звертаємося до президента України: не підтримуйте ініціативу чиновників обмежити свободу слова і права журналістів. Тільки вільні люди можуть будувати вільну країну!"

Звернення направлено президенту України Володимиру Зеленському, голові Верховної Ради Дмитру Разумкову, главам парламентських фракцій і груп, а також народним депутатам України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон про медіа має зберегти свободу слова в Україні, - Разумков

Документ на момент виходу новини підписали (в алфавітному порядку):

головна редакторка видання "ГОРДОН" Олеся Бацман,

головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов,

телеведуча Наталя Влащенко,

телеведучий, засновник видання "ГОРДОН" Дмитро Гордон,

продюсер токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" Павло Єлізаров,

директор інформагентства "Українські новини" Денис Іванеско,

глава правління "Національної асоціації українських медіа" Тетяна Котюжинська,

шефредакторка видання LB.ua Соня Кошкіна,

журналіст Сергій Лямець,

блогер, співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко,

шефредактор видання "Обозреватель" Орест Сохар,

глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко,

головний редактор газети і інтернет-видання "Факти" Олександр Швець,

голова Незалежної медіапрофспілки України Сергій Штурхецький,

телеведучий Савік Шустер.

Автори зазначають, що звернення - відкрите, інші представники медіагалузі можуть приєднатися і підписати документ.

Законопроєкт №2693 авторства нардепів від "Слуги народу" був зареєстрований у Верховній Раді в кінці грудня 2019 року. Документ повинен регулювати діяльність телебачення, радіо, преси, онлайн-медіа, стрімінгових сервісів і платформ загального доступу до інформації. Автори законопроєкту, зокрема, запропонували наділити Нацраду з питань телебачення і радіомовлення функцією нагляду і контролю за всією сферою медіа.

Законопроєкт зазнав різкої критики журналістів і медіаорганізацій. 19 травня 2020 року Верховна Рада відправила його на повторне перше читання.

Понад 100 журналістів, медіаменеджерів і експертів підписали відкритого листа президенту України Володимиру Зеленському, керівництву Верховної Ради, народним депутатам і європейським партнерам України, в якому закликали не підтримувати законопроєкт "Про медіа".

1 липня комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту прийняти законопроєкт.

3 липня представництво ЄС в Україні закликало продовжити консультації щодо законопроєкту "Про медіа".

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