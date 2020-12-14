"Слуга народу" 7 місяців затягує з поданням фінансового звіту, прикриваючись карантином, - КВУ

Політична партія "Слуга народу" протягом 7-ми місяців затягує з поданням фінансового звіту.

Ця політсила досі не оприлюднила звіт про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за I квартал 2020 (січень-березень). Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Комітет виборців України".

Як підкреслюється, спочатку звіт повинен був бути представлений не пізніше початку травня, однак через зміни в закон "Про політичні партії в Україні" звітування перед було перенесено до закінчення карантину.

"Попри це, всі інші парламентські партії ("Європейська Солідарність", ВО "Батьківщина", "Опозиційна платформа – За життя", "Голос") звіт за І квартал 2020 року оприлюднили. Їх звіти доступні на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції. Натомість, партія "Слуга народу" затягнула з подачею звіту вже на сім місяців", - сказано в повідомленні КВУ.

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У звіті про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру партії звітують про доходи та витрати за звітний період, в тому числі, про кошти, отримані з державного бюджету України.

"Парламентські партії не повинні затягувати із подачею звіту, прикриваючись карантином. Насправді карантин не має жодного об’єктивного відношення до неможливості партій заповнити фінансову звітність. Тим більше мова йде про державні кошти, за які партії мають обов’язково відзвітуватися. Фактично парламентські партії створили для себе особливі умови, які дозволили їм не подавати звіти під час карантину", - зазначає глава КВУ Олексій Кошель.

"У партії "Слуга народу" обіцяли вказати у фінансовому звіті витрати на проведення всеукраїнського опитування 25 жовтня, однак спрогнозувати, коли це буде зроблено наразі неможливо. Станом на сьогодні партія не подала навіть звіт за І квартал 2020 року. При цьому закон прив’язав подання звітів до закінчення карантину. Тобто, чим довше триватиме карантин, тим довше партії не подаватимуть фінансові звіти. Тому КВУ закликає "Слугу Народу" та інші партії не чекати закінчення карантину і подати звіти вже зараз", – додав О. Кошель.