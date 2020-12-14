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ВР (14812) журналістика (1714) законопроєкт (3547) ЗМІ (1334) медіа (221) Бутусов Юрій (3478)

"Спроби обмежити свободу слова неприпустимі": журналісти закликали зняти законопроєкт про медіа з розгляду Ради

Фракція "Слуги народу" буде нести відповідальність за прийняття авторитарного законодавства в сфері медіа, вважають телеведучий Савік Шустер, засновник видання "ГОРДОН" Дмитро Гордон, шефредактор "Обозревателя "Орест Сохар, головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов, шефредакторка LB.ua Соня Кошкіна, головна редакторка видання "ГОРДОН" Олеся Бацман, головний редактор газети та інтернет-видання "Факти" Олександр Швець, телеведуча Наталя Влащенко, а також інші журналісти, блогери та медіаексперти, які підписали звернення з вимогою зняти законопроєкт "Про медіа" з розгляду Верховної Ради.

Відомі українські журналісти та медіаексперти направили президенту Володимиру Зеленському, голові Верховної Ради Дмитру Разумкову і народним депутатам звернення з вимогою зняти з розгляду парламенту законопроєкт "Про медіа", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

На думку підписантів, зазначений документ суттєво обмежує права журналістів і свободу слова, а також суперечить національному законодавству та міжнародним зобов'язанням України.

Далі наводимо текст звернення повністю:

"Законопроєкт "Про медіа" (№2693д), який обмежує свободу слова в країні, потрібно зняти з розгляду Верховної Ради.

У травні цього року Верховна Рада України відправила законопроєкт "Про медіа" на доопрацювання в комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики, але доопрацьований варіант підтримали лише сім з 17 народних депутатів - членів комітету, всі вони представники фракції "Слуги народу". Депутати з інших фракцій законопроєкт не підтримали.

Автори законопроєкту проігнорували звернення журналістів провідних сайтів і блогерів, що мають підтримку мільйонів громадян, місцевих друкованих видань і всеукраїнських телекомпаній, журналістських та медійних громадських організацій і профспілок.

У доопрацьованому варіанті не враховано зауваження ОБСЄ, Головного науково-експертного управління Верховної Ради, експертів Ради Європи, зокрема:

не враховано рішення Ради Міністрів ОБСЄ 3/2018: "Повноцінно вести свої закони, політику і практику щодо свободи ЗМІ щодо дотримання своїх міжнародних зобов'язань і перегляд і, за необхідності, скасування або зміна їх (законів, політики і практики), щоб вони не обмежували можливості журналістів виконувати свою роботу самостійно і без зайвих зусиль і перешкод". Законопроєкт №2693-д навпаки обмежує права журналістів-фрілансерів, оскільки визнає професійні права на інформацію та акредитацію тільки тих журналістів, в посвідченні яких зазначено зареєстроване медіа, навіть якщо посвідчення журналіста видано професійною чи творчою спілкою журналістів. Також законопроєкт передбачає блокування або скасування реєстрації всього медіа, а не тільки незаконного контенту, що є непропорційною санкцією;

не враховано зауваження експертів Ради Європи з вимогою "лібералізувати регулювання онлайн-медіа та друкованої преси, а також надати додаткові гарантії від можливих зловживань при застосуванні санкцій (зокрема, таких як блокування онлайн-медіа)". Експерти відзначали, що країни - члени ЄС не регулюють контент онлайн-медіа, в жодному регулятивному документі ЄС не згадуються онлайн-ЗМІ. Консультант Ради Європи рекомендував Україні відкласти введення регулювання інтернет-ЗМІ і почекати, поки Євросоюз розробить і протестує рішення в цій сфері. Поки що немає рішень Євросоюзу та практики застосування директив ЄС, які нібито намагаються виконати автори законопроєкту;

комітет Верховної Ради з питань інтеграції України з Європейським союзом в своєму рішенні вказав, що Директива ЄС про аудіовізуальні медіапослуги "не регулює питання діяльності друкованих та онлайн-медіа", а також що "держави-учасники повинні забезпечити чітке визначення в законодавстві компетенції і повноважень національних регулюючих органів, а також способи їх підзвітності. у той же час в ст. 90 законопроєкту наводиться перелік повноважень Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, який не є вичерпним";

зауваження Головного науково-експертного управління Верховної Ради стосуються невідповідності законопроєкту ст. 85 і 92 Конституції України. Згідно з висновком ГНЕУ, в першу чергу повинні бути змінені структура і зміст законопроєкту.

