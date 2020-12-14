РНБО попереджає про високий рівень кіберзагрози в Україні через масштабну кібератаку у США
Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) попереджає про високий рівень кіберзагрози в Україні через масштабну кібератаку в США через сервер оновлень системи управління продуктами SolarWinds Orion Platform.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.
"Злам відбувся через сервер оновлень системи управління продуктами SolarWinds Orion Platform (її версії 2019.4 - 2020.2.1 HF1). Атаку пов’язують з діяльністю хакерської групи APT29 або Cozy Bear, яку почасти звинувачують у зв’язках зі службою зовнішньої розвідки РФ. Згідно з інформацією, яку нині має НКЦК, атака дуже схожа з атакою Ransom: Win32/Petya, що мала місце в Україні у 2017 році", - йдеться в повідомленні.
У РНБО зауважили, що з урахуванням того, що продукти SolarWinds не є поширеними у використанні державними органами в Україні, ризики для ураження державних українських систем не є критичними.
"Однак висока активність хакерських угруповань, які пов’язують з російськими спецслужбами, загрожує тим суб’єктам господарювання, які використовують цей продукт, відтак і в Україні, яка перебуває з Російською Федерацією у стані гібридної війни", - додали в РНБО.
Суб’єктам господарювання, які використовують цей продукт, рекомендовано перевірити свої мережі на наявність показників компрометації.
Раніше повідомлялося, що хакери зламали систему Міністерства фінансів США і Національного управління з телекомунікацій та інформації і викрали дані.
Будь ласка, зачекайте...
РНБОУ має застосувати невідкладних заходів щоб попередити нову атаку хакерів:
1. Заборонити будь які оновлення бухгалтерських програм протягом найближчих 2-3 місяців (Медок, 1С та інші)!
2. Заборонити діяльність компаній які розповсюджують та підтримують 1С, Медок та інші вредоносні російські програми в Україні!
3. Вжити всіх необхідних заходів для викорення російського бухгалтерського програмного забезпечення з України, як ненадійного і шкідливого! Ї
4. Ввести кримінальну відповідальність за використання забороненого державною бухгалтерського/податкового програмного забезпечення!
Дерев'яна рахівниця, олівець і листочок в клітинку взагалі найбільш захищені від злому інструменти підготовки і подачі звітності. І щодо подачі звітності - можна використовувати поштових голубів, їх точно жоден хакер не зламає.
Може, краще топити??
Ввечері якщо не забуду, опишу.
Для початку напишу ,що за декілька місяців до того ,як почалась атака, був захват колл-центра СБУ ,де знаходились сервера Медка.
Саме після цього антивіруси почали ругатись на Медок ,а техпідтримка Медка казали ставить программу у виключення.
Після атаки , сервера Медка буди вилучені у компанії ,хтось чув ,що хтось поніс покарання?
Ні.
https://ain.ua/2017/06/01/sbu-provodit-obysk-u-provajdera/
Саме в цього провайдера знаходились сервера.
Знаю ще факти ,що за 2-3 години до атаки вся техніка декількох міністерств була вимкнена,бо подзвонили зверху і сказали вимкнуть .
Але деталізувати не буду , можливо колись напишу статтю.