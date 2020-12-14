"Ми за вами прийдемо": невідомі на Закарпатті знову погрожували угорцям нібито від "Правого сектора". ФОТО

На стіні будівлі сільради в селі Пийтерфолво на Виноградівщині Закарпатської області в ніч на 14 грудня невідомі залишили послання нібито від "Правого сектора" зі словами "Закарпаття - це Україна. Ми за вами прийдемо".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на місцевому ресурсі Голос Карпат.

"Провокаційні написи з'явилися на будівлі сільської ради Пийтерфолвівської ОТГ. Невідомі вкотре з орфографічними помилками видряпали на стіні "Закарпаття – це Україна. Ми за вами прийдемо. Правий сектор". Мабуть, комусь таки не йметься, щоб забити клин між українцями та угорцями", - йдеться в повідомленні.



Фото: Голос Карпат

На напис відреагували в Пийтерфолвівській ОТГ словами "На жаль, націоналізм – це не віддалене поняття, про яке чули лише з телепередач. Воно окольцоване і нашій території, як бачимо на знімку. В ніч із 13 на світанок 14 грудня хтось або кілька невідомих надряпали на стіні, що думають про нас, угорців, а також про національну належність Закарпаття. Хай Господь змилується над нами, щоб ми й надалі жили тут в мирі, у братській любові із представниками інших національностей. Хай Всевишній захистить нас від подібних грубих злодіянь".

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Як повідомлялося раніше, у мережі опублікували схоже відео зі зверненням нібито від представника "Правого сектора" із залякуванням представників угорської нацменшини. Відео також закінчувалося словами "Ми за вами прийдемо". Відеозапис було визнано провокацією, представники "Правого сектора" заявили, що не мають жодного стосунку до цього запису. За цим фактом ще триває розслідування.

Зі свого боку глава МВС Арсен Аваков заявив, що в Україні будуть жорстко переслідувати нацистів і екстремістів, які виряджаються в патріотів і становлять загрозу для громадян.

"Провокатори, які погрожують українцям угорського походження, - це вороги держави. Докладемо всіх зусиль, щоб їх викрити і покарати. Україна захистить своїх громадян від екстремістів, навіть якщо провокація погрозами влаштована спецслужбами ворожої країни. Україна - наш спільний дім. Тільки разом будемо сильнішими", - сказано в заяві Авакова.