Ще раз підкреслюємо, що зміни, яких дійсно потребує медіазаконодавство, - це спрощення реєстраційних процедур, збільшення можливостей для саморегуляції, збільшення можливостей для журналістів якісно, ​​без зовнішнього втручання (особливо - з боку держави) виконувати свою роботу.

неприпустимі спроби обмежити свободу слова також і через законопроєкт "Про Службу безпеки України", який передбачає право СБУ без рішення суду обмежувати доступ громадян до інформаційних ресурсів, анулювати ліцензії телеканалів, втручатися в роботу поштових операторів і провайдерів, встановлювати засоби негласного отримання інформації з каналів зв'язку. Це суперечить як національному законодавству, так і міжнародним зобов'язанням України.

Звертаємося до всіх депутатських фракцій і груп, до кожного народного депутата України: зупиніть спроби обмежити свободу слова і права журналістів. Повну політичну відповідальність за обмеження фундаментального права людини на свободу вираження поглядів та інформації несе фракція партії "Слуга народу", депутати якої, на жаль, і є авторами авторитарних законопроєктів у сфері медіа.

Звертаємося до президента України: не підтримуйте ініціативу чиновників обмежити свободу слова і права журналістів. Тільки вільні люди можуть будувати вільну країну!"

Звернення направлено президенту України Володимиру Зеленському, голові Верховної Ради Дмитру Разумкову, главам парламентських фракцій і груп, а також народним депутатам України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон про медіа має зберегти свободу слова в Україні, - Разумков

Документ на момент виходу новини підписали (в алфавітному порядку):

головна редакторка видання "ГОРДОН" Олеся Бацман,

головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов,

телеведуча Наталя Влащенко,

телеведучий, засновник видання "ГОРДОН" Дмитро Гордон,

продюсер токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" Павло Єлізаров,

директор інформагентства "Українські новини" Денис Іванеско,

глава правління "Національної асоціації українських медіа" Тетяна Котюжинська,

шефредакторка видання LB.ua Соня Кошкіна,

журналіст Сергій Лямець,

блогер, співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко,

шефредактор видання "Обозреватель" Орест Сохар,

глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко,

головний редактор газети і інтернет-видання "Факти" Олександр Швець,

голова Незалежної медіапрофспілки України Сергій Штурхецький,

телеведучий Савік Шустер.

Автори зазначають, що звернення - відкрите, інші представники медіагалузі можуть приєднатися і підписати документ.

Законопроєкт №2693 авторства нардепів від "Слуги народу" був зареєстрований у Верховній Раді в кінці грудня 2019 року. Документ повинен регулювати діяльність телебачення, радіо, преси, онлайн-медіа, стрімінгових сервісів і платформ загального доступу до інформації. Автори законопроєкту, зокрема, запропонували наділити Нацраду з питань телебачення і радіомовлення функцією нагляду і контролю за всією сферою медіа.

Законопроєкт зазнав різкої критики журналістів і медіаорганізацій. 19 травня 2020 року Верховна Рада відправила його на повторне перше читання.

Понад 100 журналістів, медіаменеджерів і експертів підписали відкритого листа президенту України Володимиру Зеленському, керівництву Верховної Ради, народним депутатам і європейським партнерам України, в якому закликали не підтримувати законопроєкт "Про медіа".

1 липня комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту прийняти законопроєкт.

3 липня представництво ЄС в Україні закликало продовжити консультації щодо законопроєкту "Про медіа".

Також читайте: Законопроєкт "Про медіа" не містить загроз цензури і тиску на ЗМІ, - "слуга народу" Потураєв

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Топ коментарі
+14
Свобода слова по обезьяннику Коломойского."У нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы немножко приглушить", - нардеп "СН" Василевская-Смаглюк. /В законодательство Украины планируют ввести ответственность для журналистов за манипуляции, - Бородянский./ Руководство ГБР требовало арестовать канал "Прямой", чтобы прекратить его деятельность /ГБР закрыло дело о нападении нардепа Пономарева на журналиста "Цензор.НЕТ" в Раде / Новый законопроект от "слуги народа" Ткаченко "О медиа" приближает нас к закону Путина о "суверенном интернете"/ Ермак: Разрабатываем законопроект о наказании за публикацию разговоров высокопоставленных чиновников
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14.12.2020 09:23
+13
Коли лікар допускає помилку з наслідками для хворого - його карають по закону, а ЗМІ "розносять" стоязико. Коли начальних допуская розтрату гроше - його під суд. Коли вчителька недостатньо учить дітей - її звільняють, карають, а ЗМІ "розмальовують" на всю країну.
Коли газета на замовлення свого власника відверто бреше, шельмує людину, зводить наклепи, порушує його гідність і репутацію і таких з дозволу сказати "журналістів" беруть "за шкірку" - то це наступ на свободу слова(!). Чи хтось тут ще зможе бовкнути, що преса (ЗМІ, ТБ...) у нас незалежні? Вони продажні, перепродаі і перекуплені по сто разів. Карати і притягати до відповідальності, як усіх!
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14.12.2020 09:31
+12
https://www.ponomaroleg.com/bezkinechna-borotba-butusova.html Безкінечна боротьба (борзих писак)

