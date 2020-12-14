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Чорновол Тетяна (254) злочини проти Майдану (307)

Чорновол: Завтра мені вручать обвинувачення, це розправа за політичну позицію й акт залякування інших учасників Майдану

Чорновол: Завтра мені вручать обвинувачення, це розправа за політичну позицію й акт залякування інших учасників Майдану

Екснардепці Тетяні Чорновол завтра вручать обвинувачення у справі про підпал офісу Партії регіонів в 2014 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Чорновол повідомила на сторінці в мережі Facebook.

"Завтра о 15.00 мені вручають обвинувачення за активну участі в Революції Гідності. Проти мене сфальсифікували обвинувачення у вбивстві. Я нікого не вбивала, це розправа над мною та акт залякування інших учасників Революції Гідності через їх активну державницьку позицію та страх влади перед новим Майданом", - зазначила екснардепка.

"На Майдан в листопаді 2013-го вийшли мільйони людей, стояли віч-на-віч зі смертю - тисячі, самооборонялися - сотні, офіс ПР разом зі мною штурмували - десятки, а обвинувачення вручають мені самій. Але це насправді не погано, гірше аби все було ...навпаки. Чому саме я? Певно через збіг різних факторів: я активний учасник Майдану, займалася конфіскацією 1,5 млрд.дол Януковича (справу проти мене в цьому році почав його адвокат Бабіков, що очолив на той час ДБР) також очевидно ключову роль зіграв той факт, що в 2019-тому я оприлюднила документи, що Зеленський відкосив від повісток в армію", - підкреслила екснардепка.

Також читайте: Чорновол: "ДБР викликає мене на допит у ще одній справі щодо Майдану". ДОКУМЕНТ

Чорновол просить підтримати її.

"Я знаю, що я не сама, і прошу підтримати мене завтра о 15 годині біля обласного ДБР (Лесі Українки, 26, навпроти ЦВК). Обвинувачення означає, що слідство завершене і справа йде в суд. В моєму випадку Печерський. Обвинувачують мене в умисному вбивстві, що передбачає вищу міру покарання. Після вручення обвинувачення прокоментую ту "дурню" на брифінгу.", - додала Чорновіл.

Нагадаємо, 10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй висунули підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Читайте також: Стерненка визнали потерпілим, але залишаються питання у справах проти Кузьменко, Антоненка та Чорновол, - Тетерук

