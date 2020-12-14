Голосів для продовження дії закону про особливий статус Донбасу в Раді достатньо, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков впевнений, що в Раді достатньо голосів для прийняття законопроєкту про продовження на рік дії закону про особливий статус Донбасу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я впевнений, що не всі його будуть підтримувати в залі Верховної Ради України, але наскільки я розумію ситуацію, голосів для прийняття цього законопроєкту достатньо", - зазначив спікер Ради.

При цьому Разумков припустив, що всі парламентські фракції підтримають ухвалення цього документа і за основу, і в цілому.

Спікер парламенту також висловив упевненість, що законопроєкт не буде змінений і доповнений іншими позиціями, крім продовження на рік дії закону про особливий статус Донбасу.

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"Ні, туди нічого додаватися не буде, проєкт закону зареєстрований, міняти його ніхто не буде. Єдине питання, яке змінюється вже котрий рік, і на жаль, - це змінюється рік: спочатку з 2019 на 2020 року, тепер з 2020 на 2021, і сподіваюся, що 2022 не буде. Але більше додаткових позицій в цей законопроєкт додаватися не буде", - уточнив Разумков.

Верховна Рада неодноразово продовжувала на рік термін дії цього закону. Так, 4 жовтня 2018 року парламент України підтримав президентську законодавчу ініціативу, якої особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО буде введений з дня набрання чинності відповідного закону на термін до 31 грудня 2019 року.