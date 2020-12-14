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бойовик (3414) росія (63574) вбивство (3032)

У лобі діра, тіло в неприродній позі, а на босій нозі висить роутер: в РФ по-звірячому вбили бойовика "ДНР". ФОТОрепортаж

13 грудня в місті Муріно Ленінградської області РФ по-звірячому вбили 37-річного бойовика "ДНР", який воював на Донбасі в 2014-15 рр.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал "Mash на мийці".

Тіло учасника бойових дій у "ДНР" виявили в Муріно. У лобі діра, квартира відкрита, всередині все догори дном, замок вирваний", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловік значився на сайті "Миротворець", проте прізвище бойовика не названо.

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"Копів викликали сусіди - повідомили, що хтось буянить на балконі. На місці все дуже дивно і незрозуміло. У квартирі наче щось шукали, вивернуто навіть холодильник. Двері по-звірячому розбиті зсередини. Тіло чоловіка в неприродній позі, на босій нозі висить роутер. Є військовий квиток - на ім'я 37-річного Андрія", - йдеться в повідомленні.

За данимим Telegram-каналу, в 2014-15 рр. чоловік воював на території "ДНР" у складі місцевої розвідроти.

У лобі діра, тіло в неприродній позі, а на босій нозі висить роутер: в РФ по-звірячому вбили бойовика ДНР 01
У лобі діра, тіло в неприродній позі, а на босій нозі висить роутер: в РФ по-звірячому вбили бойовика ДНР 02
У лобі діра, тіло в неприродній позі, а на босій нозі висить роутер: в РФ по-звірячому вбили бойовика ДНР 03

Фото: Telegram-канал MASH на мийці
У лобі діра, тіло в неприродній позі, а на босій нозі висить роутер: в РФ по-звірячому вбили бойовика ДНР 04

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Топ коментарі
+90
а роутер для связи с моторылой?
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14.12.2020 14:13
+87
Во лбу дыра, тело в неестественной позе, а на босой ноге висит роутер: в РФ зверски убили боевика "ДНР" - Цензор.НЕТ 3536
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14.12.2020 14:13
+83
Кажуть таке з депутатами теж буває...
Во лбу дыра, тело в неестественной позе, а на босой ноге висит роутер: в РФ зверски убили боевика "ДНР" - Цензор.НЕТ 1470
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14.12.2020 14:13
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Поділюся власною критикою )) Щодо затягнутості - трохи є, але цього не помітив, бо якраз перед цим читав щось набагато довше... До логічних огріхів додам розбіжності в датах у тексті (в одному місці згадується, що трагедія сталася у 1994 році, а в іншому вже 1993).
Але натомість відзначив якісне нагнітання саспенсу - атмосфера стає все більш гнітючою. І це підсилюється увагою до деталей. Смердюча вимираюча хрущовка, оці подробиці алкашного побуту батька, Свірін з сином-дегенератом... тобто "тлін та безвихідь" на рівні. Навіть штамп "ясновидящая нищенка" виявився в тему (хоча спочатку здалося чимось із дешевих "жизненных историй"). Взагалі з містикою зайвого нема - тільки ця жебрачка біля цвинтарної церкви, і ще пророче сновидіння Насті, яке власне привело її у те лігво.
Епізод із безногою бомжичкою - тут трешу вистачає. З усіма огидними подробицями. Хоча трохи незрозуміло, навіщо було її тримати у такому жорсткому рабстві, ще й відрізати мову ( ) і виривати зуби. Волоцюжка в її становищі була б цілком задоволена таким подарунком долі, як хата, хавчик і бухло. З іншого боку, додає зкріпної безглуздої ірраціональності...
Але фінал сильний. Взагалі-то я підозрював, що вбивцею виявиться оця "тихая добрая бабушка"... але подробиці! Друге пробивання дна - це було потужно. Сцена з обдиранням опудала чомусь пробрала до мурашок, аж відчув оцей біль і шок героїні.
І оцей символічний момент:

