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медицина (2084) Степанов Максим (2195) зарплата (2212)

Медики мають фінансуватися в першочерговому порядку, а не думати, де їм взяти гроші, - Степанов

Медики мають фінансуватися в першочерговому порядку, а не думати, де їм взяти гроші, - Степанов

На поточному тижні Верховна Рада планує розглянути проєкт держбюджету на 2021 рік. У цей документ необхідно закласти кошти на збільшення зарплат медичним працівникам.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні медичні працівники мають стати надпріоритетом держави і фінансуватися в першочерговому порядку і в необхідному обсязі. Щоб медики могли повністю сконцентруватися на порятунку життів, вони не мають думати, де їм взяти гроші. Зараз же середня зарплата лікаря становить орієнтовно 9 тис. грн, середнього медичного персоналу - 7 тис. грн, молодшого медперсоналу - 5 тис. грн", - обурився Степанов.

Глава МОЗ закликав народних депутатів ставитися з повагою до медиків і суттєво підвищити оплату праці медичних працівників.

За розрахунками МОЗ, до держбюджету необхідно закласти кошти на збільшення зарплат лікарів до 23 тис. грн, середнього медперсоналу - до 17 тис. грн, молодшого медперсоналу - до 12 тис. грн.

Також читайте: Найближчими роками Україна може залишитися без медиків, - Степанов

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Топ коментарі
+4
Медиков.

Так и сказал - "Медики должны"
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14.12.2020 11:09
+3
Это он кого призывает?
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14.12.2020 11:05
+3
хз, какое-то свое у них мироощущение. мать медик, заболела в конце октября, тест положительный, все лечение за свои. после, тьфу-тьфу, выздоровления написала заявление о возмещении стоимости лекарств, вот в пятницу пришел ответ: поскольку вы не терапевт, ваша должность (приемное отделение!) не предусматривает непосредственного контакта (!) с больными, сосите лапу, короче. мать листает журнал - вот, двадцать человек навскидку, которых я принимала, водила по врачам, с положительными (впоследствии) анализами на ковид! авотхер. спасибо министру степанову за наше счастливое настоящее.
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14.12.2020 11:15
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Это он кого призывает?
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14.12.2020 11:05 Відповісти
Медиков.

Так и сказал - "Медики должны"
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14.12.2020 11:09 Відповісти
самофінансуватися на лихові тобто хто не заплатив той здох...?
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14.12.2020 11:06 Відповісти
Воєнні та медики. Це розуміють всі, окрім пліснявої влади, та їх хазяїв з посіпаками.
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14.12.2020 11:07 Відповісти
хз, какое-то свое у них мироощущение. мать медик, заболела в конце октября, тест положительный, все лечение за свои. после, тьфу-тьфу, выздоровления написала заявление о возмещении стоимости лекарств, вот в пятницу пришел ответ: поскольку вы не терапевт, ваша должность (приемное отделение!) не предусматривает непосредственного контакта (!) с больными, сосите лапу, короче. мать листает журнал - вот, двадцать человек навскидку, которых я принимала, водила по врачам, с положительными (впоследствии) анализами на ковид! авотхер. спасибо министру степанову за наше счастливое настоящее.
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14.12.2020 11:15 Відповісти
Простите, а вы главноечтобнепарашенка ?
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14.12.2020 11:21 Відповісти
да хозяева у них одни и те же
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14.12.2020 11:27 Відповісти
хозяим - Сорос ?
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14.12.2020 11:52 Відповісти
вообще-то я не о себе написал. но если для получения компенсации надо сказать, за кого головал на выборах президента - она вроде за юлю всегда голосовала. давать номер счета?
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14.12.2020 11:48 Відповісти
йуле номер и перешлите...у нее наверняка еще тамифлю остался
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14.12.2020 11:58 Відповісти
а вы остроумный
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14.12.2020 12:09 Відповісти
та я знаю...
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14.12.2020 13:58 Відповісти
Вот и я кого ни спрошу, все за Порошенка, а по факту 73% идиотов в стране
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14.12.2020 11:58 Відповісти
то что медики должны финансироваться это понятно, непонятно когда их начнут финансировать.
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14.12.2020 11:44 Відповісти
о,наш министр прозрел. А до сегодня слыхом не слыхивал о з/п медиков и об отсутствии надбавок за работу в коронавирусных отделениях . И абсолютно не знал о стройках века из ковид.фонда. Ну просто человек с Голубой Звезды, лукавая дрянь
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14.12.2020 11:54 Відповісти
 
 