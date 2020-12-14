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15-річна дівчина загинула від удару струмом у Львові, намагаючись зробити селфі на вагоні потяга, - Нацполіція

15-річна дівчина загинула від удару струмом у Львові, намагаючись зробити селфі на вагоні потяга, - Нацполіція

Попередньо встановлено, що дівчина померла в результаті ураження електричним струмом під час того, як робила селфі на товарному вагоні і торкнулася лінії електропередач.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Сьогодні, 14 грудня, приблизно о 1:30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від медиків про тіло дівчини без ознак життя, виявлене на території товарного парку залізничної станції "Підзамче" у Львові. Загиблу виявив на коліях машиніст потяга та викликав карету швидкої допомоги. Як попередньо встановили медики, дівчина загинула внаслідок ураження електричним струмом.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Личаківського відділу поліції. Правоохоронці встановили особу загиблої – 15-річної львів’янки, про зникнення якої напередодні повідомили її батьки. За їхніми словами, дівчина пішла з дому ввечері 13 грудня та не повернулася.

Також попередньо встановлено, що ураження струмом дівчина зазнала під час того, як робила селфі на товарному вагоні та доторкнулася до лінії електропередач.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

Проводиться досудове розслідування.

Також дивіться: $ 3 тис. щомісяця вимагали троє поліцейських у чоловіка в Києві, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+15
15-летняя девушка погибла от удара током во Львове, пытаясь сделать селфи на вагоне поезда, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5004
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14.12.2020 12:11
+10
Да уж...некоторых действительно следует держать на пожизненном карантине
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14.12.2020 12:14
+9
В школе пора ввести предмет: селфиведение для дебилов (селфізнавство для недоумків).
Где объяснять, что ток железной электросети прошивает человека на крыше вагона.
Что высоковольтные ЛЭП еще мощнее. Что если стать на краю здания, и думать только о крутом селфи, то оно будет последним.
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14.12.2020 12:58
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15-летняя девушка погибла от удара током во Львове, пытаясь сделать селфи на вагоне поезда, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5004
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14.12.2020 12:11 Відповісти
Нужно ее сфотографировать после удара током и выложить в сеть фото чтобы другие понимали что будет
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14.12.2020 14:03 Відповісти
В сети каждый год выкладывают таких идиотов.....
И мертвый.... И с ожогами....
Почему то это никого не останавливает!
Природа избавляется от генетического мусора!
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14.12.2020 14:43 Відповісти
Еще не всех видать ДУРАКОВ электрикой убило.
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14.12.2020 18:18 Відповісти
Побачивши заголовок, думав написати "випускайте Дарвіна" - а він вже в першому коменті...
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14.12.2020 16:57 Відповісти
Да уж...некоторых действительно следует держать на пожизненном карантине
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14.12.2020 12:14 Відповісти
Это уже вторая за последние 24 часа ,до этого ,упала с недостроенного здания ,тоже 15-ть 🙄🤦☹️ родителям горе ☹️
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14.12.2020 12:17 Відповісти
Я надеюсь, что это просто естественный отбор, а не какая-то новая игра для подростков с заданиями.
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14.12.2020 12:23 Відповісти
а я, надіюсь, що це божевілля скінчиться... Підлітковий вік складний, ви судите по собі, а не вплив соціальних мереж та бажання самоутвердитись... Співчуття родині.
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14.12.2020 14:04 Відповісти
Вы не поняли коммента. Если это единичный случай, то это одно - всегда люди гибли по неосторожности. И не Ваших силах это изменить - это не закончится. А вот если снова вышла какая-то новая суицидальная игра - это другое. За вчера два трупа 15-летних девчонок. Одна на стройке, вторая на крыше поезда. Если бы это были пацаны, то никаких бы вопросов не возникло. А девчата в основном такой фигней не страдают.
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14.12.2020 18:02 Відповісти
ні, я вас зрозумів вірно... та доповнив з іншого ракурсу. Тема така, що слова про відбір (у вас) та Дарвіна (у інших)- це не правильно, жорстоко до їх батьків...
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14.12.2020 18:35 Відповісти
Естественный отбор ни кто не отменял!IQ-ниже плинтуса....
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14.12.2020 12:17 Відповісти
... и вызвал карету скорой помощи.

