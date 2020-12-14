Закон про соцзахист постраждалих унаслідок катастрофи на ЧАЕС не виконується в повному обсязі, - Офіс омбудсмена

Зараз у нашій країні закон про соцзахист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, держава не виконує в повному обсязі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє пресслужба Офісу омбудсмена.

"Варто зауважити, що сьогодні Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", який спрямований на захист учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та всіх громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та розв’язання пов’язаних з нею проблем медичного і соціального характеру, що виникли внаслідок радіоактивного забруднення території, виконується державою не в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Офісі омбудсмена, про це свідчить кількість скарг і звернень, що надходять до Уповноваженого з прав людини Людмили Денісової від учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також громадських організацій, які займаються захистом прав цих категорій громадян.

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