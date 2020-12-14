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Крим (14081) ОГХК (181)

ОГХК обійшла заборону СБУ на поставки ільменіту в окупований Крим, - ЗМІ

ОГХК обійшла заборону СБУ на поставки ільменіту в окупований Крим, - ЗМІ

Поставки українського ільменіту - сировини для виробництва титану - в окупований Крим поновилися.

Незаконні схеми постійно змінюються, все робиться для того, щоб заплутати прикордонників і митників, яким надають неправдиві документи на вантаж.

"Думська" вже не раз писала про такі поставки з одеського порту, але зараз сировину відправляють із порту Чорноморськ.

У суботу, 12 грудня, гавань покинув рудовоз BOGDAN, завантажений 11,5 тисячі тонн ільменіту. Судно прийшло в Чорноморськ ще 27 листопада, але навантаженню довго перешкоджала СБУ. Відбути йому вдалося лише після втручання керівництва Фонду держмайна, яке таким чином відстоює інтереси державної же "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" (ОГХК), яка добуває ільменіт.

Остання 13 жовтня цього року уклала контракт із чеською компанією Belanto trade s.r.o., зобов'язавшись поставити в жовтні-грудні 50 тисяч тонн ільменіту, який видобувається і збагачується в Іршанську Житомирської області. Belanto trade s.r.o. - це посередник, через який сировину отримує підприємство "Кримський титан", яке розташоване на захопленому півострові і належить олігархові Дмитру Фірташу.

За даними поінформованих джерел, сума контракту, підписаного в.о. глави ОГХК Артуром Сомовим, становить приблизно 6,5 мільйона євро. Раніше поставками займалася німецька ITS, але вона привернула увагу преси і громадськості, і після низки скандалів її вирішили замінити. За даними поінформованих джерел, питання курирує особисто заступник глави ФДМУ Денис Кудін.

BOGDAN заявив портом призначення турецький Самсун, але насправді попрямував у болгарську Варну, в чому легко переконатися за допомогою відповідних онлайн-сервісів, що надають інформацію про місцеперебування цивільних суден. У Болгарії на нього чекає інший суховантаж - SOURIA. Руду перенавантажуватимуть на його борт, після чого SOURIA вирушить до берегів Криму.

Зазначимо, що керівники Фонду держмайна намагаються переконати всіх, що ця зовсім незаконна схема необхідна для виживання Іршанського гірничо-збагачувального комбінату. Про те, що вантаж у підсумку потрапить до окупованого Криму, чиновники, зрозуміло, мовчать.

За даними ЗМІ, із серпня цього року завод Фірташа отримав приблизно 35 тисяч тонн українського ільменіту. Постачала його та сама SOURIA, яка ходить під сирійським прапором.

Коли цей матеріал уже вийшов, стало відомо, що ще 10 грудня біля 46 причалу одеського порту ошвартувався рудовоз "Діброва" під прапором Маршаллових островів. Судно прийшло до Одеси з Новоросійська і стоїть під навантаженням 15 тисяч тонн ільменітової руди. Порт призначення поки не відомий.

