УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11260 відвідувачів онлайн
Новини
750 5
ВР (14814) Донбас (22348) Разумков Дмитро (1526)

Голосів для продовження дії закону про особливий статус Донбасу в Раді достатньо, - Разумков

Голосів для продовження дії закону про особливий статус Донбасу в Раді достатньо, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков впевнений, що в Раді достатньо голосів для прийняття законопроєкту про продовження на рік дії закону про особливий статус Донбасу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я впевнений, що не всі його будуть підтримувати в залі Верховної Ради України, але наскільки я розумію ситуацію, голосів для прийняття цього законопроєкту достатньо", - зазначив спікер Ради.

При цьому Разумков припустив, що всі парламентські фракції підтримають ухвалення цього документа і за основу, і в цілому.

Спікер парламенту також висловив упевненість, що законопроєкт не буде змінений і доповнений іншими позиціями, крім продовження на рік дії закону про особливий статус Донбасу.

Також читайте: Разумков про розгляд бюджету-2021: сподіваюся "бюджетної ночі" не буде

"Ні, туди нічого додаватися не буде, проєкт закону зареєстрований, міняти його ніхто не буде. Єдине питання, яке змінюється вже котрий рік, і на жаль, - це змінюється рік: спочатку з 2019 на 2020 року, тепер з 2020 на 2021, і сподіваюся, що 2022 не буде. Але більше додаткових позицій в цей законопроєкт додаватися не буде", - уточнив Разумков.

Верховна Рада неодноразово продовжувала на рік термін дії цього закону. Так, 4 жовтня 2018 року парламент України підтримав президентську законодавчу ініціативу, якої особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО буде введений з дня набрання чинності відповідного закону на термін до 31 грудня 2019 року.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
та знаем, в раде достаточно пдрсов.
показати весь коментар
14.12.2020 13:06 Відповісти
4 октября 2018 года парламент Украины поддержал президентскую законодательную инициативу, которой особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО будет введен со дня вступления в силу соответствующего закона на срок до 31 декабря 2019 года.Источник: https://censor.net/ru/n3236788

Авжеж!
показати весь коментар
14.12.2020 13:12 Відповісти
знаешь в чем разница? в маленькой детальке - в этот закон при продлении зеленожопые хотят вставить формулу штангельциркуля

при порохе минск был невыполним в принципе, но кацапов нагибали санкции, формула штанмайера была только в голове самого фрица и кацапов, закон "о порядке самоуправления" продлевался но точно также был неисполним в принципе.

но потом пришли "маладые новые литца" и понеслась....
показати весь коментар
14.12.2020 13:16 Відповісти
Зеж2дурік , ти колаборант в українців запитав, що ти хочиш накоїти, Україну кацапам продати, одягни шляпу з ялинки і сиди в раді тихенько.
показати весь коментар
14.12.2020 14:17 Відповісти
Анекдот: "ДНР" просит у Украины… инвестиций - Кирилл Сазонов
14.12.2020, 10:47 • 952 • https://uainfo.org/blognews/1607933576-anekdot-dnr-prosit-u-ukrainy-investitsiy-kirill-sazonov.html#mc-container 0

«У меня до этой новости из серии анекдотов несколько дней руки не доходили. Постоянно что-то актуальное в стране происходило, как-то нужно было реагировать, потому чудесные дела в зоопарке ждали своего часа.
И дождались, потому что не поделиться ими невозможно. Вы же помните, что нести чушь нужно бережно и аккуратно, чтобы не расплескать? Потому что чушь хороша, когда она полная», - об этом на своей страничке в Фейсбуке https://www.facebook.com/kirilo.sazonov/posts/3544023029018430 пишет политолог Кирилл Сазонов, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
«Итак, бывший худенький и тупенький начальник МММ из Макеевки, а ныне изрядно раздобревший, но не поумневший "Глава ДНР" Денис Пушилин провел большой хурал со своими верными экономическими кунаками на тему "Что будем жрать в перспективе?" Похоже, в Кремле понимают, что коварный Киев все эти голодные и разграбленные "народные республики" в ближайшее время брать не собирается, потому вожакам ОРДЛО поручили хоть что-то зарабатывать. Потому что постоянно кормить их для худеющего бюджета РФ становится все напряжнее. Команду в ДыНыРы приняли и исполнили. Провели совещание с жизнеутверждающими выводами и стратегией. Держитесь крепче - будет смешно.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1607328328-zhodnih-proriviv-na-donbasi-nemae-y-ne-peredbachaetsya-.html Жодних проривів на Донбасі немає й не передбачається - Казанський
В своем выступлении Пушилин привел чиновничество недореспублики к феерическому и жизнеутверждающему финалу - Дыра будет привлекать инвестиции для развития экономики! Какие инвестиции? Международные. Это не я придумал, это этот похожий на карпика юноша сказал своим ртом вслух. Даже привыкшие к шизофрении в управлении квазигосударством местные чиновники немного залипли от такого смелого проекта и поинтересовались - какие страны рассматриваются в качестве доноров. И список был прекрасен. Это, естественно, Россия, которой эта головная боль "очень нужна" еще и в статусе объекта инвестиций, ага. Дальше по списку идут Осетия, Приднестровье и Беларусь. То есть бедная страна под международными санкциями на грани экономическго кризиса, которая без российской поддержки просто остановится и пара нищих непризнанных государств. Прекрасный набор. Но это еще не все.
Простите, апофигеем сценария инвестиционного проекта Пушилина стал план привлечения инвестиций из Украины. Да, коварная Хунта вдруг стала потенциальным инвестором в отдельно взятой больной голове. Пушилин предлагает "забыть о распрях, негативе, закрыть на все глаза и начать с нуля". Привлекая средства политических партий и крупного бизнеса для восстановления Донбасса. Я представляю себе, с чего начнутся инвестиции крупного и даже среднего с малым бизнеса, у которого Пушилин и соратники отжали предприятия и собственность на оккупированных территориях. Роскошная виселица с новейшими технологиями в центре Донецка? Перспективный проект разведения раков в Кальмиусе - благо корма бесплатного на некоторое время хватит? Хорошие проекты. Я бы вложился...
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1607600980-sergey-garmash-moskva-poterpela-diplomaticheskoe-porazhenie-.html Сергей Гармаш: Москва потерпела дипломатическое поражение, Путин "признал" это в разговоре с Меркель
Но если серьезно, то уровень шизофрении уже давно зашкаливает. И с ними кто-то предлагает нам вести серьезные переговоры? Тогда нашу делегацию нужно комплектовать психиатрами и дрессировщиками...», - завершает Сазонов.
показати весь коментар
14.12.2020 13:18 Відповісти
 
 