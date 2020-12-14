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Завантаженість ліжок для пацієнтів з коронавірусом перевищує 50% у Києві і чотирьох областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Завантаженість ліжок для пацієнтів з коронавірусом перевищує 50% у Києві і чотирьох областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 14 грудня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 перевищує 50% у 4 областях України та Києві.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у Києві, Миколаївській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях.

Завантаженість ліжок по Україні становить 43,3%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Також читайте: Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 618 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 72,6 млн. ІНФОГРАФІКА

Завантаженість ліжок для пацієнтів з коронавірусом перевищує 50% у Києві і чотирьох областях України, - МОЗ 01

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В вас же "різко знизилась захворюванність"!!!
Куди ліжка поділи???
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14.12.2020 11:04 Відповісти
2016 год.
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14.12.2020 11:06 Відповісти
Министерство здравоохранения Украины распорядилось, чтобы подразделения по вопросам здравоохранения областных и Киевской городской государственных администраций самостоятельно разработали механизм уменьшения количества мест в больницах.реформа супрун 2016 год
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14.12.2020 11:07 Відповісти
Знаємо як вони тримають не велику заввнтаженість.... у такому стані, як янелохМінє42 "засмагав" у Феофанії, не приймають.
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14.12.2020 11:08 Відповісти
Только непонятно почему мест нет. Сам недавно тяжело заболел COVID-19, было поражение легких 60%, не мог дышать. Скорая от частной клиники приехала и не могла найти нигде место для госпитализации, даже за деньги. Только в военный госпиталь (бывший военный) с трудом, но попал и это фактически спасло мне жизнь. Обычно госпитализируют в районную больницу в сортировочный пункт, где вы находитесь в коридоре в течение суток, по показаниям могут перевести в палату с кислородом, который никак не регулируется. Мой товарищ по несчастью из госпиталя после такого лечения попал в реанимацию и уже больше 40 дней никак толком не может восстановить сатурацию. Основное лечение при ковиде в средне-тяжелой и тяжелой форме это кислород, причем регулируемый, а с этим большая проблема. Что толку в палатах без кислорода?
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14.12.2020 11:32 Відповісти
Стало быть, дела улучшаются.
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14.12.2020 11:39 Відповісти
Уже известно о том, что началась погрузка вакцины в грузовики и самолеты с тем, чтобы утром в понедельник соответствующие лечебные учреждения уже располагали тем количеством вакцины, которое обеспечит старт этой кампании. Ожидается, что примерно ко второй половине февраля будет отгружено 100 миллионов доз этой вакцины.
В общем, именно на США и Великобритании можно будет наблюдать влияние вакцинации на общий ход эпидемии в этих двух странах. Что касается США, то высказываются различные мнения по поводу возможной динамики эпидемии. По самым оптимистичным данным, падение до минимального уровня заболеваемости, позволяющее вернуться к жизни, какой она была до пандемии, возможно до конца весны. Пессимистические прогнозы говорят о том, что это случится поздно летом.В любом случае, человечество переходит к активным действиям в борьбе с вирусом и это вселяет определенный оптимизм, поскольку просвета в этой ситуации видно не было. Последние страны, в частности - Швеция, признали ошибочность ставки на эффект «стадного иммунитета» или на то, что пандемия пройдет естественным путем(***теорії ,котрих притримувались Ццензорські довбо..би -дурантинофіли,котрі кудись зараз пропали,за винятком кількох найбільш упоротих....)
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14.12.2020 13:12 Відповісти
 
 