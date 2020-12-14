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У парламенті перехворіли або хворіють на коронавірус 128 нардепів, - Разумков

У парламенті перехворіли або хворіють на коронавірус 128 нардепів, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков назвав статистику захворюваності на коронавірус у парламенті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час засідання погоджувальної ради.

"Станом на сьогодні перехворіли або хворіють в апараті Верховної Ради 211 співробітників. Серед народних депутатів України, які перехворіли або хворіють сьогодні - 128 народних депутатів. Станом на сьогодні (хворіють. - Ред.) 21 одна людина і 55 представників апарату", - сказав Разумков.

Він закликав нардепів і співробітників апарату ВР берегти себе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада завтра розгляне продовження закону про особливий статус Донбасу на рік, - Разумков

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Топ коментарі
+2
и все живы?тогда что то пазлы не складываются
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14.12.2020 12:13
+1
при наличии Феофании болеть ковид не страшно
Страшно болеть ковид в коридоре больницы в Гайвороне...
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14.12.2020 12:12
+1
Яркий пример того, что дерьмо не тонет и что коронавирус всего лишь заурядная вирусная инфекция.
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14.12.2020 12:24
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И ни один не доболел до конца,очень странно
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14.12.2020 12:09 Відповісти
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14.12.2020 12:43 Відповісти
А еще говорят, что зараза к заразе не пристаёт.
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14.12.2020 12:10 Відповісти
при наличии Феофании болеть ковид не страшно
Страшно болеть ковид в коридоре больницы в Гайвороне...
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14.12.2020 12:12 Відповісти
и все живы?тогда что то пазлы не складываются
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14.12.2020 12:13 Відповісти
Так они тестируются постоянно. Там большая часть "переболела" так же, как и Бубочка с Дерьмаком.
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14.12.2020 12:26 Відповісти
Раду на карантин!!! А не только рестораны, кафе, магазины...
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14.12.2020 12:17 Відповісти
Яркий пример того, что дерьмо не тонет и что коронавирус всего лишь заурядная вирусная инфекция.
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14.12.2020 12:24 Відповісти
"Слуга народа" Камельчук назвал COVID-19 "выдуманной болезнью": "Во даёт начальник отдела насекомых"!
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14.12.2020 12:46 Відповісти
"В парламенте переболели или болеют коронавирусом 128 нардепов, - Разумков" - и подозрительно ни один депутат не умер, при смертности от COVID-19 в Украине 1,7%. Два должны были умереть. Наверное ихняя медицина не реформирована.
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14.12.2020 13:15 Відповісти
НЕХАЙ ЩАСТИТЬ !!!!
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14.12.2020 13:32 Відповісти
 
 