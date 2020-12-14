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РНБО (2243) США (20990) кібербезпека (1139)

РНБО попереджає про високий рівень кіберзагрози в Україні через масштабну кібератаку у США

РНБО попереджає про високий рівень кіберзагрози в Україні через масштабну кібератаку у США

Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) попереджає про високий рівень кіберзагрози в Україні через масштабну кібератаку в США через сервер оновлень системи управління продуктами SolarWinds Orion Platform.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"Злам відбувся через сервер оновлень системи управління продуктами SolarWinds Orion Platform (її версії 2019.4 - 2020.2.1 HF1). Атаку пов’язують з діяльністю хакерської групи APT29 або Cozy Bear, яку почасти звинувачують у зв’язках зі службою зовнішньої розвідки РФ. Згідно з інформацією, яку нині має НКЦК, атака дуже схожа з атакою Ransom: Win32/Petya, що мала місце в Україні у 2017 році", - йдеться в повідомленні.

У РНБО зауважили, що з урахуванням того, що продукти SolarWinds не є поширеними у використанні державними органами в Україні, ризики для ураження державних українських систем не є критичними.

"Однак висока активність хакерських угруповань, які пов’язують з російськими спецслужбами, загрожує тим суб’єктам господарювання, які використовують цей продукт, відтак і в Україні, яка перебуває з Російською Федерацією у стані гібридної війни", - додали в РНБО.

Суб’єктам господарювання, які використовують цей продукт, рекомендовано перевірити свої мережі на наявність показників компрометації.

Раніше повідомлялося, що хакери зламали систему Міністерства фінансів США і Національного управління з телекомунікацій та інформації і викрали дані.

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Топ коментарі
+3
Зеленский с Ермаком и так любую информацию передадут по первому звонку кремлевских хозяев.
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14.12.2020 13:27
+1
Заспокойтесь, бо після ваших розстрілів всіх людей які хоч щось роблять в цій країні залишаться тільки секта свідків Сватів на чолі з найвеличнішим піаністом. Щодо 1С, то її підтримка поступово припиняється в Україні, зокрема бухгалтерія 1С вже більше року як не продається, а з наступного року і підтримуватись не буде. А МЕДок то взагалі українська розробка.
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14.12.2020 14:26
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Зеленский с Ермаком и так любую информацию передадут по первому звонку кремлевских хозяев.
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14.12.2020 13:27 Відповісти
Справа в тім що вірус Петя був вмонтований в оновлення програми здачі податкової звітності - Медок. Після атаки Петі всіх причетних до створення програми Медок мали арештувати і розстріляти, за використання неперевіреної частини програми, взятого в Інтернеті на піратських сайтах. Але цих ідіотів не арештували і не розстріляли і вони продовжують свою злочинну діяльність по розповсюдженню вредоносного програмного забезпечення по всім установам України через ту саму програму Медок!
РНБОУ має застосувати невідкладних заходів щоб попередити нову атаку хакерів:
1. Заборонити будь які оновлення бухгалтерських програм протягом найближчих 2-3 місяців (Медок, 1С та інші)!
2. Заборонити діяльність компаній які розповсюджують та підтримують 1С, Медок та інші вредоносні російські програми в Україні!
3. Вжити всіх необхідних заходів для викорення російського бухгалтерського програмного забезпечення з України, як ненадійного і шкідливого! Ї
4. Ввести кримінальну відповідальність за використання забороненого державною бухгалтерського/податкового програмного забезпечення!
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14.12.2020 13:41 Відповісти
Заспокойтесь, бо після ваших розстрілів всіх людей які хоч щось роблять в цій країні залишаться тільки секта свідків Сватів на чолі з найвеличнішим піаністом. Щодо 1С, то її підтримка поступово припиняється в Україні, зокрема бухгалтерія 1С вже більше року як не продається, а з наступного року і підтримуватись не буде. А МЕДок то взагалі українська розробка.
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14.12.2020 14:26 Відповісти
Вірус Петя через Медок наніс збитків на мільярди доларів. Була заражені інформаційні системи світових компаній, в які вірус потрапив через українські філії цих компаній. Достатньо сказати що така компанія як Маєрськ втратила величезні обсяги інформації по всіх філіях і збитки оцінювались в мільйони доларів тільки по одній компанії! Тому всіх говнорозробників Медок, потрібно арештувати і засудити на 15 років і заборонити займатись розробкою програмного забезпечення до кінця життя! Хоча я б їх просто повісив разом з власниками Медок і тими хто дозволяє цьому лайну працювати з податковою звітністю!
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14.12.2020 14:30 Відповісти
А куда вдруг исчез укушенный в мозг грицацуевым Igor L ???
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14.12.2020 14:59 Відповісти
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14.12.2020 23:30 Відповісти
Якщо вже кого починати карати, так розробників Віндовс, там стільки глюків.... І взагалі всіх розробників і Айтішників.
Дерев'яна рахівниця, олівець і листочок в клітинку взагалі найбільш захищені від злому інструменти підготовки і подачі звітності. І щодо подачі звітності - можна використовувати поштових голубів, їх точно жоден хакер не зламає.
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15.12.2020 11:43 Відповісти
Та до розстрілів на Цензорі вже всі звикли, кожного другого хоч зараз в розстрільну команду...
Може, краще топити??
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14.12.2020 15:19 Відповісти
Ох там скільки нюансів з цим медком.
Ввечері якщо не забуду, опишу.
Для початку напишу ,що за декілька місяців до того ,як почалась атака, був захват колл-центра СБУ ,де знаходились сервера Медка.
Саме після цього антивіруси почали ругатись на Медок ,а техпідтримка Медка казали ставить программу у виключення.

Після атаки , сервера Медка буди вилучені у компанії ,хтось чув ,що хтось поніс покарання?
Ні.
https://ain.ua/2017/06/01/sbu-provodit-obysk-u-provajdera/

Саме в цього провайдера знаходились сервера.

Знаю ще факти ,що за 2-3 години до атаки вся техніка декількох міністерств була вимкнена,бо подзвонили зверху і сказали вимкнуть .
Але деталізувати не буду , можливо колись напишу статтю.
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14.12.2020 17:11 Відповісти
найти бы такого хакера или хирурга, который незаметно бы проник к нему в черепушку и отключил опцию нерукотворной игры на рояле
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14.12.2020 13:28 Відповісти
УЖЕ только что Одесса рухнул ЮТУБ закрылся тех ошибка и Почта Гмэйл...ошибка 500 или 550
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14.12.2020 13:58 Відповісти
Те ж в Нідерландах.
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14.12.2020 14:20 Відповісти
Ютуб, схоже, по всій Україні упав
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14.12.2020 14:21 Відповісти
Тепер вже працює.
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14.12.2020 14:31 Відповісти
 
 