Наприлад, накидати на проукраїнську владу, приводити до влади Зеленського (або Додона), а потім боротися з Додоном і Зеленським

І так по колу. Колєсо крутітся, лавешка мутітся. Зараз бачити, як (хтось Борзий) типу прозрів і проявляє активність у боротьбі проти Зеленського, дуже весело.
Але, коли у квітні 2019 про все це, що сталося, ми попереджали - Борзий варнякав про ботів баригу Порошенка і носився з казочками про Свинарчуків. Де зараз та «справа Свинарчуків»?
Немає. Розвалилася, навіть до суду не дійшовши. Ніякого "корупційного Роттердаму", як виявилося, теж не існувало в природі. А от Татаров, Єрмак і Портнов - ось вони. «Роттердам» і «Свинарчуки» це мовою російських спецслужб - ідеологічна диверсія проти неугодної влади, в якій, бурці типу Борзих грали найактивнішу роль.
Всі ці бігуси, шабуніни і борзі - такі самі подільники шльоми, як і Єрмак з Коломойським. І навіть ще огидніші.
Джон Смітт
показати весь коментар
14.12.2020 09:37
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Свобода слова по обезьяннику Коломойского."У нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы немножко приглушить", - нардеп "СН" Василевская-Смаглюк. /В законодательство Украины планируют ввести ответственность для журналистов за манипуляции, - Бородянский./ Руководство ГБР требовало арестовать канал "Прямой", чтобы прекратить его деятельность /ГБР закрыло дело о нападении нардепа Пономарева на журналиста "Цензор.НЕТ" в Раде / Новый законопроект от "слуги народа" Ткаченко "О медиа" приближает нас к закону Путина о "суверенном интернете"/ Ермак: Разрабатываем законопроект о наказании за публикацию разговоров высокопоставленных чиновников
показати весь коментар
14.12.2020 09:23 Відповісти
Коли лікар допускає помилку з наслідками для хворого - його карають по закону, а ЗМІ "розносять" стоязико. Коли начальних допуская розтрату гроше - його під суд. Коли вчителька недостатньо учить дітей - її звільняють, карають, а ЗМІ "розмальовують" на всю країну.
Коли газета на замовлення свого власника відверто бреше, шельмує людину, зводить наклепи, порушує його гідність і репутацію і таких з дозволу сказати "журналістів" беруть "за шкірку" - то це наступ на свободу слова(!). Чи хтось тут ще зможе бовкнути, що преса (ЗМІ, ТБ...) у нас незалежні? Вони продажні, перепродаі і перекуплені по сто разів. Карати і притягати до відповідальності, як усіх!
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14.12.2020 09:31 Відповісти
"...Коли газета на замовлення свого власника відверто бреше, шельмує людину, зводить наклепи, порушує його гідність і репутацію і таких з дозволу сказати "журналістів" беруть "за шкірку" - то це наступ на свободу слова(!)..."

Коли буде чесний і справедливий суд, тоді за таке подаєш позов і виграєш суд з величезною матеріальною компенсацією.
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14.12.2020 10:00 Відповісти
Яремя Стогін, ''за шкірку'' будуть брати тільки опозиційних журналістів. А придворних - ніколи. Чи це так і треба, з вашого зеленого погляду?
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14.12.2020 19:05 Відповісти
1. Щось я ніколи за собою "зелені" на помічав.
2. Що було б, якщо б в Канаді якийсь з сасобів інформації на когось вилив бочку фейкового лайна?
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14.12.2020 20:54 Відповісти
Серьезно? Карают по закону врача? Прааавда? Это сначала надо доказать, что он свершил ошибку. В лучшем случае - перейдет в другую больницу и продолжит работать. За рееедчайшим исключением.
И первый, кто сумеет наказать врача по закону - будет приравнен к Сталину и его делу врачей.
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14.12.2020 10:04 Відповісти
зато карають військових за ризик. Зокрема, генерала Назарова
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14.12.2020 10:17 Відповісти
"Когда они пришли…" Когда https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC нацисты пришли за коммунистами,
я оставался безмолвным.
Я не был коммунистом.

