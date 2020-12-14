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медицина (2084) реформи (3198) Степанов Максим (2195)

Ми не стоїмо на місці, а розвиваємо eHealth. Система буде максимально зручною як для пацієнтів, так і для медиків, - Степанов

Ми не стоїмо на місці, а розвиваємо eHealth. Система буде максимально зручною як для пацієнтів, так і для медиків, - Степанов

Нині Міністерство охорони здоров'я активно працює над розвитком електронної системи охорони здоров'я і скороченням "паперової роботи" для медперсоналу.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов сьогодні під час пресбрифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Звісно, планується (скоротити паперову роботу. - Ред.), більше того, ми не стоїмо на місці і розвиваємо eHealth. Наступного року на цю систему ми заклали майже 160 млн грн. Мета - щоб усі дані були в електронному вигляді, щоб їх ведення максимально спростило роботу медиків, і система була максимально зручною для пацієнтів. Ми будемо вводити нові продукти, у нас є чіткі розрахунки після термінів - щось у 2021 році, щось у 2022 році", - сказав він.

Також читайте: Найближчими роками Україна може залишитися без медиків, - Степанов

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Топ коментарі
+5
Вы бы медициной лучше озаботились, дармоеды.
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14.12.2020 10:43
+5
Все новости от зебилов с "будет".
А с "сделано" только колличество умерших без кислорода...
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14.12.2020 10:47
+3
А кто-то легко найдет себе новые легкие.
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14.12.2020 10:56
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Вы бы медициной лучше озаботились, дармоеды.
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14.12.2020 10:43 Відповісти
Так они и озаботились.Теперь "бумажной работы" станет меньше-бирки на большой палец ноги уже не будут привязывать,а будут ставить печать "готов" возле пупа.Диджитализация,****.
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14.12.2020 11:08 Відповісти
Телефон надо просто прикладывать к больному месту!!!
Метод Степанова
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14.12.2020 11:56 Відповісти
Да уже и так удобней некуда. Лучше только в раю.
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14.12.2020 10:43 Відповісти
Все новости от зебилов с "будет".
А с "сделано" только колличество умерших без кислорода...
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14.12.2020 10:47 Відповісти
ага. уже с чем-то таким столкнулась. сделали рентген, сбросили врачу на телефон. она сказала, что опишет и отдаст описаній снимок, но не сам снимок. еще и спрашивает, а зачем нам снимок??? она же все описала ... нет слов!!! потом всю оцифрованую инфу вообще не найдем.
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14.12.2020 10:48 Відповісти
А кто-то легко найдет себе новые легкие.
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14.12.2020 10:56 Відповісти
будет /любимое слово кодлана Коломойского.
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14.12.2020 10:50 Відповісти
Запись к врачу на определённое время по интернету, не выходя из дому - это супер!
Но запровадили это не зелёные. Это было сделано ДО них.
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14.12.2020 11:15 Відповісти
Зайди посмотри, какие там юзеры в очереди сидят, у них даже телефоны не у всех есть: запись записью, а живая очередь - это святое.
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14.12.2020 11:27 Відповісти
система e Health ничего не изменила в подходе - все как сидели в очереди в коридоре, так и сидят...только теперь как і по электронной очереди + обычная...
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14.12.2020 11:55 Відповісти
А чому не назвали "Є-Здор"?
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14.12.2020 14:09 Відповісти
Развивайтесь и дальше... Сракашвиль "рехвормы" невиданного масштаба делает уже больше полугода, бубачку волной инвесторов уже накрыло с головой. Зестадо хавает, бла-бла-бла...
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14.12.2020 11:57 Відповісти
что-то в 2021 году, что-то то в 2022 году.....

В цьому вся суть зеленого урядування,бо ніхто нічого не обіцяв.І так ще три роки цієї влади пройде і ніяких досягнень ні реформ ні фуя.Країна та люди змарнували п'ять років на сумних клоунів.
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14.12.2020 12:50 Відповісти


Ми не стоїмо на місці, а розвиваємо eHealth. Система буде максимально зручною як для пацієнтів, так і для медиків, - Степанов - Цензор.НЕТ 8812
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14.12.2020 12:58 Відповісти
 
 