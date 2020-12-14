Завантаженість ліжок для пацієнтів з коронавірусом перевищує 50% у Києві і чотирьох областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 14 грудня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 перевищує 50% у 4 областях України та Києві.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.
Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у Києві, Миколаївській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях.
Завантаженість ліжок по Україні становить 43,3%.
Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
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Куди ліжка поділи???
В общем, именно на США и Великобритании можно будет наблюдать влияние вакцинации на общий ход эпидемии в этих двух странах. Что касается США, то высказываются различные мнения по поводу возможной динамики эпидемии. По самым оптимистичным данным, падение до минимального уровня заболеваемости, позволяющее вернуться к жизни, какой она была до пандемии, возможно до конца весны. Пессимистические прогнозы говорят о том, что это случится поздно летом.В любом случае, человечество переходит к активным действиям в борьбе с вирусом и это вселяет определенный оптимизм, поскольку просвета в этой ситуации видно не было. Последние страны, в частности - Швеция, признали ошибочность ставки на эффект «стадного иммунитета» или на то, что пандемия пройдет естественным путем(***теорії ,котрих притримувались Ццензорські довбо..би -дурантинофіли,котрі кудись зараз пропали,за винятком кількох найбільш упоротих....)