ОГХК обійшла заборону СБУ на поставки ільменіту в окупований Крим, - ЗМІ 01

ОГХК обійшла заборону СБУ на поставки ільменіту в окупований Крим, - ЗМІ 02

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Топ коментарі
+15
Фірташ руле,хто там до нього їздив у 2014 році?
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14.12.2020 11:13
+15
Зелений Барига торгує на крові українців!
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14.12.2020 11:15
+14
Сомов, Кудін... одні кацапи. І не треба робити з людей лохів. СБУ це продажна органіщація і підлягає ліквідації. Такі оборудки виявляються за лічені дні. І якщо б влада хотіла , то зупинила б дію цієї компанії. Країна продажних ідіотів.
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14.12.2020 11:14
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Фірташ руле,хто там до нього їздив у 2014 році?
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14.12.2020 11:13 Відповісти
Кого "снабжаєт"? Не заєте? Фірташа - кєнтуху "сивочолого гетьмана". Сивочолий хряк започаткував торгівлю на крові, він заявляв, що йому вдалося відділити бізнес від війни, а блазень лише продовжує зрадницьку політику "надьожі нації".
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14.12.2020 11:53 Відповісти
Пепа і Віталька
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14.12.2020 12:09 Відповісти
Как говорится Торговля на Крови Продолжается .
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14.12.2020 11:13 Відповісти
Зелений Барига торгує на крові українців!
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14.12.2020 11:15 Відповісти
За кого ви особисто голосували 21 квітня 2019 року?
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14.12.2020 11:39 Відповісти
НЕ ровняй Порошенко с зеленой барыгой --
-
Старая методичка - ужэ не работает ?? .
Ужэ порох такой жэ как 3э ? ... или наоборот ? ..
..Вам бы только Мертветчука на трон посадить !!
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14.12.2020 11:43 Відповісти
та походу трудно называть Вову зеленым барыгой. у него мозгов не хватит умело на чем-то забарыжить. его удел только шоубизнес, где у него есть опыт работы. а такие схемы Вове не под силу продумать и просчитать так, чтобы было вроде как все законно и комар носа не подточил. ))
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14.12.2020 15:33 Відповісти
Окружэжние 3Э - одни барыги ..
и КРЕМЛЯДИ ! .
.
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14.12.2020 15:41 Відповісти
ну а на счет окружения Зе, то тут согласен полностью. )
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14.12.2020 16:22 Відповісти
Та нє! То не може бути! Бариґи вже нема!
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14.12.2020 11:19 Відповісти
На свободе и делает, что хочет.
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14.12.2020 12:07 Відповісти
Барыги - -счасс ПРЕЗИДЕНТЫ !
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14.12.2020 12:10 Відповісти
Это "что хочет" твоя жонка одобряет 😜
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14.12.2020 12:35 Відповісти
Та да, я забув, що він у твоєму під'їзді регулярно гадить і у голові теж. 😊
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14.12.2020 16:49 Відповісти
По данным информированных источников, сумма контракта, подписанного и.о. главы ОГХК Артуром Сомовым, составляет около 6,5 миллионов евро. Ранее поставками занималась немецкая ITS, но она привлекла внимание прессы и общественности, и после череды скандалов ее решили заменить. По данным информированных источников, вопрос курирует лично заместитель главы ФГИУ Денис Кудин. Источник: https://censor.net/ru/n3236752

PDRS ам аби грошики платили, і мабуть такі і мати рідну на панель продадуть...
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14.12.2020 11:13 Відповісти
Дениса Кудина, который до середины 2018 году работал топ-менеджером WOG, потом уехал за границу и вернулся со своей сетью кофеен, продвигают заместителем председателя Фонда госимущества.

Кудин входил в группу Владислава Войтенко и Сергея Корецкого, на которых много лет держался WOG. Но после смерти Еремеева и бегства Дыминского, у менеджеров начался конфликт с основным оставшимся у руля акционером - нардепом Степаном Ивахивым, который вошел в партию Игоря Палицы "За майбутнє".

Ивахив обвинял менеджеров в проблемах WOG - "все летит, все плохо, за долги отбирают имущество, а вы ничего не делаете". А те наоборот считали, что делали все возможное, а в ответ - одни матюки.

Корецкий ушел и создал кофейную компанию IDEALIST, с целью сделать кофейни во всех аэропортах, железнодорожных вокзалах и бизнес-центрах. Но переключился на нефтяную фирму в Швейцарии.

Кофейными делами в WOG занимался Денис Кудин. У него получилось с открытием кафе WOG в аэропортах «Жуляны» и «Борисполь» через тендер ФГИ. Тогда на него обратил внимание гендиректор "Борисполя" Павел Рябикин. И сейчас двигает на заместителя главы Фонда.

