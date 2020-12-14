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Світовий банк (806) Мінфін (3586) Марченко Сергій (570)

До кінця 2020 року Україна залучить $170 млн кредиту Світового банку, - Мінфін

До кінця 2020 року Україна залучить $170 млн кредиту Світового банку, - Мінфін

Мінфін у співпраці з Мінсоцполітики доклав усіх зусиль для підготовки Угоди, завдяки якій Україна зможе залучити кредит у розмірі 300 млн дол. США, 170 з яких - вже до кінця поточного року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Сьогодні, 14 грудня, між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку підписано угоду про Друге додаткове фінансування, направлене на подолання наслідків пандемії COVID-19, для проєкту "Модернізація системи соцпідтримки населення України", - йдеться в повідомленні.

За словами глави Мінфіну Сергія Марченка, головна мета - це соціальна допомога і соцпослуги для малозабезпечених сімей, а також допомога постраждалим від негативного економічного впливу пандемії.

Читайте: Світовий Банк схвалив виділення 300 млн доларів кредиту Україні на соцпідтримку населення

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Топ коментарі
+2
А чим розраховуватись будемо? Пєчєнью зебілов? 😁
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14.12.2020 12:51
+1
А голый боротька говорил, что мы не попрошайки и не гастарбайтеры и посылал в жо#у МВФ))))
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14.12.2020 12:52
+1
Тобі з цим в одноглазніки або до законтачених.
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14.12.2020 12:55
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А чим розраховуватись будемо? Пєчєнью зебілов? 😁
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14.12.2020 12:51 Відповісти
А Всесвітній Банк про це знає?
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14.12.2020 12:52 Відповісти
знає не переживай ...навіть де землю отримає ...все знає
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14.12.2020 12:55 Відповісти
А голый боротька говорил, что мы не попрошайки и не гастарбайтеры и посылал в жо#у МВФ))))
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14.12.2020 12:52 Відповісти
Так воно, МВФ, сюди і прийшло.😁
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14.12.2020 12:53 Відповісти
СТРАННОЕ ВРЕМЯ
ИТОГ
Опять пустые разговоры,
С концами не свести концы...
Нас учат чести жизни воры
И - благородству - под.лецы.
Поля засейте! Накормите
стариков!
Детей от рака, суки, излечите!
Дороги сделайте, достаточно
крестов!
И свет в поселках, в городах
включите.
Гордиться надо миром, не
войной,
Культурой, а не армией
баранов,
Счастливой, а не нищею
страной,
Где врут безбожно сволочи с
экрана.
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14.12.2020 12:53 Відповісти
Тобі з цим в одноглазніки або до законтачених.
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14.12.2020 12:55 Відповісти
"привлечёт" це як , з якого яух ... значить ви вже "щось" пообіцяли тихцем ...сволочі
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14.12.2020 12:54 Відповісти
Всем актерам - молодогвардейцам, из к/ф "Молодая гвардия", дали премии Ленинского комсомола, кроме сыгравшего роль предателя. Ты такой же, в роли веришь))))
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14.12.2020 12:56 Відповісти
Пардоньте, пардоньте, а условия кредита можно "в студию!", а то зе сейчас заложит последние "государственные штаны", а моим детям и внукам их выкупать. Вдумайтесь, зебилы, ваш "величайшый вошдь" не хвастается заработанными деньгами, а хвастается увеличением долга. Это - полная жо.а.
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14.12.2020 12:58 Відповісти
під який відсоток беруть?
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14.12.2020 13:02 Відповісти
Та під любий,не їм віддавати.
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14.12.2020 13:05 Відповісти
та це зрозуміло,просто коли Зе був тільки "кандидатом" то казав,що влада бере непотрібні кредити під великі відсотки от я хочу інфографік скласти ..
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14.12.2020 13:08 Відповісти
Немає грошей?

https://twitter.com/v_stus
https://twitter.com/v_stus @v_stus

О, підприємство, яке згідно заяв нового гендира Укроборонпрому, буде ліквідоване наступного року, витрачає майже 7 млн грн на автівки!
Зелений колаборант Гусєв, як то кажуть, "тирить мєлочь по карманам".
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14.12.2020 13:04 Відповісти
https://twitter.com/Bykvu
https://twitter.com/Bykvu Букви
https://twitter.com/Bykvu @Bykvu

Державна компанія "Укрспецекспорт", що входить до складу ДК "Укроборонпром", 8 грудня за результатами тендеру замовила у ТОВ "ВіДі Автострада" легкових автомобілів на 6,64 млн грн.
Ще у когось кінець "епохи бідності".

«Укрспецекспорт» придбав автівки Toyota Camry, одну за 1,2 млн грн.


 https://bykvu.com/ua/bukvy/ukrspeceksport-pridbav-avtivki-toyota-camry-odnu-za-1-2-mln-grn/
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14.12.2020 13:05 Відповісти
 
 