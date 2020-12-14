Чорновол: Завтра мені вручать обвинувачення, це розправа за політичну позицію й акт залякування інших учасників Майдану

Екснардепці Тетяні Чорновол завтра вручать обвинувачення у справі про підпал офісу Партії регіонів в 2014 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Чорновол повідомила на сторінці в мережі Facebook.

"Завтра о 15.00 мені вручають обвинувачення за активну участі в Революції Гідності. Проти мене сфальсифікували обвинувачення у вбивстві. Я нікого не вбивала, це розправа над мною та акт залякування інших учасників Революції Гідності через їх активну державницьку позицію та страх влади перед новим Майданом", - зазначила екснардепка.

"На Майдан в листопаді 2013-го вийшли мільйони людей, стояли віч-на-віч зі смертю - тисячі, самооборонялися - сотні, офіс ПР разом зі мною штурмували - десятки, а обвинувачення вручають мені самій. Але це насправді не погано, гірше аби все було ...навпаки. Чому саме я? Певно через збіг різних факторів: я активний учасник Майдану, займалася конфіскацією 1,5 млрд.дол Януковича (справу проти мене в цьому році почав його адвокат Бабіков, що очолив на той час ДБР) також очевидно ключову роль зіграв той факт, що в 2019-тому я оприлюднила документи, що Зеленський відкосив від повісток в армію", - підкреслила екснардепка.

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Чорновол просить підтримати її.

"Я знаю, що я не сама, і прошу підтримати мене завтра о 15 годині біля обласного ДБР (Лесі Українки, 26, навпроти ЦВК). Обвинувачення означає, що слідство завершене і справа йде в суд. В моєму випадку Печерський. Обвинувачують мене в умисному вбивстві, що передбачає вищу міру покарання. Після вручення обвинувачення прокоментую ту "дурню" на брифінгу.", - додала Чорновіл.

Нагадаємо, 10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй висунули підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

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16 квітня Печерський районний суд Києва обрав для екснардепки Тетяни Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.