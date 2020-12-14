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Новини Вирок генералу Назарову
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Назаров (127) Офіс Генпрокурора (3157)

Трагедія Іл-76: Апеляційний суд залишив чинним вирок генерал-майору Назарову, задоволено позови потерпілих про відшкодування моральних збитків у розмірі 19,5 млн грн, - Офіс Генпрокурора

Трагедія Іл-76: Апеляційний суд залишив чинним вирок генерал-майору Назарову, задоволено позови потерпілих про відшкодування моральних збитків у розмірі 19,5 млн грн, - Офіс Генпрокурора

Дніпровський апеляційний суд засудив генерал-майора Віктора Назарова, якого звинуватили в катастрофі Іл-76 в 2014 році на Донбасі, до семи років позбавлення волі. Крім того, задоволено цивільні позови потерпілих про відшкодування моральної шкоди, заявлені до Міністерства оборони України, на загальну суму 19,5 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За підтримання державного обвинувачення групою прокурорів Офісу Генерального прокурора та Київської обласної прокуратури Дніпровським апеляційним судом залишено без змін вирок Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області стосовно генерал-майора ЗСУ за фактом недбалого ставлення до військової служби (ч. 3 ст. 425 КК України), що призвело до авіакатастрофи літака Іл-76МД у червні 2014 року. В результаті трагедії загинуло 49 військовослужбовців Збройних Сил України, повністю знищено літак та інше військове майно на загальну суму понад 28 млн грн.

"У судовому засіданні встановлено, що генерал-майор, будучи начальником штабу-першим заступником керівника АТО на території Донецької та Луганської областей, перебуваючи в бойовій обстановці, у червні 2014 року недбало поставився до виконання службових обов’язків. Це призвело до того, що не була належним чином забезпечена ізоляція аеродрому м. Луганськ для прийняття літаків транспортної авіації і їхній захист від ураження наземними вогневими засобами противника. Крім того, не була припинена діяльність незаконних збройних формувань РФ біля цього аеродрому та можливість вчинення ними терористичного акту", - зазначено  в повідомленні.

Так, генерал-майора засуджено до 7 років позбавлення волі. Також задоволено цивільні позови потерпілих про відшкодування моральної шкоди, заявлені до Міністерства оборони України, на загальну суму 19,5 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генерал Назаров не визнав провину за катастрофу "Іл-76" із десантниками

Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

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Топ коментарі
+6
Ндя... сепаров выпускают, своих генералов сажают за потери во время войны. До такого даже совки с сталином не додумались
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14.12.2020 12:00
+6
дебилизм
не ***** виноват, не боевики а украинский офицер
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14.12.2020 12:12
+5
Виявляється не окупант винуватий з РФ, який збив літак, а українсьткий генерал, що взяв відповідальність дати відсіч ворогу, з тих огризків боєздатної армії на той час. Країна де дурість влади це її вундерваффе. Посадила бо заважав будувати Новоросію зрадникам.
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14.12.2020 13:01
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Ндя... сепаров выпускают, своих генералов сажают за потери во время войны. До такого даже совки с сталином не додумались
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14.12.2020 12:00 Відповісти
Ты уверен,что этот Назаров свой? Полковник Безъязыков тоже был "свой"..
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14.12.2020 13:08 Відповісти
Около 20ти бортов сели успешно. Один сбили. За такое соотношение потерь и успехов во всех странах награждают. Вот и его Порох наградил орденом Богдана Хмельницкого. А потом понадобился цап видбувайло, чтоб отвлечь народ от Иловайска и роли в этом Муженка...
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14.12.2020 12:04 Відповісти
дебилизм
не ***** виноват, не боевики а украинский офицер
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14.12.2020 12:12 Відповісти
Что там с катастрофой под Харьковом, в которой погибли в мирных условиях 23 человека, лучших, настоящих золотых, молодых?

https://focus.ua/static/storage/originals/1/45/7974ff88f7c16a519c2c8bf899cf9451.jpg

Бенядиктова уже забыла о них и виновниках, потому что это случилось уже при Бубе криворожском?
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14.12.2020 12:19 Відповісти
Виявляється не окупант винуватий з РФ, який збив літак, а українсьткий генерал, що взяв відповідальність дати відсіч ворогу, з тих огризків боєздатної армії на той час. Країна де дурість влади це її вундерваффе. Посадила бо заважав будувати Новоросію зрадникам.
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14.12.2020 13:01 Відповісти
В генерала така робота,на смерть посилати.Потім дивуємся, що немає тих хто спланує і проведе наступ на ворога.
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14.12.2020 13:03 Відповісти
Через такі дії влади в ЗСУ залишаються сцикуни і дуполизи. На вищих ешелонах влади російськи шпигуни в зрадникі України--то чому вони не покарані?
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14.12.2020 14:36 Відповісти
Я думаю судьи и прокуроры, которые засудили боевого Генерала - пятая российская колонна, которую саму надо судить за госизмену.
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14.12.2020 14:41 Відповісти
Посадили генерала придурки. Оказывается, это он виноват, что самолёт сбили. Теперь никто никаких приказов отдавать не будет - вдруг потом посадят?..
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14.12.2020 16:43 Відповісти
 
 