Когда они сажали социал-демократов,
я промолчал.
Я не был социал-демократом.

Когда они пришли за членами профсоюза,
я не стал протестовать.
Я не был членом профсоюза.

Когда они пришли за евреями,
я не возмутился.
Я не был евреем.

Когда пришли за мной,
не осталось никого, кто бы заступился за меня.
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14.12.2020 11:13 Відповісти
...скорей бы уже за работниками суда пришли
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14.12.2020 20:18 Відповісти
Аня ,не пишіть того, в чому не петраєте. Назарова покарали не за ризик, а за покуїзм при плануванні тої військової операції і брехню. У нього були данні від СБУ і розвідки, що касаби притягли засоби ппо, підтверджені декількома джерелами данні, а він ЦЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТУПО ПРОІГНОРУВАВ, А НЕ РИЗИКНУВ, як ви кажете. Бо ризикують собою, а це тупе падло кинуло у м'ясорубку наших хлопців. У ПОВНІЙ ВІДПОВІДНОСТІ покуїстичним ставленням савєцьких хенералів до солдат, як до гарматного м'яса. Нагадаю вам, що в Афганістані при на порядок більшій інтенсивності польотів загинуло "всього" два ІЛ-76, при чому збитий був ОДИН.
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14.12.2020 13:37 Відповісти
щоб ти здохла, курва лекса
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15.12.2020 12:43 Відповісти
За що така немилість? Я розумію, що згідно завдання Вам по рібно відбілювати генерала, але він на це незаслуговує.
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15.12.2020 17:06 Відповісти
Насчет второго абзаца - согласен.
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14.12.2020 10:05 Відповісти
Коли лікар допускає помилку з наслідками для хворого - його карають по закону.Приклад будь ласка? Коли начальних допуская розтрату гроше - його під суд.Приклад будь ласка? Я за свободу слова але я проти маніпуляцій і відвертої брехні.
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14.12.2020 21:06 Відповісти
А криминальная ответственность и конфискация имущества там предусмотрена?
Если нет - закон надо еще доработать.
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14.12.2020 09:36 Відповісти
Їдь жити в Білорусь тоді...
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14.12.2020 09:36 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/bezkinechna-borotba-butusova.html Безкінечна боротьба (борзих писак)

Наприлад, накидати на проукраїнську владу, приводити до влади Зеленського (або Додона), а потім боротися з Додоном і Зеленським