«Почему в России нет солнца? - внезапно подумала она. - Когда я уезжала, в Англии было солнечное небо…»
Она тщетно пыталась разглядеть сквозь плотные облака солнечный свет, но вместо этого она видела грязный подъезд с покосившимися почтовыми ящиками.
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18.12.2020 19:44 Відповісти
Власне, в цілому дуже навіть непогано написано. Але ті ж москалі кажуть: лучшее - враг хорошего. Для найбільш точного відображення рускомірскої дійсності не шкода чорної фарби. Ба більше: чим більше трешу і моторошних подробиць, тим воно виглядатиме переконливіше (я так міркую). А якби в тексті переважали короткі речення, то гнітючий ефект тим би лише посилився (пригадайте, скажімо, новели Василя Стефаника - от де направду вбивча лаконізмом річ!). Звісно, логічних огріхів вистачає - Ви виділили найбільш яскраві з них (тому під час читання мені подумалось, що автор - глибоко самотня панна під 40 із суто гуманітарним складом мислення, але то таке). Однак ці огріхи жодним чином не нівелюють "готично атмосферної красивості" твору.
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18.12.2020 22:58 Відповісти
))))) ось іще згадався один з топових шедеврів Кріпера - потойбічний гротеск та сюр, але із внутрішньою ґабсурдною логікою:
https://kriper.net/golden-foundation/1910-parovoziki.html Алексей Толкачев. ПАРОВОЗИКИ У лобі діра, тіло в неприродній позі, а на босій нозі висить роутер: в РФ по-звірячому вбили бойовика "ДНР" - Цензор.НЕТ 2582
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19.12.2020 02:29 Відповісти


