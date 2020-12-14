Медики мають фінансуватися в першочерговому порядку, а не думати, де їм взяти гроші, - Степанов

На поточному тижні Верховна Рада планує розглянути проєкт держбюджету на 2021 рік. У цей документ необхідно закласти кошти на збільшення зарплат медичним працівникам.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні медичні працівники мають стати надпріоритетом держави і фінансуватися в першочерговому порядку і в необхідному обсязі. Щоб медики могли повністю сконцентруватися на порятунку життів, вони не мають думати, де їм взяти гроші. Зараз же середня зарплата лікаря становить орієнтовно 9 тис. грн, середнього медичного персоналу - 7 тис. грн, молодшого медперсоналу - 5 тис. грн", - обурився Степанов.

Глава МОЗ закликав народних депутатів ставитися з повагою до медиків і суттєво підвищити оплату праці медичних працівників.

За розрахунками МОЗ, до держбюджету необхідно закласти кошти на збільшення зарплат лікарів до 23 тис. грн, середнього медперсоналу - до 17 тис. грн, молодшого медперсоналу - до 12 тис. грн.

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