Может лучше было машину скорой помощи вызвать? Карета долго наверное ехала..
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14.12.2020 12:19 Відповісти
повезло, что гололёда не было. а то могла подскользнуться, упасть с вагона и если не убиться, то по минимуму все кости переломать.
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14.12.2020 12:22 Відповісти
Это только умные на чужих ошибках учатся.
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14.12.2020 12:24 Відповісти
да уж.. такими случаями интернет забит да и в новостях по тв часто передают... ну что должно быть в голове ? опилки... думаю что она из тех кого и свои ошибки ничему бы не научили если бы жива осталась
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14.12.2020 12:52 Відповісти
невже важко провести в школах якусь розяснювальну роботу, ті діти не розуміють що від контактного дроту, в вологу погоду іде дуга... і не потрібно за шнур хапатись щоб вбило....
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14.12.2020 12:29 Відповісти
А толку? Візьми одного малолітнього засранця, відбери в нього телефон і задай йому декілька простих питань з історії, географії та фізики- воно ж буде як зомбі, в паніці шукать шмарфон щоб загуглити. Насправді, це є великою проблемою, бо коли зникне інтернет-майбутні "спеціалісти" будуть паралізовані...
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14.12.2020 12:39 Відповісти
Інтернет не може просто так зникнути. З таким само успіхом може зникнути електроенергія. А малолітній засранець може легко дати фору спеціалісту старої школи в можливостях пошуку та обробки інформації.
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15.12.2020 18:13 Відповісти
...зато стала таки популярной. Попала в инфополе. "пусть говорят".
было "поколение пепси", стало "поколение селфи".
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14.12.2020 12:30 Відповісти
До контактного провода не обязательно дотрагиваться, что бы получить 27 000 вольт.
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14.12.2020 12:30 Відповісти
Да. Тут редкий (и часто довольно яркий) случай, когда наука идет навстречу неучам...
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14.12.2020 12:38 Відповісти
Минздрав предупреждает: Курение убивает! И особенно быстро, если скурить учебник физики или химии.
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14.12.2020 12:33 Відповісти
Смертники.Поліція приїжджає до шкіл розповідає про безпеку на автошляхах,пора і "залізничників" відправляти до шкіл та нехай фотографії жертв із собою беруть для наочності,може хоч комусь це врятує життя.
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14.12.2020 12:37 Відповісти
так а я про що написав,ефект був би,але ж цього не дозволять, психіку діткам псувати таке сяке,а реальне життя воно жорстке,тому саме батькам треба більше приділяти уваги своїм нащадкам...
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14.12.2020 12:56 Відповісти
спробуйте... Але, підозрюю, що вас і звинуватять... У садизмі, нервових зривах та меланхолії і т.д.- цих же підлітків.
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14.12.2020 14:10 Відповісти
В школе пора ввести предмет: селфиведение для дебилов (селфізнавство для недоумків).
Где объяснять, что ток железной электросети прошивает человека на крыше вагона.
Что высоковольтные ЛЭП еще мощнее. Что если стать на краю здания, и думать только о крутом селфи, то оно будет последним.
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14.12.2020 12:58 Відповісти
дык обж же есть. а остальное - уровень учителя и ученика.
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14.12.2020 13:36 Відповісти
А поставити камери, забор, якусь охорону де є ризики , звісно не можуть.... грошей "немає" на безпеку, як завжди.
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14.12.2020 13:09 Відповісти
Ставити камери, огорожі, охорону всюди, де недоумок знайде, як самовбитись - грошей точно не вистачить.
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14.12.2020 13:19 Відповісти
PapaMia Школяр чи немає розуму від природи?
У нормальних країнах є й камери, є огорожа, є охорона подекуди у місцях підвищеного ризику.
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15.12.2020 11:28 Відповісти
Ну Ви як маленький. Всюди все є: на залізничних вокзалах, автовокзалах, літовищах. Сам бачив (звсно, при цьому не намагався селфі робити - взагалі в соцмережах не живу) Фізично неможливо кожного відслідкувати та настукати по маківці. 8 охоронців на 200 КМ шляхів? У Вас більше?
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15.12.2020 13:11 Відповісти
Школяр має розум щє до школи. Дошкільня вміє читати, писати та знає, що в розетці та в газовій плиті "бо-бо" Якщо всього цього немає - значить батькі тупі фейсбукери.
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15.12.2020 13:19 Відповісти
Aleksiey Ykropovich Это бесполезно ,у нас это все есть и забор и камеры ,однако находятся люди которые в наушниках делают пробежку по рельсам 🤦
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14.12.2020 13:24 Відповісти
фотогалерею уже можно собирать "последнее селфи". хотя наверное все фото у следователей.
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14.12.2020 13:32 Відповісти
Молодь, ну чи вартує того красива аватарка у фейсбуці?
Фоткайтеся з котиками. І безпечно, і лайків втричі більше назбираєте.
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14.12.2020 13:36 Відповісти
баянство редкое
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14.12.2020 14:24 Відповісти
Напряжение в 10 раз выше чем на электрическом стуле, а сила тока в 50 раз больше!
Но для суперменов, это фигня!
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14.12.2020 17:43 Відповісти
опять по дарвину .им в школе не обьясняют или они в школы не ходят .?.
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14.12.2020 17:50 Відповісти
Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) - учебный предмет, изучаемый в учреждениях начального, общего и среднего профессионального образования и предназначенный для воспитания культуры безопасности, подготовки обучаемых к безопасному поведению в повседневной жизни, в опасных, в том числе чрезвычайных ситуациях ...
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14.12.2020 18:10 Відповісти
http://elektroas.ru/gibel-podrostka-ot-elektricheskogo-toka-pokazali-na-youtube-video Смерть малолетки от электротока на жд мосту фото и видео
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14.12.2020 18:28 Відповісти
Маленький мальчик полез на вагон
И провод контактный не видел там он
27 тысяч сквозь тело *******
долго на мойке вагон отмывали
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14.12.2020 18:38 Відповісти
Люди, переходите на украинский! Новость хреновая, но Україна, Львів. Какого хера все коменты на русском? Ви, імбіцили, самі створюєте проблему! Чи вам "какая разніца" Зелєнський або Путін? Тоді ясно!
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15.12.2020 08:48 Відповісти
 
 