Смаковита штука! "Мумь пожрет!" - це взагалі шедеврально...
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19.12.2020 14:21 Відповісти
Ага, і пісенька "Рука пород древесных..."
До речі, мумь - маловідома, але реальна назва живих мерців (видозмінене "мумия"). Жахливе таке слівце на смак...
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19.12.2020 15:10 Відповісти
Жахливе.
Повне враження, що непомітно поселився той мумь чи то на Банковій, чи на Грушеського. І яка б номінально нова влада не приходила, керує усіма процесами саме мумь...
Бр-р-р... Кошмар!
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19.12.2020 15:19 Відповісти
Ось іще файна Death Metal група, американці Exhumed (послідовники культових британців Carcass), тематична пісня "Монети на очі" з альбому "Некрократія":
https://youtu.be/LUHWEEpz08I
(дідько, коли вже на Цензорі буде нормальна версія для мобільних, з форматуванням тексту...)
До речі, десь у коментах влучно з'ясували причину, чому мумь боїться монет. Звичай класти монети на очі мерцям, щоб оплатити послуги Харона (тобто остаточно загнати мумь у потойбічний світ). Про лампочки "не все так однозначно", сподобалась версія про містичний акт поглинання світла темною сутністю.
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19.12.2020 19:07 Відповісти
З монетами смутно здогадувався про щось таке. А от з лампочками... тут чомусь нагадався незабутній Гордон Шамвей (він же Альф), коли розповідав про свого дядька Моргайла, котрий ******** їсти лампочки.
Щодо Exhumed - чув я їх, відзначив для себе як цікаву команду. Десь в колекції мають бути.
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19.12.2020 22:07 Відповісти
Нагадалося. Ілюстрація до альбому 1982 року культової групи Iron Maiden - "The Number Of The Beast". Там на доволі колоритному фоні зображено чудо-юдо Едді, яке смикає за ниточки ляльку чорта, котра смикає за ниточки ляльку людини.
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19.12.2020 16:04 Відповісти
Культовий альбом 🤘😎🤘
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19.12.2020 18:52 Відповісти
Я сказав би, що це їхній перший культовий альбом.
Музика моєї юності. Як тоді будо чудово (совкодрочери, ахтунг! - зараз підступно і цинічно скористаюсь вашим конструктом ): сонце було яскравішим, пиво було смачнішим, чуб був густим і довгим (взагалі-то просто був ), дівчата були гарнішими...
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19.12.2020 19:04 Відповісти
Аналогічно ))) У мене першою важкою групою були AC/DC.
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19.12.2020 19:09 Відповісти
AC/DC - то класика. А ще були німці Accept, американці W.A.S.P. і Alice Cooper, англійці Deep Purple (один дідусь Блекмор чого вартий!), Judas Priest і Motorhead... Грали хлопці від чистого серця у власне задоволення, і ми з задоволенням їх слухали.
І [тематичне] кіно тоді було - "Байки зі склепу" (короткометражні часто комедійні "жутіки"), комедійний жах "Зловіщі мертвяки" (відзначу другу і, особливо, третю частину - "Армія пітьми")...
Славно тоді було. Все було справжнім і чесним або ж до того наближалось. Тепер усе якесь... пластмасове.
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19.12.2020 21:58 Відповісти
P.S.: про міліцейську собаку якраз усе логічно - "По следу пустили служебную собаку, которая каким-то чудом нашла Катину резинку для волос" - співставляємо: "Теперь Настя поняла, что именно Анна Петровна оставила Катину резиночку от волос рядом с подъездом Никольского - многие видели, как старуха бродила в день пропажи Кати, охая и вздыхая…"
Від старої мразоти саме тоді, після вбивства, був запах біоматеріалів жертви - до того ж вона була, як розповів племінник, жінкою мисливця (ще й сама професійний таксидерміст). Тож вона зналася на такій темі, як вистежування за слідом. І спеціально блукала двором, щоб привести пошук до під'їзду некрофіла Нікольського (а потім підкинула дитячу руку в його будинок у дярєвні). Стара ***** усе продумала...
А з її квартири собацюра не почула запаху, бо:
а) жертва була у підвалі, про який ніхто не знав
б) ще й дохріна опудал та шкір у хаті
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18.12.2020 20:17 Відповісти
Думаю, собака не взяла б сліду, якби хіщная старушка кинула б у кущі лише Катину резинку для волосся. А якби злобноє бабушко сновигало туди-сюди між своїм помешканням і лігвом екс-хахаля, формуючи "чіткий слід", то і собака "з мєнтом на поводку" пробігла б туди-сюди кілька разів. Тоді навіть найнерозумніший міліціонер (із тих, що не їдять маринованих помідорів, бо голова в банку не пролазить) почав би підозрювати щось нездорове.
Хоча, можна проконсультуватися в кінолога. Або в мєнта. З собакою.
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18.12.2020 23:14 Відповісти
Знайшов таке: "Для практической работы с розыскной собакой большое значение имеет также вопрос о давности следа и стойкости запаха на следу. Давность следа, т. е. способность собаки брать след через разные промежутки времени после его прокладки, зависит не только от остроты обоняния собаки и ее чутья, но и от стойкости запаха на следу, на что влияют многие внешние факторы. В практической работе по давности проложенного следа принято различать: 1) след свежий, или горячий, 2) след "нормальный" и 3) след "холодный". Под свежим, или горячим, следом понимается след давности не более 1 часа с момента прокладки; под "нормальным" следом - со сроком прокладки от 1 до 3 часов и под "холодным" следом - давностью более 3-часовой прокладки. Давность следа весьма влияет на качество следовой работы собаки, так как оставшиеся на следу запаховые частички человека постепенно улетучиваются и, следовательно, след все более ослабляется".
Тобто якщо "собака с милицией" прийшла вже ввечері, через кілька годин після зникнення дівчинки, то вона узяла б слід у вигляді загального напрямку (від під'їзду до кущів), але навряд чи відтворила б повний маршрут пересувань хижої старушки. Якось так.
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19.12.2020 00:14 Відповісти
Може й так. Принагідно поцікавлюся у сусіда Стаса, якщо ближчим часом його побачу, - собачника з багаторічним стажем, котрий в армії був прикордонником і мав справу з вівчарками.
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19.12.2020 22:30 Відповісти
Нарешті ютуб роздуплився .
Доселфилась дівчинка - Митець мав рацію .
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15.12.2020 09:57 Відповісти
))) у деяких фільмах подобається реакція персонажів на очевидні прояви паранормальної загрози.
https://youtu.be/oNiYgECBuOs Простирадло на ліжку двічі (!) приймає загрозливу форму привида? - та *****, треба лягати спати.
https://youtu.be/ck1NO9MyQsM Теж двічі сфоткав страхітливого демоняку (а другого разу ще й побачив його під час спалаху)? - ніт, чувак не біжить з квартири з криком "Ой їпатися в рот!", бо треба зробити третє фото. Ще селфі з чортом спробував би зробити...
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16.12.2020 04:20 Відповісти
Тут можливі варіанти:
1) закон жанру - штука потужніша від фундаментальних законів природи;
2) зустрічі з потойбічними парфумами можливі лише для клінічних, часом безсмертних (як у випадку з пухкенькою блондинкою) идийотів;
3) із приміщення тікати з божевільним вереском ще безглуздіше, бо за порогом уже чекає багато більше багато зліших пекельних парфумів.
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16.12.2020 20:36 Відповісти
Ось іще https://youtu.be/3Uq-1cfgykA клінічний ідіотизм рівня "виборець Зеленського"
Починаючи з другої хвилини: дії в іграшці паранормально дублюються в реальності? Дівці "по приколу"...
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17.12.2020 04:33 Відповісти
Я думаю, що виборці Зю!, рівно, як ОЗЖопний лохторат, люто позаздрять захмарному рівню ідіотизму кіногероїні.
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18.12.2020 13:28 Відповісти
https://youtu.be/IdBNCeqsuTo На Хелоуїн завітали справжнісінькі парфуми? - лячно, так... Але при цьому треба не залишити компанію "колядників" без ніштяків
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16.12.2020 04:45 Відповісти
Та і йух з ним.
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14.12.2020 18:52 Відповісти
это не по-зверски..это по заслугам!!!
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14.12.2020 19:15 Відповісти
не о всех сообщает, но дело движеться правильно. Отличная новость, москаля замочили.
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14.12.2020 19:24 Відповісти
Ай-яй-яй. Ц-ц-ц. Страсти-то какие, мордасти-то )))0))0)))

