"Ймовірно, можуть бути", - "слуга народу" Корнієнко припускає кадрові ротації в Кабміні

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко не відкидає ймовірності кадрових змін в Кабміні.

Про це він сказав сьогодні в ході брифінгу в ВР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відповідаючи на запитання про те, що нібито завтра має відбутися засідання фракції СН щодо кадрових ротацій в уряді, Корнієнко зазначив, що зараз йдеться лише про можливе проведення такого засідання.

На питання, чи будуть ймовірно кадрові зміни в уряді, Корнієнко відповів: "Ймовірно, можуть бути".

У той же час, на уточнення, про кого саме може йтися, і чи можуть це бути міністри енергетики і освіти, депутат сказав: "Я не буду коментувати те, чого немає. Коли будуть або заяви про відставку кого-небудь, або уявлення прем'єра на вакантні посади, тоді будемо говорити".

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У той же час, на питання, чи бачить він зараз необхідність зміни міністра охорони здоров'я Максима Степанова, депутат зазначив, що питання звільнення Степанова вже стало "черговою історією".