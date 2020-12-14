УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12068 відвідувачів онлайн
Новини Санкції Росії проти України
4 041 21
росія (63568) санкції (11290) Качура (170)

Росія запровадила санкції проти "слуг народу", які проголосували за Постанову про засудження агресії РФ проти України, - нардеп Качура

Росія запровадила санкції проти

Росія запровадила санкції проти "слуг народу", які проголосували за Постанову про засудження агресії РФ проти України (№3068).

Про це написав у своєму телеграм-каналі Правда Качури народний депутат України Олександр Качура (СН), коментуючи інформацію про запровадження Росією санкцій проти "слуг народу", інформує Цензор.НЕТ.

"Стало відомо, за яким принципом РФ провела останнє оновлення списку санкцій. 30 квітня 2020 року ВРУ голосувала проєкт Постанови про засудження агресії РФ проти України #3068. Після проведеного аналізу стає зрозуміло, що ті, хто голосували "ЗА" Постанову, були включені в так званий санкційний список. Ті, хто не голосував або в цей момент їхні картки не були в системі, не були на робочому місці, не включені в список. Тобто російські чиновники діяли за радянським принципом, формально: включили всіх тих, хто голосував за постанову. Конспірологічні історії про те, що вони глибоко аналізували діяльність кожного народного депутата, не підтвердилася", - заявив Качура.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія запровадила санкції проти "слуг народу"

Росія запровадила санкції проти слуг народу, які проголосували за Постанову про засудження агресії РФ проти України, - нардеп Качура 01
Росія запровадила санкції проти слуг народу, які проголосували за Постанову про засудження агресії РФ проти України, - нардеп Качура 02

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Чем больше санкций, тем глубже ров и зубастее крокодилы в нем. Меня радуют подобные лапотные демарши. Они приближают точку невозврата, успешно пройденную прибалтами и бывшим соцлагерем...
показати весь коментар
14.12.2020 10:45
+5
таваріщ ***** произошла чудовіщная ошіпка(с)

Россия ввела санкции против "слуг народа", которые проголосовали за Постановление об осуждении агрессии РФ против Украины, - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 8943
показати весь коментар
14.12.2020 10:31
+5
Аха-ха-ха, предатели задергались...
показати весь коментар
14.12.2020 10:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Многие видели как Медведчук голосовал за,наверное спровоцировал
показати весь коментар
14.12.2020 10:30 Відповісти
шуфричi, медведчукі, каралєвські, гереги, добкіни....та багато інших...
-це все слуги руSSкого міра!
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
14.12.2020 11:27 Відповісти
таваріщ ***** произошла чудовіщная ошіпка(с)

Россия ввела санкции против "слуг народа", которые проголосовали за Постановление об осуждении агрессии РФ против Украины, - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 8943
показати весь коментар
14.12.2020 10:31 Відповісти
Аха-ха-ха, предатели задергались...
показати весь коментар
14.12.2020 10:50 Відповісти
Зеленые мудаки.
показати весь коментар
14.12.2020 10:32 Відповісти
От раши отгородиться нужно нафиг. Мы же не обсуждаем мнение марсиан.
показати весь коментар
14.12.2020 10:38 Відповісти
Чем больше санкций, тем глубже ров и зубастее крокодилы в нем. Меня радуют подобные лапотные демарши. Они приближают точку невозврата, успешно пройденную прибалтами и бывшим соцлагерем...
показати весь коментар
14.12.2020 10:45 Відповісти
І помилково долучили своїх агентів качуру,бужанського,розумкова,і т.д.
показати весь коментар
14.12.2020 10:45 Відповісти
ну все тепер не зустрінеться з Чебурашкою !
показати весь коментар
14.12.2020 10:48 Відповісти
"Слуги" придумают, как обойти санкции. В крайнем случае, шмаркля угрожающе посмотрит в глаза ***** и все порешает. Войну уже закончил, перестав стрелять, а это вообще плевое дело для "найвеличнішого".
показати весь коментар
14.12.2020 10:56 Відповісти
милые чубятся - тешатся.
показати весь коментар
14.12.2020 10:58 Відповісти
я никак не пойму а что слуги сильно расстроились что нельзя в мацкву теперь ездить? или наоборот горды тем что они теперь "настоящие патриоты"??? качура а вы напишите коллективное письмо "опущенных" бубочке он вас пожалеет и всем даст героя Украины.
показати весь коментар
14.12.2020 11:01 Відповісти
Запрет на въезд в вонючие Мухосранск и Епеня это больше вознаграждение а не наказание.
показати весь коментар
14.12.2020 11:07 Відповісти
Самое интересное , - Почему так Всполошились , аж мид подал Протест. Что не сможете поехать и Обнюхать Мавзолей и сделать селфи на фоне убывающих в Сторону Украины танков с бравыми танкистами убывающими на Убой.Или торговля поиссякла резиновыми сапогами.А может у вас деньги там закрученные в Банке.Разволновались Блин.
показати весь коментар
14.12.2020 11:21 Відповісти
погорячились зеленожопые конечно. надо было не идти на поводу и не голосовать "за".
показати весь коментар
14.12.2020 11:45 Відповісти
на поводу чьей интуиции? ... ЗЫ ... имею ввиду вас и зеленодупых, конечно...
показати весь коментар
14.12.2020 12:13 Відповісти
в последнее время мне кажется что именно вы ведущий передачи "что где когда".
показати весь коментар
14.12.2020 12:15 Відповісти
Гитлер ввел санкции против Сталина
показати весь коментар
14.12.2020 12:19 Відповісти
Браво....это круто !!!!!
показати весь коментар
14.12.2020 13:46 Відповісти
 
 