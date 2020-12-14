У СН не знайшли голосів за Держбюджет-2021 і міністра освіти Шкарлета, - "слуга народу" Дубінський
З прийняттям Держбюджету-2021 проблеми.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп ("СН") Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.
"Пленарні засідання на найближчі тижні (після поточного) скасовуються, і відбудуться лише 25-29 грудня.
У фракції не знайшли голосів за бюджет (проти мажоритарники, які не хочуть відбирати частину паливного акцизу у регіонів в кишеню Шмигаля) і за міністра освіти Шкарлета (проти нього виступає комітет з освіти).
Якщо міністр справа десята, то з бюджетом проблеми дуже серйозні.
На сьогодні бюджет готові підтримати тільки списочники СН і група "Довіра".
Партія Тимошенко просить в бюджеті окремі статті витрат "під себе", інакше голосувати не буде.
Але якщо дати гроші "Батьківщині", тоді не зрозуміло, як пояснити їх відсутність для своєї фракції.
Тому з бюджетом - проблеми", - заявив Дубінський.
Будь ласка, зачекайте...
сулиму разорвет нахер. "к умным или к красивым".. бедный малый.
Хотілося б послухати - а что по єтаму поводу скажет таваріщ Суліма .. !? Але десь нема , пропав . Можливо тому що йому затримують зарплату . ?
До речі , у листопаді фейсбук знову почистився від ботів , і знову , вже вкотре ,заблокував бютівську ботоферму . Скільки ж їх наплодила бют , жах .!
Засідання Верховної ради ВІДМІНЕНІ!
Голосів за ухвалення бюджету - НЕМАЄ‼️
Непрофесійність нинішньої урядової команди - очевидна всім!! Ну окрім Зеленського. 🤦♂️🤦♂️🤦♂️
Проект бюджету вони погодили з МВФ, але перед цим забули погодити з депутатами!
А тепер... Те, що хочуть депутати, уже НІКОЛИ НЕ ПОГОДИТЬ МВФ!! 🤷♂️🤷♂️🤷♂️
Єдине рішення в цій ситуації - ВІДСТАВКА УРЯДУ!
Ну і формування нового Уряду із «дорослих», а не оце те шо ми бачили два кабміни поспіль....
📍Економіка - о@па!
📍Соціалка - 0@па!
📍Медицина - о@пазручкой!
📍Ковідний фонд - розграбований!
📍Два тижні до Нового року - бюджетна криза!!
📍Верховна рада і Уряд - недієздатні!
«Яких тобі ще реформ не вистачає??» (с)
Павло Розенко