Росія запровадила санкції проти "слуг народу", які проголосували за Постанову про засудження агресії РФ проти України, - нардеп Качура

Росія запровадила санкції проти "слуг народу", які проголосували за Постанову про засудження агресії РФ проти України (№3068).

Про це написав у своєму телеграм-каналі Правда Качури народний депутат України Олександр Качура (СН), коментуючи інформацію про запровадження Росією санкцій проти "слуг народу", інформує Цензор.НЕТ.

"Стало відомо, за яким принципом РФ провела останнє оновлення списку санкцій. 30 квітня 2020 року ВРУ голосувала проєкт Постанови про засудження агресії РФ проти України #3068. Після проведеного аналізу стає зрозуміло, що ті, хто голосували "ЗА" Постанову, були включені в так званий санкційний список. Ті, хто не голосував або в цей момент їхні картки не були в системі, не були на робочому місці, не включені в список. Тобто російські чиновники діяли за радянським принципом, формально: включили всіх тих, хто голосував за постанову. Конспірологічні історії про те, що вони глибоко аналізували діяльність кожного народного депутата, не підтвердилася", - заявив Качура.

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