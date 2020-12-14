НАЗК звернулося до генпрокурора і голови ВС: суди безпідставно закривають справи про конфлікт інтересів. ДОКУМЕНТ

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков звернувся до генерального прокурора Ірини Венедіктової та голови Верховного Суду Валентини Данішевської у зв'язку із закриттям справ про конфлікт інтересів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НАЗК.

"Рішення Конституційного Суду України № 13-р/2020 (щодо окремих положень закону "Про запобігання корупції") позбавило НАЗК можливості складати адміністративні протоколи, пов’язані з конфліктом інтересів. Однак статті Кодексу України про адміністративні порушення, якими передбачається відповідальність за такі порушення, залишаються чинними. Попри це, окремі суди почали закривати справи щодо конфлікту інтересів на підставі Рішення КСУ", - повідомило НАЗК.

Зазначається, що рішенням КСУ не визнавалися неконституційними норми закону України "Про запобігання корупції", порушення яких є підставою для адміністративної відповідальності за цими статтями.

"Попри це, на сьогодні НАЗК зафіксувало одразу декілька випадків закриття зазначених справ навіть без з’ясування обставин правопорушення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нині суди здійснюють розгляд справ про адміністративні правопорушення за 130 протоколами НАЗК. Серед цих протоколів - 16 складено стосовно народних депутатів України, 11 – щодо високопоставлених осіб (члена Центральної виборчої комісії, заступників міністрів, голови та заступника голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України).





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