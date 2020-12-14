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Аваков (2187) Угорщина (2150) Закарпаття (1998) націоналізм (56) Правий сектор (332)

"Ми за вами прийдемо": невідомі на Закарпатті знову погрожували угорцям нібито від "Правого сектора". ФОТО

На стіні будівлі сільради в селі Пийтерфолво на Виноградівщині Закарпатської області в ніч на 14 грудня невідомі залишили послання нібито від "Правого сектора" зі словами "Закарпаття - це Україна. Ми за вами прийдемо".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на місцевому ресурсі Голос Карпат.

"Провокаційні написи з'явилися на будівлі сільської ради Пийтерфолвівської ОТГ. Невідомі вкотре з орфографічними помилками видряпали на стіні "Закарпаття – це Україна. Ми за вами прийдемо. Правий сектор". Мабуть, комусь таки не йметься, щоб забити клин між українцями та угорцями", - йдеться в повідомленні.

Ми за вами прийдемо: невідомі на Закарпатті знову погрожували угорцям нібито від Правого сектора 01
Фото: Голос Карпат

На напис відреагували в Пийтерфолвівській ОТГ словами "На жаль, націоналізм – це не віддалене поняття, про яке чули лише з телепередач. Воно окольцоване і нашій території, як бачимо на знімку. В ніч із 13 на світанок 14 грудня хтось або кілька невідомих надряпали на стіні, що думають про нас, угорців, а також про національну належність Закарпаття. Хай Господь змилується над нами, щоб ми й надалі жили тут в мирі, у братській любові із представниками інших національностей. Хай Всевишній захистить нас від подібних грубих злодіянь".

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Як повідомлялося раніше, у мережі опублікували схоже відео зі зверненням нібито від представника "Правого сектора" із залякуванням представників угорської нацменшини. Відео також закінчувалося словами "Ми за вами прийдемо". Відеозапис було визнано провокацією, представники "Правого сектора" заявили, що не мають жодного стосунку до цього запису. За цим фактом ще триває розслідування.

Зі свого боку глава МВС Арсен Аваков заявив, що в Україні будуть жорстко переслідувати нацистів і екстремістів, які виряджаються в патріотів і становлять загрозу для громадян.

"Провокатори, які погрожують українцям угорського походження, - це вороги держави. Докладемо всіх зусиль, щоб їх викрити і покарати. Україна захистить своїх громадян від екстремістів, навіть якщо провокація погрозами влаштована спецслужбами ворожої країни. Україна - наш спільний дім. Тільки разом будемо сильнішими", - сказано в заяві Авакова.