Рябикин вхож к главе ОП Андрею Ермаку и давно знаком с нардепом от СН Андреем Задорожным - братом бывшего народного депутата Александра Задорожного, который преподавал у Ермака на факультете международного права в Институте международных отношений, а затем взял его в свою юридическую фирму "Проксен".

shadow_anonymous
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14.12.2020 12:49 Відповісти
Сомов, Кудін... одні кацапи. І не треба робити з людей лохів. СБУ це продажна органіщація і підлягає ліквідації. Такі оборудки виявляються за лічені дні. І якщо б влада хотіла , то зупинила б дію цієї компанії. Країна продажних ідіотів.
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14.12.2020 11:14 Відповісти
З українців - керівників можу пригадати лише Ситника. І того переслідують на всіх напрямках!
ЗЕгеноцид українців? Навіть не знаю хто гірше для України - зелені кацапи-рукожопи, чи медведчуковські підПуйловні покидьки?
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14.12.2020 11:22 Відповісти
У порівнянні із загальним товароборотом Україна- расея (16,7 млрд доларів на рік) це крапля в море...
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14.12.2020 11:14 Відповісти
Это уже на крови или ещё нет?
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14.12.2020 11:14 Відповісти
интересно - а вода для работы завода не нужна?
ОГХК обошла запрет СБУ на поставки ильменита в оккупированный Крым, - СМИ - Цензор.НЕТ 7207
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14.12.2020 11:14 Відповісти
Еще как нужна, причем пресная! От морской воды оборудование за считаные дни выйдет из строя. Наверное, есть "ручеек" из Херсонской области?
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14.12.2020 11:28 Відповісти
Государственная компания (ОГХК) нарушает запрет государственной СБУ и обманывает государство Украина?
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14.12.2020 11:16 Відповісти
Естественно! А какая альтернатива - давать прибыль государству за счёт добычи и прозрачного экспорта?
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14.12.2020 11:22 Відповісти
Кто там рвёт жопу за честных хозяйственников-управленцев госпредприятиями? По другому не бывает...
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14.12.2020 11:18 Відповісти
Государство может элементарно прекратить такие схемы сделав их экономически невыгодными просто установив вывозную пошлину +500% от стоимости. Но видимо
не в планах нынешней власти мешать российским интересам
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14.12.2020 11:19 Відповісти
Государство не заинтересовано блокировать работу своей компании. Но она же (ОГКХ) может добывать сырье и продавать на международных сырьевых биржах(Роттердам) по рыночным ценам,конечно, найдутся аферисты , что купут сырье и поставят в Крым, но то уже другая история, то уже санкции, аресты судов, и самое главное,никто не обвинит Украину
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14.12.2020 11:38 Відповісти
Тобто лайно не тоне що при потроху що при зеленському нічого не міняється. Ахмєтка з фірташем банкують та ще й беня долучився .
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14.12.2020 11:19 Відповісти
ОГХК обійшла заборону СБУ на поставки ільменіту в окупований Крим, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 685
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14.12.2020 11:40 Відповісти
ОГХК обійшла заборону СБУ на поставки ільменіту в окупований Крим, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7571 На ліпецьк.
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14.12.2020 11:45 Відповісти
А причем здесь Липецк ? ..
не понял ? .
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14.12.2020 11:52 Відповісти
Ти хоч читай те що сам постиш.
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14.12.2020 11:55 Відповісти
Так при чем Липецк ??..
.
.
??
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14.12.2020 11:57 Відповісти
https://censor.net/ru/comments/locate/3236752/01921494-f1c1-701f-89b7-037b57d24753 А при чому я ?
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14.12.2020 12:03 Відповісти
При том, что и алень
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14.12.2020 12:37 Відповісти
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14.12.2020 12:39 Відповісти
Ліпецьк у народу викликає стійкі асоціації з Петром Порошенко... так зрозуміло ?

