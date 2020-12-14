За добу через COVID-19 у Києві померли 13 осіб, виявлено 605 нових випадків, серед захворілих 56 дітей і 20 медиків, - Кличко. КАРТА
За добу коронавірусну хворобу виявили у 605 жителів столиці, 13 осіб померли. Всього коронавірус забрав життя 1597 киян.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Telegram.
За його словами, підтверджених випадків захворювання COVID-19 на сьогодні в столиці вже 91 743.
Захворіли▫️331 жінка віком від 19 до 91 року, 218 чоловіків віком від 18 до 84 років, 29 дівчаток від 6 місяців до 17 років та 27 хлопчиків від 9 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 20 медиків.
У лікарні столиці госпіталізували 46 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 87 осіб. Всього коронавірус подолали 28 904 жителі Києва.
Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Дарницькому районі - 278, у Дніпровському - 138 і в Подільському районі - 45 випадків.
У столичних лікарнях зараз перебуває 2083 пацієнти з підтвердженим діагнозом COVID-19. У тому числі 16 дітей. Ще 418 пацієнтів - з підозрою на захворювання, серед них 4 дитини.
У важкому стані перебувають 1324 пацієнти. У реанімації перебувають 239 хворих, 34 - підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Кисневу підтримку отримують 1477 хворих.
"Дотримуйтеся елементарних правил безпеки! Бережіть себе і тих, хто поруч!" - додав Кличко.
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