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Кабмін направив 6 млрд грн у фонд боротьби з COVID-19 за рахунок економії бюджетних коштів

Кабмін направив 6 млрд грн у фонд боротьби з COVID-19 за рахунок економії бюджетних коштів

14 грудня 2020 року Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні перерозподілив деякі витрати державного бюджету, передбачені головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік, і збільшив витрати фонду боротьби з COVID-19 на 6 млрд гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

Як заззначають в уряді, з метою запобігання поширенню і подолання негативних наслідків на території України на гострі респіраторні хвороби COVID-19 виникла необхідність збільшення витрат фонду боротьби з COVID-19 за рахунок економії коштів державного бюджету.

"За пропозицією 36 головних розпорядників бюджетних коштів щодо скорочення витрат державного бюджету до кінця 2020 року, пропонується здійснити збалансований  перерозподіл видатків загального фонду державного бюджету, передбачених головним розпорядникам коштів на 2020 рік. Нагадаємо, на 10.12.2020 обсяг виділених коштів з фонду за загальним фондом державного бюджету становить 66 млрд гривень, касові видатки - 45,5 млрд гривень", - підкреслюється в повідомленні.

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кацапы гугл сломали в день избрания Байдена президентом. Новые санкции грядут
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14.12.2020 14:14 Відповісти
Навіщо поповнювати ковідний фонд, якщо він досі не витрачений? В чому суть операції?
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14.12.2020 14:15 Відповісти
Пилить,так пилить.
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14.12.2020 14:20 Відповісти
Нужно закупить еще партию битума МЕРТВЕТЧУКОВССКО-МАРЧЕНКОВСКОЙ компании КРЕМЛЯ ! ..
.
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14.12.2020 14:28 Відповісти
очень радует такая забота о благе болеющих, ведь зимой дороги тоже надо ремонтировать, зимой без дорог никак нельзя
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14.12.2020 14:40 Відповісти
экономили на учителях и врачах. завтра рюкзаков потребует еще 5 лярдов на мусорню
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14.12.2020 16:18 Відповісти
 
 