а у темі працює логічний ланцюжок...
Порошенко -Фірташ -"Кримський титан"
2018 :Завод «Кримський титан», який належить бізнес-партнеру Фірташа, обходить санкції - розслідуванняhttps://hromadske.ua/authors/mariia-leonova Марія Леонова 20 вересня, 2018 14:59Завод «Кримський титан» в Армянську, через викиди з якого евакуювали сотні людей, належить бізнес-партнеру українського олігарха Дмитра Фірташа та обходить європейські санкції, введені через анексію Криму.Завод «Кримський титан» в Армянську, через викиди з якого евакуювали сотні людей, належить бізнес-партнеру українського олігарха Дмитра Фірташа та обходить європейські санкції, введені через анексію Криму.Про це https://www.currenttime.tv/a/29498747.html йдеться у спільному розслідуванні «Настоящего времени» та антикорупційного проекту «Муниципальный сканер».
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14.12.2020 12:53 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/articles/2014/04/2/7021142/ Порошенко - Кличко. Віденський альянс під патронатом Фірташа
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14.12.2020 12:56 Відповісти
А ПОРОШЕНКО - каким боком ? ..
.
Можэ т и ты там был ?..
.
ты тожэ как и поторох воздухом дышишь и тожэ воду пьешь , и у тебя 2 пара рук и ног..
.
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14.12.2020 13:01 Відповісти
ОГХК обійшла заборону СБУ на поставки ільменіту в окупований Крим, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2193
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14.12.2020 11:42 Відповісти
ОГХК обійшла заборону СБУ на поставки ільменіту в окупований Крим, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 893
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14.12.2020 11:51 Відповісти
А хорошо Порошенко , дажэ не имея Армии -- хорошо в 2014 -15гг ваших касапов ПОТРОШИЛ..
от того и ПОТРОХ
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14.12.2020 11:55 Відповісти
Ваших кацапів потрошив не потрох а українська армія і перетворювала вас у фекалії в чому ти сам і підписався.Фу як від тебе смердить окупантом кацапчик.
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14.12.2020 11:58 Відповісти
При 3еленом *********** Армия - отступает..

.
И это Более сильная армия , чем прои потрохе..
...
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14.12.2020 12:09 Відповісти
За ті (перемоги)у котлах що були при потроху,ще треба буде відповідать
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14.12.2020 12:15 Відповісти
Это последствия мудрого ( зависливого ) нариду , - который выбирал Кравчукой кучмов проФФФессоров-
((((((((- которые разваливали армию и насытыли ее агентурой ФСБ ..))))))))))))
.

