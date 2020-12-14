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Кабмін (13943) звільнення (2623) Корнієнко (665)

"Ймовірно, можуть бути", - "слуга народу" Корнієнко припускає кадрові ротації в Кабміні

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко не відкидає ймовірності кадрових змін в Кабміні.

Про це він сказав сьогодні в ході брифінгу в ВР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відповідаючи на запитання про те, що нібито завтра має відбутися засідання фракції СН щодо кадрових ротацій в уряді, Корнієнко зазначив, що зараз йдеться лише про можливе проведення такого засідання.

На питання, чи будуть ймовірно кадрові зміни в уряді, Корнієнко відповів: "Ймовірно, можуть бути".

У той же час, на уточнення, про кого саме може йтися, і чи можуть це бути міністри енергетики і освіти, депутат сказав: "Я не буду коментувати те, чого немає. Коли будуть або заяви про відставку кого-небудь, або уявлення прем'єра на вакантні посади, тоді будемо говорити".

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У той же час, на питання, чи бачить він зараз необхідність зміни міністра охорони здоров'я Максима Степанова, депутат зазначив, що питання звільнення Степанова вже стало "черговою історією".

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Топ коментарі
+2
у диджитализаторов "Дия" легла

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Портал "Дія" повідомляє про затримки в роботі: сотні тисяч ФОП одночасно подали заяви на "карантинну" допомогу
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14.12.2020 14:07
+2
вроде глобально. из ес тоже жалуются. правда у них текста побольше

у кацапов еще и гугл сломался
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14.12.2020 14:13
+1
у всех
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14.12.2020 14:07
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Коллеги...у всех проблемы с ютубом?
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14.12.2020 14:04 Відповісти
у всех
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14.12.2020 14:07 Відповісти
Раска Федераска?
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14.12.2020 14:08 Відповісти
вроде глобально. из ес тоже жалуются. правда у них текста побольше

у кацапов еще и гугл сломался
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14.12.2020 14:13 Відповісти
Скрытая реклама Чебурнета)
Козье стадо должно пастись только на полях ФСБ-КГБ)
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14.12.2020 14:16 Відповісти
"Ймовірно, можуть бути", - "слуга народу" Корнієнко припускає кадрові ротації в Кабміні - Цензор.НЕТ 8923
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14.12.2020 14:18 Відповісти
выйди с аккаунта. вроде база пользователей гугл легла
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14.12.2020 14:20 Відповісти
Кабмін повністю непрофесійний тому міняти потрібно всіх, але чи є на кого міняти? На посаду міністра МОЗ потрібно запросити Супрун, на посаду міністра МЗС Тарасюк, на посаду міністра оборони Бутусов, на посаду прем'єра Гриценко.
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14.12.2020 14:08 Відповісти
у диджитализаторов "Дия" легла

https://twitter.com/GoshaGo06574197
https://twitter.com/GoshaGo06574197
https://twitter.com/GoshaGo06574197


https://twitter.com/GoshaGo06574197
Портал "Дія" повідомляє про затримки в роботі: сотні тисяч ФОП одночасно подали заяви на "карантинну" допомогу
показати весь коментар
14.12.2020 14:07 Відповісти
тока вот витает ощущение, шо на этот раз знатно шмаркнуться у них не выйдет, гаймарит мозга неизлечим
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14.12.2020 14:14 Відповісти
Боюсь, Ви помиляєтесь в тому що вишмаркатися в них не вийде. Їм навіть коли голови повідривати, ніхто не помітить різниці.
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14.12.2020 20:47 Відповісти
червоний спітнілий заросший пузатий брехун - вони з Арахамією обличчя плісняви... як обидва сапоги пара
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14.12.2020 17:08 Відповісти
Побачив світлину мордатого Зю!-депутата, почав читати заголовок статті: "Ймовірно можуть бити...", безмірно з того зрадів... а потім збагнув, що окуляри лишив у кишені куртки...
...А міг би бути такий славний сюжет!
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14.12.2020 20:44 Відповісти
 
 