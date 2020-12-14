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Шимків (106) Дарниця (97)

У майбутньому симбіоз медицини, фармацевтики, хімії, біології та високих технологій посилиться, - Шимків

У майбутньому симбіоз медицини, фармацевтики, хімії, біології та високих технологій посилиться, - Шимків

Людство з надією стежить за проривами в медицині та фармацевтиці під впливом нових технологій, оскільки це впливає на тривалість і якість життя.

Про це під час всеукраїнського онлайн-форуму "Future of Work: бачення нового покоління" заявив глава ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків.

Він зазначив, що на сьогодні головні досягнення в цій галузі перебувають у сфері модифікації ДНК, робототехніки, штучного інтелекту, цифровізації терапевтичних засобів, 3D-друку органів і кінцівок. Удосконалення цих сфер, на думку Шимківа, призведе до ще більшої взаємоінтеграції науки і технологій.

"Це стане стимулом для пошуку нових молекул і розробки препаратів за допомогою AI (дослідження in silico). Вже сьогодні розшифровка ДНК допомагає зменшити потенційні ризики захворювань. Аналіз штучним інтелектом big data дозволяє подивитися більш комплексно на будь-який процес, що відбувається з людиною, а моніторинг стану здоров'я пацієнта за допомогою смарт-девайсів показує лікарям процеси в динаміці. Змінюється і роль лікаря: у США вже використовують ботів, які, володіючи всім набором протоколів лікування, можуть поставити попередній діагноз", - зазначив Шимків.

Це, за словами глави ради директорів Darnitsa Group, буде стимулювати попит на молодих фахівців з AI, ML, робототехніки, big data поряд з генетиками, біофармацевтами та вченими-дослідниками.

Також він зазначив, що в компаніях уже відбуваються зміни в організації роботи і у взаємодії на різних рівнях.

"У "Дарниці" ми вже активно впроваджуємо нові підходи до комунікацій і організації роботи наших співробітників. В умовах пандемії COVID-19 наш головний фокус - безпека і турбота про здоров'я наших співробітників. Цифрова трансформація компанії дозволила перевести частину персоналу на дистанційний режим роботи. У нас реально працююча модель пропорційної представленості: середній вік наших співробітників у R&D - 30 років, жінки становлять 60% персоналу, 58% - серед осіб, які отримали кар'єрне підвищення, і 70% - що взяли участь у навчальних програмах", - додав глава ради директорів Darnitsa Group.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Стратегічні напрямки розвитку портфеля - кардіологія, неврологія і вирішення проблем болю. Бенефіціари компанії - сім'я Загорій.

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Топ коментарі
+3
Жить будем хорошо, но не очень долго.
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14.12.2020 09:55
+1
Скоро придьот армия молодых зеленых персональных пенсионеров,
а для остальных и укрепления ПФ на пенсию будут отпускать только после 80-ти
Сказали же:продолжительность жизни растет
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14.12.2020 10:01
+1
шимкив что-то знал... знал, но молчал...
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14.12.2020 10:05
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Жить будем хорошо, но не очень долго.
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14.12.2020 09:55 Відповісти
Потому, что классовая борьба тоже усилится...
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14.12.2020 11:45 Відповісти
...і прідьоть зелений мутант
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14.12.2020 09:55 Відповісти
Скоро придьот армия молодых зеленых персональных пенсионеров,
а для остальных и укрепления ПФ на пенсию будут отпускать только после 80-ти
Сказали же:продолжительность жизни растет
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14.12.2020 10:01 Відповісти
Красиві слова, але не з нашими так званими "бізнесменами", у яких всі думки направлені на деструктив. Бо коли нормальні бізнесмени думають над тим, як вирощувати органи і тканини та друкувати їх на 3D-принтерах, "наші" думають над тим, як створити, наприклад, дешеву рідину, в якій могли б зберігатись дуже довго і дешево трансплантовані органи.
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14.12.2020 10:04 Відповісти
шимкив что-то знал... знал, но молчал...
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14.12.2020 10:05 Відповісти
Будет ещё больше разрыв между богатыми и бедными. Жизнь будет стоить больших денег, а донорство органов убьёт многих. Возможно день жизни будет как биткоин...
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14.12.2020 10:06 Відповісти
забыл еще включить в состав медиа... короче - держитесь, лохи! управлять вами станет куда легче...
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14.12.2020 10:12 Відповісти
А нас будут продолжать лечить цитрамоном и генериками разработок 20-25-летней давности...
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14.12.2020 10:15 Відповісти
Чтобы знать, что нас ждет в будущем, нужно знать настоящую историю этого мира. А вот это большая тайна. И никто не будет просвещать нас по поводу того, что прозошло после "создания мира". А произошли настолько невороятные в нашем понимании вещи...
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14.12.2020 10:21 Відповісти
Главное, чтобы присутствие в перечне ХИМИИ не повлияло на конечный результат!
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14.12.2020 10:37 Відповісти
... зря стараетесь!
- появится новая супрун и всё развалит
****!
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14.12.2020 10:46 Відповісти
Щось ці прориви мають таку тендецію, що ходити по вулицям можна буде лише в герметичних скафандрах. Подібні до Ральфа Баріка працюють на наживу фармколрпорацій і вже штучно сворюють гидоту у вигляді вірусів. То СНІД, то *****, тепер КОВІД, а далі мабуть модифікують бубонну чуму і підкинуть її світу, бо зло не покарано. Де в ООН розбірки хто штучно створив ковид?
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14.12.2020 10:57 Відповісти
Нахрена нам сімбіоз паразитів Нам потрібен дієвий результат
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14.12.2020 14:10 Відповісти
 
 