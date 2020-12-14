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Новини Бюджет-2021
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ВР (14814) держбюджет (2359) Міносвіти (1404) Слуга народу (2800) Дубінський Олександр (490) Шкарлет (353)

У СН не знайшли голосів за Держбюджет-2021 і міністра освіти Шкарлета, - "слуга народу" Дубінський

У СН не знайшли голосів за Держбюджет-2021 і міністра освіти Шкарлета, -

З прийняттям Держбюджету-2021 проблеми.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп ("СН") Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.

"Пленарні засідання на найближчі тижні (після поточного) скасовуються, і відбудуться лише 25-29 грудня.

У фракції не знайшли голосів за бюджет (проти мажоритарники, які не хочуть відбирати частину паливного акцизу у регіонів в кишеню Шмигаля) і за міністра освіти Шкарлета (проти нього виступає комітет з освіти).

Якщо міністр справа десята, то з бюджетом проблеми дуже серйозні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков про розгляд бюджету-2021: сподіваюся "бюджетної ночі" не буде

На сьогодні бюджет готові підтримати тільки списочники СН і група "Довіра".

Партія Тимошенко просить в бюджеті окремі статті витрат "під себе", інакше голосувати не буде.

Але якщо дати гроші "Батьківщині", тоді не зрозуміло, як пояснити їх відсутність для своєї фракції.

Тому з бюджетом - проблеми", - заявив Дубінський.

У СН не знайшли голосів за Держбюджет-2021 і міністра освіти Шкарлета, - слуга народу Дубінський 01

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Топ коментарі
+25
Вот и предсказанная 1,5 года назад калолиция нарисовывается:
У СН не знайшли голосів за Держбюджет-2021 і міністра освіти Шкарлета, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 4726
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14.12.2020 13:33
+14
трындец.... то что косатая своего не упустит а зеленожопых жаба душит было понятно давно. но впервые это озвучено так прямо

сулиму разорвет нахер. "к умным или к красивым".. бедный малый.
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14.12.2020 13:19
+13
В "СН" не нашли голосов за Госбюджет-2021 и министра образования Шкарлета, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 9301
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14.12.2020 13:20
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Потрібно розганяти парламент і оголошувати позачергові вибори до ВРУ.
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14.12.2020 13:28 Відповісти
а що скаже інший графоман - внька?
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14.12.2020 13:37 Відповісти
круглый год и в любую погоду)
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14.12.2020 14:58 Відповісти
трындец.... то что косатая своего не упустит а зеленожопых жаба душит было понятно давно. но впервые это озвучено так прямо

