Трагедія Іл-76: Апеляційний суд залишив чинним вирок генерал-майору Назарову, задоволено позови потерпілих про відшкодування моральних збитків у розмірі 19,5 млн грн, - Офіс Генпрокурора

Дніпровський апеляційний суд засудив генерал-майора Віктора Назарова, якого звинуватили в катастрофі Іл-76 в 2014 році на Донбасі, до семи років позбавлення волі. Крім того, задоволено цивільні позови потерпілих про відшкодування моральної шкоди, заявлені до Міністерства оборони України, на загальну суму 19,5 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За підтримання державного обвинувачення групою прокурорів Офісу Генерального прокурора та Київської обласної прокуратури Дніпровським апеляційним судом залишено без змін вирок Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області стосовно генерал-майора ЗСУ за фактом недбалого ставлення до військової служби (ч. 3 ст. 425 КК України), що призвело до авіакатастрофи літака Іл-76МД у червні 2014 року. В результаті трагедії загинуло 49 військовослужбовців Збройних Сил України, повністю знищено літак та інше військове майно на загальну суму понад 28 млн грн.



"У судовому засіданні встановлено, що генерал-майор, будучи начальником штабу-першим заступником керівника АТО на території Донецької та Луганської областей, перебуваючи в бойовій обстановці, у червні 2014 року недбало поставився до виконання службових обов’язків. Це призвело до того, що не була належним чином забезпечена ізоляція аеродрому м. Луганськ для прийняття літаків транспортної авіації і їхній захист від ураження наземними вогневими засобами противника. Крім того, не була припинена діяльність незаконних збройних формувань РФ біля цього аеродрому та можливість вчинення ними терористичного акту", - зазначено в повідомленні.



Так, генерал-майора засуджено до 7 років позбавлення волі. Також задоволено цивільні позови потерпілих про відшкодування моральної шкоди, заявлені до Міністерства оборони України, на загальну суму 19,5 млн грн.

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Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.