16 квітня Печерський районний суд Києва обрав для екснардепки Тетяни Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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Топ коментарі
+60
Знаєте, можна по-різному ставитися до Чорновол (вона специфічна, м'яко кажучи), але навіть якщо вона і причетна до підпалу офісу ригіаналів, то за це треба НАГОРОДЖУВАТИ!
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14.12.2020 11:59
+38
ЗЕлохи, кого ви привели до влади? Щоб вам пусто було.
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14.12.2020 11:58
+38
Скоро будуть сажати за "нападєніє на Беркут"
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14.12.2020 12:02
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14.12.2020 12:41 Відповісти
Таня, а что же петин луценка так и не расследовал убийства на Майдане с посадками прокуроров и судей? Где ты была?
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14.12.2020 12:44 Відповісти
Да сколько там его! Так, крохи...
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14.12.2020 13:16 Відповісти
Мавпочка, ти цитуєш видатного державника і борця за Україну Допу? іди на швайна сайти, тут водкі нєт.
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14.12.2020 13:50 Відповісти
Чому ж- нє расслєдовал , якраз і розслідував ,, але ж Зе відпустив підозрюваних беркутівців у кацапію , в рамках обміну полонених . Тепер всьо ,, іщі -свіщі , вітер в полі . . Розслідування справ , часів Майдану , і так йшло тугувато , а сьогодні взагалі зупинилось .
А з Танюшки роблять громовідвід ,, щоб показати зе-лохам хоч якусь роботу .
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14.12.2020 13:22 Відповісти
Ігокович один з найгидотніших зелених брехунів на Цензорі. І маніпуляторів. До чого тут Чорновол, навіть якщо Луценко не розслідував? Рідкісна сволота.
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14.12.2020 18:44 Відповісти
Ну, то точно под плинтусом ладони до мозрлей стирал за пыню
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14.12.2020 13:56 Відповісти
а при чьом тут Зеленській? хіба що саджає патріотів за грати і відмазує хабарників. Так ватнікам це подобається
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14.12.2020 13:57 Відповісти
Хто всрався - невістка? Вам везде мерещится Зеленский: дороги хреновые - Зеленский виноват, медицина плохая - Зеленский виноват, сажают патриотов - зеленский виноват и т.д. Я тебя просвещу: в Украине за решетку сажает СУД!!! Именно Суд, такой же, который отменил декларации для чиновников, и кстати который был сформирован при Петрушке!!! А насчет патриотов и взяточников тоже есть мнение: в Уголовном Кодексе Украины нет ни одной статьи, в которой написано "Если ты патриот - можешь совершать любые преступления" или так "патриот освобождается от уголовной ответственности". Ну нет такого в кодексе!!! А взяточников на протяжении всех 30 лет независимости Украины НИКТО НИКОГДА НЕ САДИЛ!!! И опять же это вопрос к судейскому корпусу
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16.12.2020 12:05 Відповісти
Скільки тобі років, що пишеш таку ...ню? Є така штука як бумеранг. Треба бути тупим клоуном, щоб не здогадатися, що бумеранг повертається назад. От зараз бумеранг і б"є актьоришку. Судова реформа при Порошенку тільки почалася, реформували тільки Верховний суд. Інші суди - наступні кроки, але зеленкі реформу завалили. Про яких патріотів -взяточніков ти гундосиш? мова йде про Тетяну Чорновіл, справу Шеремета, і ще сотні справ, які ліпить генеральна прокурворша і Портянка на рівному місці. Справи чисто політичні, направлені проти видних людей революції Гідності. Всі звинувачення Свинарчуків і проч. - це просто дитячий сад порівняно із тим, що натворили зелені телепні за півтори роки. Одна справа вагнерівців і хабарника Татарова варта всіх зашкварів попередньої влади за 6 років.
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16.12.2020 19:40 Відповісти
научись отделять мух от котлет: твои общие фразы, что зеленский виноват очередной раз подтверждают отсутствие конкретики. И научись читать: я не писал о патриотах-взяточниках, отдельно взяточники, отдельно патриоты, которые совершают уголовные преступления. А если тебе кажется, что Свинособака (свинарчук) хороший парень, то на с тобой вообще не о чем разговаривать
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17.12.2020 09:35 Відповісти
Ти або зовсім юний, або голосував за Зеленського. Я хіба написав, що Свинарчук - гарний хлопець? До речі, ще слідство не закінчилося і суду не було. Можу тобі сказати, що така ситуація, коли доводилося купляти запчастини рос. виробництва за завищеними цінами і контрабандою, була і є не тільки в Оборонці. Вибір невеликий: або літак буде стояти, або плати гарні гроші в умовах заборони продавати запчастини Україні.
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17.12.2020 09:50 Відповісти
А, так то не банан, а лайк 🐓 толыка😀
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14.12.2020 14:00 Відповісти
мавпочка, самооговорення не є доказом в нормальному суді. Тані можна закинути тільки те, що мало вати спалила. За вбитих ворогів медалі дають в нормальній державі. На жаль, Україна до таких не відноситься
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14.12.2020 13:54 Відповісти
Стесняюсь спросить, конечно, ну, а поджог то был офиса?
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14.12.2020 13:32 Відповісти
А ведь майдан все ближе !!!!!
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14.12.2020 13:34 Відповісти
Татьяна без башенная , но заслуживает уважения и награждения за украинскую позицию!!!
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14.12.2020 13:36 Відповісти
Тетяна Чорновол:
Мій чоловік загинув за Україну, захищаючи Україну від російського агресора. А недопрезидент Зеленський, принизив його пам'ять та інших, таких, як він, зробивши заяву, в якій фактично заявив, що не достойно "гинути заради ідеологічних чи політичних "цілей". Цілей було взято у лапки Зеленським.
Пояснюю, недопрезиденту, що Микола загинув за ідеологічну ціль - Україну, національну гідність, не покорення агресії та за політичну ціль, щоб в Україні не було влади окупанта, політики окупанта. І що саме вчинок його та таких, як він дали життя всім і кожному в Україні.
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14.12.2020 13:45 Відповісти
Не переймайтеся, Тетяно! Все в нас буде ДОБРЕ! Свято, тобто Байден наближаєцця... Дедлайн в зелених квартальщіків - 20.01.21!
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14.12.2020 15:18 Відповісти
Легко сказати, не переймайтесь. Ви підете її захищати? На Байдена сподіваєтесь? Йому не до України зараз.
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14.12.2020 18:48 Відповісти
Так! Піду! Але якщо не встигну до того часу в Україну приїхати, то через Цензор її підтримаю! А на Байдена я-такі сподіваюся. Від якого зеленого малороса, як від ладану відвертає!
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14.12.2020 18:55 Відповісти
Мені Чорновол страшенно шкода. Мало того, шо загинув чоловік, так ця зеленська підлота знайшли кого переслідувати, бо не лиже їм зад.
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14.12.2020 22:49 Відповісти
Когда была у власти их нужно было рвать рыгов.расслабились имеем что имеем
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14.12.2020 15:22 Відповісти
По любому тебя надо посадить или в тюрягу или в психушку, твое место там.
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14.12.2020 16:05 Відповісти
Чорновол: Завтра мені вручать обвинувачення, це розправа за політичну позицію й акт залякування інших учасників Майдану - Цензор.НЕТ 6384
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14.12.2020 23:49 Відповісти
а патамушто генпрокурора Венедиктову надо выносить на вилах с кабинета
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14.12.2020 16:07 Відповісти
а я так взагалі не бачу ніякої різниці між слугами і порохнявими. така ж корупція і мародерство. возня свиней біля корита. оце визначення їх боротьби. хтось краде більше за папєрєдніков( в основному) хтось менше(через недоумкуватість), а ось брешуть однаково. та й з майданівцями та патріотами розправлялись і розправляються теж без особливої різниці. риторика трохи відрізняється, а суть -- ні.
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14.12.2020 16:57 Відповісти
Не бачиш, бо зелена пліснява очі і розум заліпила.
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14.12.2020 18:45 Відповісти
Хто підпалив будинок Профспілок і скільки людей там згоріло заживо ніхто не хоче розслідувати?
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14.12.2020 18:30 Відповісти
Будинок Профспілок підпалили потвори, яких наразі захищає тартаров, якого пріпьор до влади фсбешнік йєрмак!
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14.12.2020 18:58 Відповісти
Чорновол: Завтра мені вручать обвинувачення, це розправа за політичну позицію й акт залякування інших учасників Майдану - Цензор.НЕТ 107
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14.12.2020 23:48 Відповісти
Так выпьем, за самое большое достижение, которое помогло привести всю эту свору шакалов во власть Украины. Наверно такой тост в кремле?
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15.12.2020 00:05 Відповісти
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