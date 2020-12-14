ОГХК обійшла заборону СБУ на поставки ільменіту в окупований Крим, - ЗМІ
Поставки українського ільменіту - сировини для виробництва титану - в окупований Крим поновилися.
Незаконні схеми постійно змінюються, все робиться для того, щоб заплутати прикордонників і митників, яким надають неправдиві документи на вантаж.
"Думська" вже не раз писала про такі поставки з одеського порту, але зараз сировину відправляють із порту Чорноморськ.
У суботу, 12 грудня, гавань покинув рудовоз BOGDAN, завантажений 11,5 тисячі тонн ільменіту. Судно прийшло в Чорноморськ ще 27 листопада, але навантаженню довго перешкоджала СБУ. Відбути йому вдалося лише після втручання керівництва Фонду держмайна, яке таким чином відстоює інтереси державної же "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" (ОГХК), яка добуває ільменіт.
Остання 13 жовтня цього року уклала контракт із чеською компанією Belanto trade s.r.o., зобов'язавшись поставити в жовтні-грудні 50 тисяч тонн ільменіту, який видобувається і збагачується в Іршанську Житомирської області. Belanto trade s.r.o. - це посередник, через який сировину отримує підприємство "Кримський титан", яке розташоване на захопленому півострові і належить олігархові Дмитру Фірташу.
За даними поінформованих джерел, сума контракту, підписаного в.о. глави ОГХК Артуром Сомовим, становить приблизно 6,5 мільйона євро. Раніше поставками займалася німецька ITS, але вона привернула увагу преси і громадськості, і після низки скандалів її вирішили замінити. За даними поінформованих джерел, питання курирує особисто заступник глави ФДМУ Денис Кудін.
BOGDAN заявив портом призначення турецький Самсун, але насправді попрямував у болгарську Варну, в чому легко переконатися за допомогою відповідних онлайн-сервісів, що надають інформацію про місцеперебування цивільних суден. У Болгарії на нього чекає інший суховантаж - SOURIA. Руду перенавантажуватимуть на його борт, після чого SOURIA вирушить до берегів Криму.
Зазначимо, що керівники Фонду держмайна намагаються переконати всіх, що ця зовсім незаконна схема необхідна для виживання Іршанського гірничо-збагачувального комбінату. Про те, що вантаж у підсумку потрапить до окупованого Криму, чиновники, зрозуміло, мовчать.
За даними ЗМІ, із серпня цього року завод Фірташа отримав приблизно 35 тисяч тонн українського ільменіту. Постачала його та сама SOURIA, яка ходить під сирійським прапором.
Коли цей матеріал уже вийшов, стало відомо, що ще 10 грудня біля 46 причалу одеського порту ошвартувався рудовоз "Діброва" під прапором Маршаллових островів. Судно прийшло до Одеси з Новоросійська і стоїть під навантаженням 15 тисяч тонн ільменітової руди. Порт призначення поки не відомий.
Будь ласка, зачекайте...
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Старая методичка - ужэ не работает ?? .
Ужэ порох такой жэ как 3э ? ... или наоборот ? ..
..Вам бы только Мертветчука на трон посадить !!
и КРЕМЛЯДИ ! .
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PDRS ам аби грошики платили, і мабуть такі і мати рідну на панель продадуть...
Кудин входил в группу Владислава Войтенко и Сергея Корецкого, на которых много лет держался WOG. Но после смерти Еремеева и бегства Дыминского, у менеджеров начался конфликт с основным оставшимся у руля акционером - нардепом Степаном Ивахивым, который вошел в партию Игоря Палицы "За майбутнє".
Ивахив обвинял менеджеров в проблемах WOG - "все летит, все плохо, за долги отбирают имущество, а вы ничего не делаете". А те наоборот считали, что делали все возможное, а в ответ - одни матюки.
Корецкий ушел и создал кофейную компанию IDEALIST, с целью сделать кофейни во всех аэропортах, железнодорожных вокзалах и бизнес-центрах. Но переключился на нефтяную фирму в Швейцарии.
Кофейными делами в WOG занимался Денис Кудин. У него получилось с открытием кафе WOG в аэропортах «Жуляны» и «Борисполь» через тендер ФГИ. Тогда на него обратил внимание гендиректор "Борисполя" Павел Рябикин. И сейчас двигает на заместителя главы Фонда.
Рябикин вхож к главе ОП Андрею Ермаку и давно знаком с нардепом от СН Андреем Задорожным - братом бывшего народного депутата Александра Задорожного, который преподавал у Ермака на факультете международного права в Институте международных отношений, а затем взял его в свою юридическую фирму "Проксен".
shadow_anonymous
ЗЕгеноцид українців? Навіть не знаю хто гірше для України - зелені кацапи-рукожопи, чи медведчуковські підПуйловні покидьки?
не в планах нынешней власти мешать российским интересам
не понял ? .
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??
а у темі працює логічний ланцюжок...
Порошенко -Фірташ -"Кримський титан"
2018 :Завод «Кримський титан», який належить бізнес-партнеру Фірташа, обходить санкції - розслідуванняhttps://hromadske.ua/authors/mariia-leonova Марія Леонова 20 вересня, 2018 14:59Завод «Кримський титан» в Армянську, через викиди з якого евакуювали сотні людей, належить бізнес-партнеру українського олігарха Дмитра Фірташа та обходить європейські санкції, введені через анексію Криму.Завод «Кримський титан» в Армянську, через викиди з якого евакуювали сотні людей, належить бізнес-партнеру українського олігарха Дмитра Фірташа та обходить європейські санкції, введені через анексію Криму.Про це https://www.currenttime.tv/a/29498747.html йдеться у спільному розслідуванні «Настоящего времени» та антикорупційного проекту «Муниципальный сканер».
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Можэ т и ты там был ?..
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ты тожэ как и поторох воздухом дышишь и тожэ воду пьешь , и у тебя 2 пара рук и ног..
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от того и ПОТРОХ
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И это Более сильная армия , чем прои потрохе..
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((((((((- которые разваливали армию и насытыли ее агентурой ФСБ ..))))))))))))
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ЛИШЬ БЫ НЕ УКРАИНЦА !!! ..
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А если украинсский патриот -еще и багатый предприниматель - -- - его мудрый нарид - - -СОЖРЕТ ! ( конечно не без " доброжэлателей ))..
О сирийсских , ливийсских , судансских , карабахсских , донбасских или чеченсских ?? .
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я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
І йому "по цимбалах" всі ці політичні заморочки.
Отак буде і з російською вакциною. Поміняють етикетку та й продадуть нам втридорога.
повинні бути в трибуналі.