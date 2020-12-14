Сімейний адвокат Щербанів стверджує, що загиблий бізнесмен не мав стосунку до ІСД

Убитий у 90-х донецький бізнесмен Євген Щербань не мав стосунку до компанії "Індустріальний союз Донбасу".

Про це заявив адвокат Сергій Осика в інтерв'ю "Гордону", коментуючи заяви старшого сина Щербаня про нібито наявну у його батька частку в ІСД.

"Результати мого адвокатського розслідування підтвердили, що частки убитого Щербаня (і навіть частки компанії, в якій акумулювалось активи Щербаня) в корпорації ІСД були відсутні", - заявив Осика.

За його словами, в 90-х ІСД був квазігромадською організацію зі статусом корпорації, де засновником виступали Торгово-промислова палата Донецької області і два відділи Академії наук України, які спільно володіли 30%. Також був "Донміськбанк" (де левова частка належала Рінату Ахметову) і компанії "Данко" (де також була частка Ахметова і Олександра Момота, якого вбили в травні 1996 року).

Останнім належали пакети по 35%. "Як бачите, майна Щербаня тут точно бути не могло, що зрозуміло навіть дитині", - підкреслив Осика. Він також розповів, що в 1996 році Момот був убитий, після чого "Данко" і "Донміськбанк" вийшли із засновників ІСД. Відповідно, 70-процентна частка залишалася незатребуваною. На ці відсотки пізніше зайшли компанія "Азовінтекс" і Віталій Гайдук. "Ці нові засновники не могли мати або представляти якісь інтереси Щербаня, тому що це сталося вже після його вбивства", - пояснив Осика.

За словами адвоката, єдина компанія, де була знайдена частка Щербаня-старшого, - в компанії "Азовімпекс", назва якої співзвучна з "Азовінтекс". В "Азовімпекс" компанія "Гефест" мала 80% акцій, а часткою в 20%, що залишилася, володів Сергій Тарута. У свою чергу, в компанії "Гефест" Щербань був одним з безлічі засновників, таких як Ахметов, губернатор Донецької області Володимир Щербань (з часткою 20%), Євген Щербань (з часткою 20%), Клюєв і якийсь Котельников. "Азовінпекс" співзвучна з назвою з компаній "Азовінтекс", яка зайшла замість "Донміськбанк" і "Данко" в ІСД, але це абсолютно різні компанії, і в них немає згадок про Щербаня", - підкреслив Осика.

Нагадаємо, донецького бізнесмена Євгена Щербаня вбили в донецькому аеропорту 3 листопада 1996 року. Його старший син Євген Щербань у документальному фільмі "Спадкоємець", що недавно вийшов, стверджує, що після вбивства батька його гроші були вкрадені, і заявив, що претендує на $1 млрд компенсації за частку в "Індустріальному союзі Донбасу".