Шановні Зорян та Шкіряк, а чи не надмірно цинічна така жорстокість?
(ніт)
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14.12.2020 19:51 Відповісти
А Зорян зі Шкіряком, такі, щиро дивлячись в очі, кажуть (хором): "Хлопці, ви, взагалі, про що?"
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15.12.2020 01:24 Відповісти
Народ---как вы все однообразно. Нога, роутер, нога роутер и по новой. А дыра во лбу?
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14.12.2020 19:55 Відповісти
Дыра во лбу луганского обдроченца - это как раз нормально и вопросов ни у кого не вызывает.
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15.12.2020 00:52 Відповісти
Ну, раз был в расстрельном списке, чего удивляться...
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14.12.2020 20:11 Відповісти
яка трагедія. чому тільки одного?
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14.12.2020 20:55 Відповісти
Расейской собаке - собачья смерть (хотя собаки - прекрасные животные, в отличие от кацапов )
Если б это был Мильчаков - было бы вообще отлично
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14.12.2020 21:16 Відповісти
Роутер жалко.
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14.12.2020 22:29 Відповісти
для кого то поза может и неестественная, а для террориста из Рашки - вполне естественная
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14.12.2020 23:11 Відповісти
Нагорода найшла героя) А через роутер він заказав собі місце на концерт кабздона в путінському раю)
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15.12.2020 00:10 Відповісти
Дохлий їхтамнєт
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15.12.2020 01:00 Відповісти
Ну все очень просто ..нашли и наказали..
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15.12.2020 05:11 Відповісти
Награда нашла героя
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15.12.2020 05:44 Відповісти
Мерзавца убили соплеменники с России, такие же мерзавцы как и сдохший боевик. Хоть одно доброе дело сделали, утырки.
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15.12.2020 05:58 Відповісти
этот пэдрыло убивал украинцев и вдруг этого козла "зверски" убили... да его вообще надо было собакам скормить заживо...
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15.12.2020 06:50 Відповісти
сдохла падаль , еще бы детей его найти и убить а то мстить начнут коклам как вырастут
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15.12.2020 11:20 Відповісти
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