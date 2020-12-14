Тіхановська про ставлення лідерів ЄС до ситуації в Білорусі: Вони висловлюють стурбованість, обережні і постійно озираються на Росію
Лідери Євросоюзу висловлюють стурбованість через ситуацію в Білорусі, але не можуть нічого зробити й озираються на Росію.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дождь" про це в інтерв'ю The New Yorkerзаявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська.
Так, Тіхановська розповіла, як змінилося її сприйняття Євросоюзу після того, як вона почала активно брати участь у політиці. За її словами, їй завжди здавалося, що ЄС прийде на допомогу в разі нестабільності в Білорусі - тепер вона розуміє, що європейські лідери не можуть зробити майже нічого, крім висловлення стурбованості і солідарності.
"Ми вже багато місяців працюємо над економічними санкціями, і це дуже повільний і складний процес. Європейські лідери обережні, весь час озираються на Росію. Для нас це дуже болісно", - розповіла Тіхановська.
Вона пояснила, що на кожній зустрічі з лідерами європейських держав вона намагається розповісти про конкретні випадки насильства і принижень у Білорусі, показати фотографії побитих демонстрантів, щоб продемонструвати європейським політикам серйозність ситуації. За її словами, ті зустрічають це з зовнішнім спокоєм, але вона сподівається, що ці історії шокують їх і сприяють їхній участі в ситуації.
Тіхановська висловила думку, що Євросоюзу потрібно розширити персональні санкції проти білоруських чиновників, а також запровадити санкції проти головних білоруських компаній: нафтопереробного гіганта "Нафтан" і виробників добрив "Білоруськалій" і "Гродноазот". Вона впевнена, що, якщо ЄС заборонить вести справи з цими компаніями, режим Лукашенка протримається не більше декількох місяців.
9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. ЦВК оголосила переможцем Олександра Лукашенка, який керує країною 26 років. Світлана Тіхановська була його суперницею на виборах, опозиція впевнена, що вона набрала більшість голосів. Після виборів у Білорусі почалися протести, які тривають більше чотирьох місяців.
На початку протестів Тіхановська виїхала з Білорусі під тиском силовиків. Вона зустрічається з іноземними лідерами, записує звернення, оголосила "народний трибунал і амністію за захоплення Лукашенка і членів його терористичного угрупування".
Будь ласка, зачекайте...
Как и Украине.
Хотели нормальной жизни вам помогали.
Избрали путь в малоросию 73% мудрого нарида, - никто мешать не будет
И чего б не осторожничать когда беларусы сами только ходить и самостоятельно в автозаки паковаться могут, будучи ещё большей ватой, чем сама вата.
ВВП СССР при Рейгане был 16,4% от Мирового ВВП...
Сегодня ВВП РАБссии в Мировой доле 1,7 % ...
Америка наверна виноватая...
ЕС дає зрозуміти білорусам - ви хочете тіснішої інтеграції з засРашкою , то нехай вона і вирішує ваші проблеми . Що не так .?? .
ЖЬІВЕ БЕЛАРУСЬ !
Удачі вам сябри.
УКРАЇНА З ВАМИ.
Пааа-бааа-м . . .
Прозрела. Мы это уже 7-й год как понимаем. Воюем потихоньку (тянем резину) и ждём, когда на Западе появятся новые Маргарет Тэтчер и Рональд Рейган, чтобы стратегически решить вопрос окончательно.
Шуфричам і мураєвим таке скажи....
Або папєЗє....
Все логічно, шрьодерізація в дії на дермократичному просторі!!!
Славненько, що очки відкрились Тихановській, і тепер вона знає що таке ЕС!!!
Тіхановська-європейський лідер !
И что это они так то?
Может, помнят о 10 тысяч ядерных боеголовок у РФ?
Причем, как мне сказали однажды лахтинские, пулять ЯО по Австралии они не будут, а "мы вам ядрен-батон просто в канализацию запустим".
И ведь могут, Тихановская, право слово могут.
Так что и Вы оглядывайтесь, оно так спокойнее.