-
ЛИШЬ БЫ НЕ УКРАИНЦА !!! ..
.
А если украинсский патриот -еще и багатый предприниматель - -- - его мудрый нарид - - -СОЖРЕТ ! ( конечно не без " доброжэлателей ))..
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14.12.2020 12:23 Відповісти
А о каких котлов касапчик пишеш ??.
О сирийсских , ливийсских , судансских , карабахсских , донбасских или чеченсских ?? .
.
.
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14.12.2020 12:25 Відповісти
Я тобі козлорилому приділив багато уваги і більше не збираюсь витрачати свій час на кожне сєпарське ********** лайно. ПТН-ПНХ
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14.12.2020 12:29 Відповісти
Так при чем Липецк ?
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14.12.2020 12:32 Відповісти
гав гав . смердиш ******.
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14.12.2020 12:37 Відповісти
Смердить? Подмойся!🍌
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14.12.2020 12:39 Відповісти
Для того щоб мене підмити тобі доведеться пополоскати рота і почистити ті зубі які лишились.
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14.12.2020 12:42 Відповісти
Тобто в кримнаш вільно заходять судна з Євросоюзу?
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14.12.2020 11:19 Відповісти
А что, есть другие покупатели украинского ильменита?
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14.12.2020 11:22 Відповісти
Есть, и немало. А вот других продавцов украинского ильменита нет, кроме Фирташа и его схематозников
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14.12.2020 11:31 Відповісти
Навалом.
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14.12.2020 11:33 Відповісти
На любое сырье всегда есть покупатели,но наши не любят продавать через товарно-сырьевые биржи, поскольку большая цена продажи сразу стает известной,схемы же лучше, нам биржа типа роттердам надо только если издержки большие списать надо
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14.12.2020 11:45 Відповісти
Не мешайте Зеленскому торговать с оккупантами, торгивля на крови цэ святэ!
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14.12.2020 11:27 Відповісти
и еще торговля на КрОВИд . . . .
.
....
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14.12.2020 11:56 Відповісти
Який ільмініт ? В який Крим? Зовсім подуріли!
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14.12.2020 11:31 Відповісти
відчуваються руки шуфричів, медведчуків, каралєвськіх, герег, добкіних....та багатьог інших...зеБілів-це все слуги руSSкого міра!
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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14.12.2020 11:33 Відповісти
ОГХК обійшла заборону СБУ на поставки ільменіту в окупований Крим, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2035
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14.12.2020 11:39 Відповісти
Врагу нужна авиация! Кто еще такое может?
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14.12.2020 11:44 Відповісти
Бізнес є бізнес...............
І йому "по цимбалах" всі ці політичні заморочки.
Отак буде і з російською вакциною. Поміняють етикетку та й продадуть нам втридорога.
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14.12.2020 11:44 Відповісти
ОГХК обійшла заборону СБУ на поставки ільменіту в окупований Крим, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2061ОГХК обійшла заборону СБУ на поставки ільменіту в окупований Крим, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2200ОГХК обійшла заборону СБУ на поставки ільменіту в окупований Крим, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7048ОГХК обійшла заборону СБУ на поставки ільменіту в окупований Крим, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8055
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14.12.2020 11:46 Відповісти
а, Запорожский титановый порезали...?
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14.12.2020 11:51 Відповісти
Я извиняюсь: А что, в мире только "Крымский титан" ильменит покупает? Все вопросы к директору ОГХК и ФГИУ, которое его назначает.
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14.12.2020 11:53 Відповісти
Почему житомирский ильменит должен через Чехию попадать в окупированный Крым, а не перерабатываться на материковой Украине? Что за бандитские, антиукраинские, антигосударственные схемы?!!!
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14.12.2020 11:55 Відповісти
Сиди на бутылке ровно
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14.12.2020 12:41 Відповісти
Так ЗЕбіли - капітулянти вже по повній торгують суверенитетом і територіальною цілісністю української держави. А тут якась жалюгідна руда яка продана нашому лютому ворогові окупанту українського Криму і Донбасу. Видно ми допомагаємо цим проклятим окупантам яким через падіння цін на енергоресурси тепер дуже потрібні будь-які кошти для продовження своїх кривавих загарбницьких війн в тому числі і в Україні, на Донбасі і в Криму. Виходить що за рахунок виручених від люб'язно наданої продажними іудами при владі української руди росіяни - окупанти будуть і далі безкарно вбивати українців, і ці вбивства ми злочинно профінансували самі.
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14.12.2020 12:00 Відповісти
А что, этот ильменит только запоребрику нужен?
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14.12.2020 12:03 Відповісти
ОГХК обійшла заборону СБУ на поставки ільменіту в окупований Крим, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3527
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14.12.2020 12:12 Відповісти
Тю, так Порох і електроенергію на Титан постачав Фірташу, поки патріоти не підірвали електроопору в Херсонській області.
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14.12.2020 12:14 Відповісти
... Ех, бл...дська Данія! Пі...дєц всім сподіванням. ...
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14.12.2020 12:34 Відповісти
Зеля снабжает страну агрессора стратегическим металлом. Это импичмент.
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14.12.2020 12:43 Відповісти
Ильменит - это титановое сырье. Титан используется в производстве корпусов подводных лодок и в ракетной технике. А так как россия сейчас усиленно перевооружает свои ВС, то титан для неё сейчас очень востребован. Мы своими поставками способствуем усилению армии агрессора. За такое нужно сажать, в т.ч. и чиновников с госмайна.
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14.12.2020 13:01 Відповісти
Назарова посадили, а тих хто допомогає ворогу економічно відпустили з ільменітьом щоб титан йшов в РФ на виготовлення гіперзвукових ракет. Зелені виродки і їх олігархи куратори

повинні бути в трибуналі.
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14.12.2020 13:04 Відповісти
ну так торпедируйте это корыто! хоть практика будет.....
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14.12.2020 15:51 Відповісти
 
 