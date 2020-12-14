До кінця 2020 року Україна залучить $170 млн кредиту Світового банку, - Мінфін
Мінфін у співпраці з Мінсоцполітики доклав усіх зусиль для підготовки Угоди, завдяки якій Україна зможе залучити кредит у розмірі 300 млн дол. США, 170 з яких - вже до кінця поточного року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.
"Сьогодні, 14 грудня, між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку підписано угоду про Друге додаткове фінансування, направлене на подолання наслідків пандемії COVID-19, для проєкту "Модернізація системи соцпідтримки населення України", - йдеться в повідомленні.
За словами глави Мінфіну Сергія Марченка, головна мета - це соціальна допомога і соцпослуги для малозабезпечених сімей, а також допомога постраждалим від негативного економічного впливу пандемії.
Будь ласка, зачекайте...
ИТОГ
Опять пустые разговоры,
С концами не свести концы...
Нас учат чести жизни воры
И - благородству - под.лецы.
Поля засейте! Накормите
стариков!
Детей от рака, суки, излечите!
Дороги сделайте, достаточно
крестов!
И свет в поселках, в городах
включите.
Гордиться надо миром, не
войной,
Культурой, а не армией
баранов,
Счастливой, а не нищею
страной,
Где врут безбожно сволочи с
экрана.
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О, підприємство, яке згідно заяв нового гендира Укроборонпрому, буде ліквідоване наступного року, витрачає майже 7 млн грн на автівки!
Зелений колаборант Гусєв, як то кажуть, "тирить мєлочь по карманам".
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Державна компанія "Укрспецекспорт", що входить до складу ДК "Укроборонпром", 8 грудня за результатами тендеру замовила у ТОВ "ВіДі Автострада" легкових автомобілів на 6,64 млн грн.
Ще у когось кінець "епохи бідності".
«Укрспецекспорт» придбав автівки Toyota Camry, одну за 1,2 млн грн.
https://bykvu.com/ua/bukvy/ukrspeceksport-pridbav-avtivki-toyota-camry-odnu-za-1-2-mln-grn/