УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11651 відвідувач онлайн
Новини
5 517 13
ІСД (95) Щербань (15)

Сімейний адвокат Щербанів стверджує, що загиблий бізнесмен не мав стосунку до ІСД

Сімейний адвокат Щербанів стверджує, що загиблий бізнесмен не мав стосунку до ІСД

Убитий у 90-х донецький бізнесмен Євген Щербань не мав стосунку до компанії "Індустріальний союз Донбасу".

Про це заявив адвокат Сергій Осика в інтерв'ю "Гордону", коментуючи заяви старшого сина Щербаня про нібито наявну у його батька частку в ІСД.

"Результати мого адвокатського розслідування підтвердили, що частки убитого Щербаня (і навіть частки компанії, в якій акумулювалось активи Щербаня) в корпорації ІСД були відсутні", - заявив Осика.

За його словами, в 90-х ІСД був квазігромадською організацію зі статусом корпорації, де засновником виступали Торгово-промислова палата Донецької області і два відділи Академії наук України, які спільно володіли 30%. Також був "Донміськбанк" (де левова частка належала Рінату Ахметову) і компанії "Данко" (де також була частка Ахметова і Олександра Момота, якого вбили в травні 1996 року).

Останнім належали пакети по 35%. "Як бачите, майна Щербаня тут точно бути не могло, що зрозуміло навіть дитині", - підкреслив Осика. Він також розповів, що в 1996 році Момот був убитий, після чого "Данко" і "Донміськбанк" вийшли із засновників ІСД. Відповідно, 70-процентна частка залишалася незатребуваною. На ці відсотки пізніше зайшли компанія "Азовінтекс" і Віталій Гайдук. "Ці нові засновники не могли мати або представляти якісь інтереси Щербаня, тому що це сталося вже після його вбивства", - пояснив Осика.

За словами адвоката, єдина компанія, де була знайдена частка Щербаня-старшого, - в компанії "Азовімпекс", назва якої співзвучна з "Азовінтекс". В "Азовімпекс" компанія "Гефест" мала 80% акцій, а часткою в 20%, що залишилася, володів Сергій Тарута. У свою чергу, в компанії "Гефест" Щербань був одним з безлічі засновників, таких як Ахметов, губернатор Донецької області Володимир Щербань (з часткою 20%), Євген Щербань (з часткою 20%), Клюєв і якийсь Котельников. "Азовінпекс" співзвучна з назвою з компаній "Азовінтекс", яка зайшла замість "Донміськбанк" і "Данко" в ІСД, але це абсолютно різні компанії, і в них немає згадок про Щербаня", - підкреслив Осика.

Нагадаємо, донецького бізнесмена Євгена Щербаня вбили в донецькому аеропорту 3 листопада 1996 року. Його старший син Євген Щербань у документальному фільмі "Спадкоємець", що недавно вийшов, стверджує, що після вбивства батька його гроші були вкрадені, і заявив, що претендує на $1 млрд компенсації за частку в "Індустріальному союзі Донбасу".

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+2
вертався би цей адвокат до звичної справи - вклонятися ахметову, а не займався би тут демагогією
показати весь коментар
14.12.2020 13:17
+1
ИСД создал именно Щербань и никто другой,а то что его по факту застрелили с женой в аэрплорту Донецка после визита в Москву на день рождения главного мафиозо СССР Йоси Кабздона,говорит о том, что заказ был...,от кого не скажу...сами догадайтесь...
показати весь коментар
14.12.2020 13:15
+1
Интересный фильм, можно увидеть много знакомых лиц украинской политики из архивных съёмок 😀😀😀 потому и скрывают правду

https://youtu.be/2nLmD35Acuc
показати весь коментар
14.12.2020 13:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ИСД создал именно Щербань и никто другой,а то что его по факту застрелили с женой в аэрплорту Донецка после визита в Москву на день рождения главного мафиозо СССР Йоси Кабздона,говорит о том, что заказ был...,от кого не скажу...сами догадайтесь...
показати весь коментар
14.12.2020 13:15 Відповісти
ну таки насколько знаю Щербань послал москалей и пытался идти на сближение с Европой и после этого его застрелили.
показати весь коментар
14.12.2020 14:09 Відповісти
Его старший сын Евгений Щербань в недавно вышедшем документальном фильме "Наследник" утверждает, что после убийства отца его деньги были украдены, и заявил, что претендует на $1 млрд компенсации за долю в "Индустриальном союзе Донбасса".Источник: https://censor.net/ru/n3236789
показати весь коментар
14.12.2020 13:17 Відповісти
Интересный фильм, можно увидеть много знакомых лиц украинской политики из архивных съёмок 😀😀😀 потому и скрывают правду

https://youtu.be/2nLmD35Acuc
показати весь коментар
14.12.2020 13:19 Відповісти
Смотрел с неделю назад.Сын претендует на долю, за моральный и материальный ущерб семье ...Обычное дело в таких случаях...
показати весь коментар
14.12.2020 13:22 Відповісти
вертався би цей адвокат до звичної справи - вклонятися ахметову, а не займався би тут демагогією
показати весь коментар
14.12.2020 13:17 Відповісти
Сергей Осыка - это он или другой в Википедии юрист ?

https://ru.wikipedia.org/wiki/1992 1992 - старший консультант, главный консультант Комиссии Верховной Рады Украины по иностранным делам.Ноября https://ru.wikipedia.org/wiki/1992 1992 - сентябрь https://ru.wikipedia.org/wiki/1993 1993 - советник Премьер-министра Украины по вопросам внешнеэкономических связей.С сентября https://ru.wikipedia.org/wiki/1993 1993 - первый заместитель министра, с октября https://ru.wikipedia.org/wiki/1993 1993 - заместитель министра внешних экономических связей Украины.С https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 22 августа https://ru.wikipedia.org/wiki/1994 1994 - министр внешних экономических связей Украиныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%8B%D0%BA%D0%B0,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] .https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F 3 июля https://ru.wikipedia.org/wiki/1995 1995 - https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F 27 января https://ru.wikipedia.org/wiki/1999 1999 - министр внешних экономических связей и торговли Украины.https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F 30 января - https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F 11 июля https://ru.wikipedia.org/wiki/1995 1995 - вице-премьер-министр Украины по вопросам внешнеэкономической деятельностиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%8B%D0%BA%D0%B0,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] .https://ru.wikipedia.org/wiki/1999 1999 -https://ru.wikipedia.org/wiki/2002 2002 - советник Президента Украины
показати весь коментар
14.12.2020 13:23 Відповісти
Це різні особи
Адвокат ОСЫКА СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ https://advokatura.xyz/lawyer/14655

Осыка, Сергей Григорьевич - украинский государственный и политический деятель https://ru.wikipedia.org/wiki/Осыка,_Сергей_Григорьевич
показати весь коментар
14.12.2020 15:29 Відповісти
Ясно. Спасибо за разъяснение
показати весь коментар
14.12.2020 15:52 Відповісти
Зачем ему деньги?.. живым быть лучше..
показати весь коментар
14.12.2020 13:21 Відповісти
Деньги это вечные ценности, и детям и внукам останутся,и всегда надо, а жизнь сегодня есть, а завтра нет.И шо то за жизнь, когда нет денег?
показати весь коментар
14.12.2020 13:35 Відповісти
Вот за эти деньги жизнь и отберут.
показати весь коментар
14.12.2020 18:24 Відповісти
Был ценный донецкий актив - НЕГРОБАНК. Жалко...
показати весь коментар
14.12.2020 14:53 Відповісти
 
 