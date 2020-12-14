У лобі діра, тіло в неприродній позі, а на босій нозі висить роутер: в РФ по-звірячому вбили бойовика "ДНР". ФОТОрепортаж
13 грудня в місті Муріно Ленінградської області РФ по-звірячому вбили 37-річного бойовика "ДНР", який воював на Донбасі в 2014-15 рр.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал "Mash на мийці".
Тіло учасника бойових дій у "ДНР" виявили в Муріно. У лобі діра, квартира відкрита, всередині все догори дном, замок вирваний", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що чоловік значився на сайті "Миротворець", проте прізвище бойовика не названо.
"Копів викликали сусіди - повідомили, що хтось буянить на балконі. На місці все дуже дивно і незрозуміло. У квартирі наче щось шукали, вивернуто навіть холодильник. Двері по-звірячому розбиті зсередини. Тіло чоловіка в неприродній позі, на босій нозі висить роутер. Є військовий квиток - на ім'я 37-річного Андрія", - йдеться в повідомленні.
За данимим Telegram-каналу, в 2014-15 рр. чоловік воював на території "ДНР" у складі місцевої розвідроти.
Будь ласка, зачекайте...
Але натомість відзначив якісне нагнітання саспенсу - атмосфера стає все більш гнітючою. І це підсилюється увагою до деталей. Смердюча вимираюча хрущовка, оці подробиці алкашного побуту батька, Свірін з сином-дегенератом... тобто "тлін та безвихідь" на рівні. Навіть штамп "ясновидящая нищенка" виявився в тему (хоча спочатку здалося чимось із дешевих "жизненных историй"). Взагалі з містикою зайвого нема - тільки ця жебрачка біля цвинтарної церкви, і ще пророче сновидіння Насті, яке власне привело її у те лігво.
Епізод із безногою бомжичкою - тут трешу вистачає. З усіма огидними подробицями. Хоча трохи незрозуміло, навіщо було її тримати у такому жорсткому рабстві, ще й відрізати мову ( ) і виривати зуби. Волоцюжка в її становищі була б цілком задоволена таким подарунком долі, як хата, хавчик і бухло. З іншого боку, додає зкріпної безглуздої ірраціональності...
Але фінал сильний. Взагалі-то я підозрював, що вбивцею виявиться оця "тихая добрая бабушка"... але подробиці! Друге пробивання дна - це було потужно. Сцена з обдиранням опудала чомусь пробрала до мурашок, аж відчув оцей біль і шок героїні.
І оцей символічний момент:
«Почему в России нет солнца? - внезапно подумала она. - Когда я уезжала, в Англии было солнечное небо…»
Она тщетно пыталась разглядеть сквозь плотные облака солнечный свет, но вместо этого она видела грязный подъезд с покосившимися почтовыми ящиками.
https://kriper.net/golden-foundation/1910-parovoziki.html Алексей Толкачев. ПАРОВОЗИКИ
Смаковита штука! "Мумь пожрет!" - це взагалі шедеврально...
До речі, мумь - маловідома, але реальна назва живих мерців (видозмінене "мумия"). Жахливе таке слівце на смак...
Повне враження, що непомітно поселився той мумь чи то на Банковій, чи на Грушеського. І яка б номінально нова влада не приходила, керує усіма процесами саме мумь...
Бр-р-р... Кошмар!
https://youtu.be/LUHWEEpz08I
(дідько, коли вже на Цензорі буде нормальна версія для мобільних, з форматуванням тексту...)
До речі, десь у коментах влучно з'ясували причину, чому мумь боїться монет. Звичай класти монети на очі мерцям, щоб оплатити послуги Харона (тобто остаточно загнати мумь у потойбічний світ). Про лампочки "не все так однозначно", сподобалась версія про містичний акт поглинання світла темною сутністю.
Щодо Exhumed - чув я їх, відзначив для себе як цікаву команду. Десь в колекції мають бути.
Музика моєї юності. Як тоді будо чудово (совкодрочери, ахтунг! - зараз підступно і цинічно скористаюсь вашим конструктом ): сонце було яскравішим, пиво було смачнішим, чуб був густим і довгим (взагалі-то просто був ), дівчата були гарнішими...
І [тематичне] кіно тоді було - "Байки зі склепу" (короткометражні часто комедійні "жутіки"), комедійний жах "Зловіщі мертвяки" (відзначу другу і, особливо, третю частину - "Армія пітьми")...
Славно тоді було. Все було справжнім і чесним або ж до того наближалось. Тепер усе якесь... пластмасове.
Від старої мразоти саме тоді, після вбивства, був запах біоматеріалів жертви - до того ж вона була, як розповів племінник, жінкою мисливця (ще й сама професійний таксидерміст). Тож вона зналася на такій темі, як вистежування за слідом. І спеціально блукала двором, щоб привести пошук до під'їзду некрофіла Нікольського (а потім підкинула дитячу руку в його будинок у дярєвні). Стара ***** усе продумала...
А з її квартири собацюра не почула запаху, бо:
а) жертва була у підвалі, про який ніхто не знав
б) ще й дохріна опудал та шкір у хаті
Хоча, можна проконсультуватися в кінолога. Або в мєнта. З собакою.
Тобто якщо "собака с милицией" прийшла вже ввечері, через кілька годин після зникнення дівчинки, то вона узяла б слід у вигляді загального напрямку (від під'їзду до кущів), але навряд чи відтворила б повний маршрут пересувань хижої старушки. Якось так.
Доселфилась дівчинка - Митець мав рацію .
https://youtu.be/oNiYgECBuOs Простирадло на ліжку двічі (!) приймає загрозливу форму привида? - та *****, треба лягати спати.
https://youtu.be/ck1NO9MyQsM Теж двічі сфоткав страхітливого демоняку (а другого разу ще й побачив його під час спалаху)? - ніт, чувак не біжить з квартири з криком "Ой їпатися в рот!", бо треба зробити третє фото. Ще селфі з чортом спробував би зробити...
1) закон жанру - штука потужніша від фундаментальних законів природи;
2) зустрічі з потойбічними парфумами можливі лише для клінічних, часом безсмертних (як у випадку з пухкенькою блондинкою) идийотів;
3) із приміщення тікати з божевільним вереском ще безглуздіше, бо за порогом уже чекає багато більше багато зліших пекельних парфумів.
Починаючи з другої хвилини: дії в іграшці паранормально дублюються в реальності? Дівці "по приколу"...
Шановні Зорян та Шкіряк, а чи не надмірно цинічна така жорстокість?
(ніт)
Если б это был Мильчаков - было бы вообще отлично