І так по колу. Колєсо крутітся, лавешка мутітся. Зараз бачити, як (хтось Борзий) типу прозрів і проявляє активність у боротьбі проти Зеленського, дуже весело.
Але, коли у квітні 2019 про все це, що сталося, ми попереджали - Борзий варнякав про ботів баригу Порошенка і носився з казочками про Свинарчуків. Де зараз та «справа Свинарчуків»?
Немає. Розвалилася, навіть до суду не дійшовши. Ніякого "корупційного Роттердаму", як виявилося, теж не існувало в природі. А от Татаров, Єрмак і Портнов - ось вони. «Роттердам» і «Свинарчуки» це мовою російських спецслужб - ідеологічна диверсія проти неугодної влади, в якій, бурці типу Борзих грали найактивнішу роль.
Всі ці бігуси, шабуніни і борзі - такі самі подільники шльоми, як і Єрмак з Коломойським. І навіть ще огидніші.
Джон Смітт
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14.12.2020 09:37 Відповісти
Сказочники кремля раскріли Мировой заговор против РАБссии... на віборах в США...
Стадо баранов,простой вопрос.... в какой реальности вы живете,Серпа и Молота чЛенина или его Мавзолея ?
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14.12.2020 09:46 Відповісти
Ну свободы слова у нас как не было так и нет, все журналисты на кого то работают у кого есть деньги. А вот свобода лжи у нас всегда была, есть и будет?
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14.12.2020 09:47 Відповісти
И свободой лжи одарён наш "многоуважаемый" Зе...
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14.12.2020 17:46 Відповісти
Он не единственный. Скорее *достойный* продолжатель.
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14.12.2020 18:53 Відповісти
А журналюшлюшки бени и мертвечука не подписали обращение
Пы сы все что надо знать о том кто с кем
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14.12.2020 09:48 Відповісти
Вот видишь, какой ты темный.
Они как раз все и подписались.
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14.12.2020 09:50 Відповісти
Светлый просвети нас , потому списку , что выше я их там не вижу
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14.12.2020 09:54 Відповісти
Тебя спасет лоботомия.
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14.12.2020 09:58 Відповісти
Тебя уже спасла - балабол
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14.12.2020 09:59 Відповісти
не кіпішуй. Іванеско і Романенко в тому списку є. Не всім же їм (мертвечуковим) на аналах "працювати", в інших штибу "незалежних" - також треба.
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14.12.2020 10:05 Відповісти
Ну это с какой стороны посмотреть - это как притча про пол стакана
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14.12.2020 10:07 Відповісти
Настоящих Журналистов в Украине не очень то много,мягко скажем так...,ну Портников,Березовец,Ганапольский....,остальные типа расследователи дел темных разщных...Гнапы Бигусы...а также пропагандоны Ведмедчука,Ахметова Бени и зятя Кучмы ...Пинчука...
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14.12.2020 10:04 Відповісти
Судя по вашим симпатиям в журналистике вы тоже отмечали хануку?
Портников, хоть и специфический персонаж, но отличается высоким качеством мышления А вот на Березовце, а особенно на Ганапольском так просто пробы негде ставить К сожалению для Порошенко, они пилят именно его бабло
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14.12.2020 20:21 Відповісти
Помните, отстаивая свободу слова вы отстаиваите каналы Медведчука.
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14.12.2020 10:42 Відповісти
А давно пора подзаткнуть пасти продажным журнашлюхам!
Принимайте закон об уголовной ответственности за намеренно-корыстное (ради денег, славы, рейтингов и т. п.) нагнетание информационных триггеров. У скота и так мозги с рождения не в порядке, а тут еще журнашлюхи им окончательно мозжечок скукоживают и набекрень сворачивают всяким инфобредом. За такое петушить в очко и на нары на 20 лет строгача!
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14.12.2020 10:46 Відповісти
"информационных триггеров"? товарищ проходил специальные курсы на эту тему?
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14.12.2020 20:23 Відповісти
Иди нах чмо тупое
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15.12.2020 19:41 Відповісти
Є ЖУРНАЛІСТИ і "журналісти" - пропагондони, маніпулятори, посібники злодіїв і ворогів України. Тому спочатку слід розібратися де журналістика, ЗМІ, а де геббельс -КПРС пропаганда, яка розпалює ворожнечу, громадянську війну в суспільстві, ослаблює суверенітет України... Не все можна продавати в аптеках - всякі наркотики і отрута та їх різновиди відкладеної дії мають бути заборонені...
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14.12.2020 10:49 Відповісти
ПОТРІБНО НАСТУПАТИ НЕ НА СВОБОДУ СЛОВА А НА СВОБОДУ БРЕХНІ , ФЕЙКІВ
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14.12.2020 11:10 Відповісти
Отличить пропаганду от критики - как отличить порнуху от эротики!
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14.12.2020 11:20 Відповісти
Порнуха от эротики сильно отличается.
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14.12.2020 14:35 Відповісти
Всі антиукраїнські смі Наш,112,Газета,повинні бути закриті.
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14.12.2020 13:04 Відповісти
Отакої! А де "я тобі не дорогенька!!!"? Де ці "перфоменси? Чого так боязливо до блаЗЄнського звертаєтеся?
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14.12.2020 13:05 Відповісти
Я в шоке!
Обливали грязью Порошенко пять лет! Привели к власти уродов моральных, предателей, коломойского с зеленским, делали флешмоб #явамнедорогенька, сделали из страны квартал 95! А теперь возмущаются!
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14.12.2020 14:38 Відповісти
Українська традиція - наробити дурниць, а потім сумувати через це.
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14.12.2020 23:12 Відповісти
Смотрю немного сочувствующих в коментах. Пожинайте плоды своего труда. Зрада и истерика нон-стоп, 24/7, утопили проукраинскую власть, которая вам позволяла чесать языком налево и направо, и привели эту, которая вам язык укоротит. Так что принимайте сострадания (нет).
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14.12.2020 16:43 Відповісти
"Аби не Порошенко", "Порошенко без крові владу не віддасть"...
Вітання всім ЗМІ: "ви це зробили".
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14.12.2020 17:06 Відповісти
 
 