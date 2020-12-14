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Уже надійшло понад 5 тисяч заявок на компенсації ФОП за посилення карантину, - Шмигаль

Уже надійшло понад 5 тисяч заявок на компенсації ФОП за посилення карантину, - Шмигаль

Від сьогодні портал "Дія" почав приймати заявки на отримання 8 тисяч гривень як одноразової допомоги від держави. За перші десять годин роботи послугою скористалися понад 5000 осіб.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Нагадаю, наймані працівники та фізичні особи-підприємці, діяльність яких підпадає під заборону в період посиленого карантину в січні, можуть оформити заявку на отримання допомоги з 14 до 31 грудня. Зробити це можна на порталі Дія в особистому кабінеті або через застосунок, обравши розділ "Послуги". Заповнення заяви займе не більше 5 хвилин, а гроші автоматично будуть зараховані на особистий гривневий рахунок після перевірки даних. Уряд робить усе, аби кошти кожному надійшли якнайшвидше"- написав Шмигаль.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, від сьогодні починається прийом заявок ФОПів на компенсації за посилення карантину.

Також читайте: ФОП і наймані працівники зможуть отримати 8 тис. грн допомоги через "Дію" з 14 грудня

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Страница 505-при попытке зайти с компьтера.
Программа в разработке- в приложении Дiя.
5000 тысяч заявлений.
Ага,верю....
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14.12.2020 12:20 Відповісти
Зняли шляпу і накрили Дію, не працює дія. За шо не візьмуться все через сраку
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14.12.2020 12:30 Відповісти
Висит ДИЯ с 10 часов утра... Срок подачи до 21 числа. Не все успеют подать, не то что получить. Грусть. А вони будет от благоделей.... Типа всех золотили...
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14.12.2020 13:30 Відповісти
Дія НЕ ПРАЦЮЄ !!! Все висне
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14.12.2020 13:31 Відповісти
написало отказ, а также всем кого я знаю из фопов всем отказ..)))
власть клоунов и ценичных брехунов
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14.12.2020 20:38 Відповісти
 
 