сулиму разорвет нахер. "к умным или к красивым".. бедный малый.
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14.12.2020 13:19 Відповісти
Ничего,у него промежность гибкая а совесть отсутствует. Переживет-пережует
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14.12.2020 14:04 Відповісти
В "СН" не нашли голосов за Госбюджет-2021 и министра образования Шкарлета, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 9301
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14.12.2020 13:20 Відповісти
О, Дубину здесь цитируют с удовольствием.
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14.12.2020 13:24 Відповісти
Монобольшинство накрылось медным тазиком!
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14.12.2020 13:25 Відповісти
Пора Юлю брать в коалицию. Она наведёт порядок!
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14.12.2020 13:28 Відповісти
Ответ см. ниже
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14.12.2020 13:34 Відповісти
Угу-мертвые к мертвым
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14.12.2020 14:07 Відповісти
Вот и предсказанная 1,5 года назад калолиция нарисовывается:
У СН не знайшли голосів за Держбюджет-2021 і міністра освіти Шкарлета, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 4726
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14.12.2020 13:33 Відповісти
і правда.
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14.12.2020 13:38 Відповісти
Обойдутся без сопливых: ЕС и ЗаЖОП. А с Голосом могут договориться.
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14.12.2020 14:04 Відповісти
Ты безмозлый,а не бессмертный
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14.12.2020 14:09 Відповісти
Ваш уровень понятен.
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14.12.2020 14:17 Відповісти
Це брехливі казочки. В 2014-ому у Фірташа з Порошенко в Відні було - "тільки не Тимошенко". І ніхто собі не задає питання, чому олігархія була проти президентства Тимошенко? А Порошенко олігархів цілком влаштовував, бо і сам олігарх.
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14.12.2020 19:02 Відповісти
А сколько % Юлька набрала в 2014-м?
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14.12.2020 19:41 Відповісти
Чому ж тоді олігархи не підтримали порошенко на виборах у 2019-му році, а натомість вилили на нього купу бруду у своїх медіа, якщо він їх влаштовував?
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14.12.2020 19:49 Відповісти
"...Если министр дело десятое..."., а образование вообще дело 138. Образованные люди вообще не нужны в Украине.
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14.12.2020 14:06 Відповісти
Дураками легче управлять.
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14.12.2020 15:30 Відповісти
А сколько "Вона" скрысятничать желает?
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14.12.2020 14:12 Відповісти
Луи Виттон нынче дорог. Как и всегда впрочем
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14.12.2020 14:15 Відповісти
А все уже забыли, что "Батькивщину" лишили государственного финансирования? https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/11/25/7274784/
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14.12.2020 19:04 Відповісти
Дубина вкинул срачь на Тимошенко. Ну жалкие ублюдки понеслись !!! Уже забыли про все, опять юлькавиновата, слуги ни причем, барыга красава, нищета из за Юльки. Дебилы ***....
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14.12.2020 14:22 Відповісти
В конце поста представляться было не обязательно
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14.12.2020 14:31 Відповісти
Интересно наблюдать, как "зеленые " крысы , "Довира" и примкнувшая к ним Тимошенко рвут куски бюджета один у другого. Но сыра всем не хватает ... от бЯда )
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14.12.2020 14:24 Відповісти
жулька с медведчуком помогут.
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14.12.2020 14:33 Відповісти
Партия Тимошенко просит в бюджете отдельные статьи расходов "под себя", иначе голосовать не будет. Источник: https://censor.net/ru/n3236792
Хотілося б послухати - а что по єтаму поводу скажет таваріщ Суліма .. !? Але десь нема , пропав . Можливо тому що йому затримують зарплату . ?

До речі , у листопаді фейсбук знову почистився від ботів , і знову , вже вкотре ,заблокував бютівську ботоферму . Скільки ж їх наплодила бют , жах .!
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14.12.2020 14:36 Відповісти
У СН не знайшли голосів за Держбюджет-2021 і міністра освіти Шкарлета, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 2577
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14.12.2020 15:05 Відповісти
Шкарлета,як плагіатора, - слід палкою гнати від науки!
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14.12.2020 15:27 Відповісти
Клоуни знову обгадилися...
Засідання Верховної ради ВІДМІНЕНІ!
Голосів за ухвалення бюджету - НЕМАЄ‼️
Непрофесійність нинішньої урядової команди - очевидна всім!! Ну окрім Зеленського. 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Проект бюджету вони погодили з МВФ, але перед цим забули погодити з депутатами!
А тепер... Те, що хочуть депутати, уже НІКОЛИ НЕ ПОГОДИТЬ МВФ!! 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
Єдине рішення в цій ситуації - ВІДСТАВКА УРЯДУ!
Ну і формування нового Уряду із «дорослих», а не оце те шо ми бачили два кабміни поспіль....
📍Економіка - о@па!
📍Соціалка - 0@па!
📍Медицина - о@пазручкой!
📍Ковідний фонд - розграбований!
📍Два тижні до Нового року - бюджетна криза!!
📍Верховна рада і Уряд - недієздатні!
«Яких тобі ще реформ не вистачає??» (с)
Павло Розенко
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14.12.2020 16:29 Відповісти
Зебил, что сказать-то хотел?
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14.12.2020 17:14 Відповісти
 
 