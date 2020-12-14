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Денісова (883) захист (151) омбудсмен (468) ЧАЕС (494)

Закон про соцзахист постраждалих унаслідок катастрофи на ЧАЕС не виконується в повному обсязі, - Офіс омбудсмена

Зараз у нашій країні закон про соцзахист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, держава не виконує в повному обсязі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє пресслужба Офісу омбудсмена.

"Варто зауважити, що сьогодні Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", який спрямований на захист учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та всіх громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та розв’язання пов’язаних з нею проблем медичного і соціального характеру, що виникли внаслідок радіоактивного забруднення території, виконується державою не в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Офісі омбудсмена, про це свідчить кількість скарг і звернень, що надходять до Уповноваженого з прав людини Людмили Денісової від учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також громадських організацій, які займаються захистом прав цих категорій громадян.

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Каждый день чернобыльцев остается все меньше, потому и плюют на них все больше.Ранее, когда их было больше, они были здоровее и моложе, то обьединялись, наезжали в Киев, заявляли свои проблемы.Сейчас же они , в основном, старые, немощные.А чиновники действуют только от рычага или волшебного пенделя, преприниматели и не только знают это, всемогущие что-то изменят исключительно если много возмущенных и именно под окнами, и не иначе
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14.12.2020 11:28 Відповісти
Чем дальше а прошлое уходит Чернобыль - тем больше пострадавших!
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14.12.2020 11:37 Відповісти
Не знаю где вы увидели больше пострадавших, но знакомый чернобылец несколько месяцев не получает даже ежемесячных 200 грн. на питание.
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14.12.2020 12:05 Відповісти
І мій чоловік не отримує декілька місяців.Вінниця.
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14.12.2020 14:29 Відповісти
Да, действительно долг по выплатам чернобыльцам на питание за три месяца, октябрь, ноябрь и декабрь.
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14.12.2020 12:55 Відповісти
И сентябрь выплатили не всем
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14.12.2020 13:03 Відповісти
А в следующем году юбилей 35 лет. Зеленые мартышки будут пяткой в грудь лупить,как они заботятся о чернобыльцах, аж кюшать не могут. Кстати,не мешало бы чернобыльцев вакцинировать в числе первых,а то многие не доживут до выплат задолженностей.
Даже в 2014 задолженности не было не смотря на оккупацию Крыма и войну на Донбассе.
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14.12.2020 14:03 Відповісти
Давно назріло питання переглянути всю систему пільг в країні. В бідній країні- мільйони пільговиків. Повинна надаватися соціальна допомога тим, хто її потребує, а не всім підряд за фактом народження чи знаходження десь в якомусь місці.
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14.12.2020 14:23 Відповісти
На виплати Суркісам, Коломойському та іншим прохіндеям, типу чоловіка генпрокурора, гроші є, а виплат по закону - дірка в б"ютжеті!
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14.12.2020 15:24 Відповісти
 
 