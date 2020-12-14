Голосів для продовження дії закону про особливий статус Донбасу в Раді достатньо, - Разумков
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков впевнений, що в Раді достатньо голосів для прийняття законопроєкту про продовження на рік дії закону про особливий статус Донбасу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я впевнений, що не всі його будуть підтримувати в залі Верховної Ради України, але наскільки я розумію ситуацію, голосів для прийняття цього законопроєкту достатньо", - зазначив спікер Ради.
При цьому Разумков припустив, що всі парламентські фракції підтримають ухвалення цього документа і за основу, і в цілому.
Спікер парламенту також висловив упевненість, що законопроєкт не буде змінений і доповнений іншими позиціями, крім продовження на рік дії закону про особливий статус Донбасу.
"Ні, туди нічого додаватися не буде, проєкт закону зареєстрований, міняти його ніхто не буде. Єдине питання, яке змінюється вже котрий рік, і на жаль, - це змінюється рік: спочатку з 2019 на 2020 року, тепер з 2020 на 2021, і сподіваюся, що 2022 не буде. Але більше додаткових позицій в цей законопроєкт додаватися не буде", - уточнив Разумков.
Верховна Рада неодноразово продовжувала на рік термін дії цього закону. Так, 4 жовтня 2018 року парламент України підтримав президентську законодавчу ініціативу, якої особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО буде введений з дня набрання чинності відповідного закону на термін до 31 грудня 2019 року.
Будь ласка, зачекайте...
Авжеж!
при порохе минск был невыполним в принципе, но кацапов нагибали санкции, формула штанмайера была только в голове самого фрица и кацапов, закон "о порядке самоуправления" продлевался но точно также был неисполним в принципе.
но потом пришли "маладые новые литца" и понеслась....
14.12.2020, 10:47 • 952 • https://uainfo.org/blognews/1607933576-anekdot-dnr-prosit-u-ukrainy-investitsiy-kirill-sazonov.html#mc-container 0
«У меня до этой новости из серии анекдотов несколько дней руки не доходили. Постоянно что-то актуальное в стране происходило, как-то нужно было реагировать, потому чудесные дела в зоопарке ждали своего часа.
И дождались, потому что не поделиться ими невозможно. Вы же помните, что нести чушь нужно бережно и аккуратно, чтобы не расплескать? Потому что чушь хороша, когда она полная», - об этом на своей страничке в Фейсбуке https://www.facebook.com/kirilo.sazonov/posts/3544023029018430 пишет политолог Кирилл Сазонов, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
«Итак, бывший худенький и тупенький начальник МММ из Макеевки, а ныне изрядно раздобревший, но не поумневший "Глава ДНР" Денис Пушилин провел большой хурал со своими верными экономическими кунаками на тему "Что будем жрать в перспективе?" Похоже, в Кремле понимают, что коварный Киев все эти голодные и разграбленные "народные республики" в ближайшее время брать не собирается, потому вожакам ОРДЛО поручили хоть что-то зарабатывать. Потому что постоянно кормить их для худеющего бюджета РФ становится все напряжнее. Команду в ДыНыРы приняли и исполнили. Провели совещание с жизнеутверждающими выводами и стратегией. Держитесь крепче - будет смешно.
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В своем выступлении Пушилин привел чиновничество недореспублики к феерическому и жизнеутверждающему финалу - Дыра будет привлекать инвестиции для развития экономики! Какие инвестиции? Международные. Это не я придумал, это этот похожий на карпика юноша сказал своим ртом вслух. Даже привыкшие к шизофрении в управлении квазигосударством местные чиновники немного залипли от такого смелого проекта и поинтересовались - какие страны рассматриваются в качестве доноров. И список был прекрасен. Это, естественно, Россия, которой эта головная боль "очень нужна" еще и в статусе объекта инвестиций, ага. Дальше по списку идут Осетия, Приднестровье и Беларусь. То есть бедная страна под международными санкциями на грани экономическго кризиса, которая без российской поддержки просто остановится и пара нищих непризнанных государств. Прекрасный набор. Но это еще не все.
Простите, апофигеем сценария инвестиционного проекта Пушилина стал план привлечения инвестиций из Украины. Да, коварная Хунта вдруг стала потенциальным инвестором в отдельно взятой больной голове. Пушилин предлагает "забыть о распрях, негативе, закрыть на все глаза и начать с нуля". Привлекая средства политических партий и крупного бизнеса для восстановления Донбасса. Я представляю себе, с чего начнутся инвестиции крупного и даже среднего с малым бизнеса, у которого Пушилин и соратники отжали предприятия и собственность на оккупированных территориях. Роскошная виселица с новейшими технологиями в центре Донецка? Перспективный проект разведения раков в Кальмиусе - благо корма бесплатного на некоторое время хватит? Хорошие проекты. Я бы вложился...
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Но если серьезно, то уровень шизофрении уже давно зашкаливает. И с ними кто-то предлагает нам вести серьезные переговоры? Тогда нашу делегацию нужно комплектовать психиатрами и дрессировщиками...», - завершает Сазонов.