З початку року прикордонники виявили понад 27 тис. боєприпасів, сотні одиниць зброї та гранат, - Держприкордонслужба. ІНФОГРАФІКА

Недопущення незаконного переміщення зброї та боєприпасів є одним із головних завдань прикордонників як у пунктах пропуску КПВВ, так і на "зеленому кордоні".

Цьогоріч військовослужбовці Держприкордонслужби виявили понад 27,6 тисячі боєприпасів (у 2019 році - 8,8 тисячі). Із них понад 18 тисяч (у 2019 -3,2 тисячі) боєприпасів виявлено в зоні проведення ООС. Також було виявлено близько 200 гранат та запалів до гранат, майже половина з яких також у зоні проведення ООС. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Державної прикордонної служби.

За інформацією прикордонників, протягом 2020 року співробітники Держприкордонслужби виявили та вилучили на кордоні 640 одиниць зброї.

"Варто зазначити, що переважна більшість, а це майже 500 одиниць виявленої зброї – холодна та пневматична. Із них - 300 одиниць холодної та пневматичної зброї виявлено на кордоні з Польщею та Румунією. 75 одиниць зброї, переважно пневматичної, виявлено на кордоні з РФ і Білоруссю".

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