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Топ коментарі
+24
Даю наводку - это 100% из тех "правосеков", кто слово "паляниця" не могут выговорить, и "бардюр" - "поребриком" называют!!!
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14.12.2020 12:23
+17
Та досить вже звертати увагу на російські провокації.
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14.12.2020 12:23
+14
А трохи раніше, в 40-50-х кацапи під виглядом бандерівців грабували та вбивали місцеве населення. Історія не вчить ідіотів.
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14.12.2020 12:34
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Та досить вже звертати увагу на російські провокації.
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14.12.2020 12:23 Відповісти
мадяры постоянно сами лезут в салупу и хотят провокации,сами и пишут.
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14.12.2020 13:58 Відповісти
Да нет.Нужно поймать и пристрелить при попытке к бегству .
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14.12.2020 14:51 Відповісти
Даю наводку - это 100% из тех "правосеков", кто слово "паляниця" не могут выговорить, и "бардюр" - "поребриком" называют!!!
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14.12.2020 12:23 Відповісти
Бордю́р (фр. bordure, от bord - край):
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14.12.2020 12:29 Відповісти
ну у вас на рассеи французский не знают, поэтому и "поребрик " (от мокшанской фени)....
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14.12.2020 12:33 Відповісти
Я зробив уточнення до коменту виключно тим самим "язіком"... кацапомовні ви "наші"...
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14.12.2020 12:39 Відповісти
Прям дежавю якесь. В чотирнадцятому такі ж "правосєки" збирались навчить домбас як мову українську треба любить...
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14.12.2020 12:26 Відповісти
А трохи раніше, в 40-50-х кацапи під виглядом бандерівців грабували та вбивали місцеве населення. Історія не вчить ідіотів.
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14.12.2020 12:34 Відповісти
вот как те липовые "правосеки" свастику удержались пририсовать. Низачот.
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14.12.2020 12:28 Відповісти
Дуже всего,сто малолетки,понятно,для поетові и хайпа,а вот попали в водну,теперь трандец,когда поймают...
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14.12.2020 12:31 Відповісти
готовится почва для будущего отделения
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14.12.2020 12:32 Відповісти
"Придем", говорят. А девочка волосатая из телевизора вылазить будет?
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14.12.2020 12:32 Відповісти
Тут вопрос больше к ПС, почему он никак на это не реагирует. Пока Ярош (или кто там сейчас за него) не выступит с заявлением, что ПС не имеет к этим провокациям никакого отношения, он де-факто берёт ответственность за эти провокации на себя и на организацию
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14.12.2020 12:33 Відповісти
нужно для єтого иметь штат, несколько сотен человек, которьіе 24/7 будут заниматься исключительно опровержением кацапских фейков о правом секторе.
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14.12.2020 12:39 Відповісти
зажило ипло у Шуфрича.
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14.12.2020 12:33 Відповісти
занадто давно
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14.12.2020 12:41 Відповісти
Если центральной власти пофиг мадьярские выходки, то местным украинцам нет. Что там с обысками СБУ в Закарпатье? И как дела там с украиномовным обучением?
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14.12.2020 12:34 Відповісти
Может "Правый сектор" выступит с заявой,чтобы прекратить этот поток кацапомадьярского бреда?
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14.12.2020 12:34 Відповісти
А статтю почитати "слабо"?
"Відеозапис було визнано провокацією, представники "Правого сектора" заявили, що не мають жодного стосунку до цього запису. https://censor.net/ua/news/3234358/********************************************************************************************************.Джерело: https://censor.net/ua/n3236776"
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14.12.2020 13:27 Відповісти
Если это сделал Правый сектор (в чем я искренне сомневаюсь), то глупости нет предела. А если русские или венгерские националисты совершили эту провокацию, то пазлы складываются в картинку.
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14.12.2020 12:36 Відповісти
А попробуйте у мадьяр что нибудь украинское вывесить и даже сделать, сколько вони будет.
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14.12.2020 12:48 Відповісти
Це правий сектор ОПЗЖопи...
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14.12.2020 12:36 Відповісти
Прошу прощения за текст:НЕНАВИЖУ ваших новомодние смартфони,с "интелектуалкой"...Не возможно ничего написать-все перекрутити паскуда...
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14.12.2020 12:37 Відповісти
звиздёж (что Правый сектор)
они написали просто - СЛАВА УКРАЇНІ !!! и долго б не расписывали
а это какая-то шваль мацковская
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14.12.2020 12:40 Відповісти
ну...кому надоело... а кто и не писал вообще...
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14.12.2020 13:34 Відповісти
провокація мабуть організована самим же СБУ по наказу кремля. А тому когось піймають, звинуватять і скалічать комусь життя, як нинішнім підозрюваним у справі Шеремети чи Гуменюка, якого вже 5 років тримають в сізо, не маючи жодних доказів, що це він кинув гранату під радою
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14.12.2020 12:40 Відповісти
А главный каммуняка Украины Петруха Сымоненко выступая на РАБссиянском теледерьме РАБссия-1 заявил...:
сегодня Украина полностью управляется Госдепом Трампа... и Пентагоном....,забыл назвать Джавелины от Конгресса США и Байрактары от Эрдогана...
Эх Шариков,не быть тебе Швондерашвили... "Мы за вами придем": неизвестные на Закарпатье снова угрожали венграм якобы от "Правого сектора" - Цензор.НЕТ 6813
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14.12.2020 12:42 Відповісти
Это художник прозрачно намекал, что Сралин СССР на *yю вертел?
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14.12.2020 12:47 Відповісти
Такой херной КГБ баловалось еще когда ***** своим очком в Германии секреты пытался выторговать.
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14.12.2020 12:44 Відповісти
Путлерская шушера типа ЛШахта-2 использует любую соломинку,дабы нагадить Украине по поводу и без...,крысам Мавзолейным увеличили бюджет на 400 миллиардов ржублей,теперь ********* Сикелевы Соловьевы и прочие Симоньяны с утроенной энергией будут сыпать Туфту по всему Миру....какая Украина бяка,...обосцала подъезды РАБссиянских лачуг,берлог и прочих дяревней от Камчатки до Кенигсберга по указанию Обамы и Трампа...
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14.12.2020 12:52 Відповісти
А посол Венгрии по этому поводу ещё не "озаботился" или МИД Венгрии?
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14.12.2020 13:00 Відповісти
Знову "поганий" український націоналізм комусь заважає? Зате який гарний російський шовінізм і мадярський імперіалізм, довбана лицемірна мразота лізе з усіх щілин.
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14.12.2020 13:00 Відповісти
Есть такой дядька на РАБссии Геннадий Гудков,недавно сказал...
Идет Байден,будет больно,не только Путлеру....
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14.12.2020 13:08 Відповісти
Та самі ж угорці і знімають ті відоси.
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14.12.2020 13:21 Відповісти
За цей "сиктор" з "укрьїна" викладач української за 3-й клас "прийде".
Знов якась ляцька п'янь за рашистські кошти через німецьких фашистів відпрацювала.
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14.12.2020 13:25 Відповісти
А кацапских ушей из-за угла так и не заметели !!!!
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14.12.2020 13:30 Відповісти
В 1952,- 53 г. Коммуняцкие выродки создавали лжеОУНовские отряды, убивали , вырезали население . Вывод - это ************* с ********* или тупые нанчтые манкурты. А главная беда - СБУ нет . Есть заинтересованные в развале всех структур в угоду ********* слуги и клоуны.
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14.12.2020 13:50 Відповісти
Спрашивается, а собственно чем занимается СБУ? Оно вообще ЕСТЬ? За что Баканов деньги получает?
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14.12.2020 14:38 Відповісти
Все это лечится двумя - тремя рейдами сбу с мордой в пол и ликвидацией всех активистов.Самыхьбуйных на трое суток на подвал.И все!Слава Украине!
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14.12.2020 15:29 Відповісти
Придурків вистачає не лише на Закарпатті,а і по всій Україні!
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14.12.2020 17:41 Відповісти
 
 