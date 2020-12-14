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Глобальний збій в Google: виникли проблеми в роботі YouTube, Google Drive, Gmail і інших сервісів

Глобальний збій в Google: виникли проблеми в роботі YouTube, Google Drive, Gmail і інших сервісів

У сервісах Google спостерігаються проблеми з доступом. Користувачі фіксують збої в Gmail, YouTube і Google Drive.

Користувачі по всьому світу повідомляють про недоступність сервісів Google, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу.

Зокрема, не працює Gmail (пошта від Google), ютуб, хмара Google Drive, сервіс Google Docs. Також неможливо увійти в свій аккаунт. У більшості випадків сервіси видають помилку 500.

Як випливає з даних downdetector.com, проблеми з доступом до продуктів Google відчувають користувачі в Європі, в тому числі в Росії, в Південній Америці, на східному узбережжі США.

Причина збоїв в роботі сервісів Google поки невідома. Компанія поки не надала жодної інформації. Коли повноцінна робота буде відновлена, ​​теж невідомо.

Також читайте: Google представив найпопулярніші запити українців у 2020 році: Коронавірус, Навальний, Вибори в США. ПЕРЕЛІК

Глобальний збій в Google: виникли проблеми в роботі YouTube, Google Drive, Gmail і інших сервісів 01

Варто відзначити, що сервіси YouTube, Gmail і інші працюють через анонімну вкладку до моменту введення інформації облікового запису користувача, пише techno.24tv.ua. Представники Google обіцяють оперативно вирішити проблему.

Спостерігаються труднощі в роботі таких сервісів:

YouTube;

Gmail;

Google;

Google Drive;

Pokémon Go;

Google Classroom;

Youtube TV;

Nest;

Google Home;

Google Play;

Youtube Music;

Discord.

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Топ коментарі
+15
это что-то страшное творится. Американцы - отключайте скорее рашу от свифт
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14.12.2020 14:31
+8
Бо росісосія це азіопа.
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14.12.2020 14:29
+8
Глобальний збій в Google: виникли проблеми в роботі YouTube, Google Drive, Gmail і інших сервісів - Цензор.НЕТ 7285
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14.12.2020 14:43
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у меня только ютуб не работает. остальное (почта, гугл) пашет
пишут что проблема с аккаунтами. если выйти из акка то ютуб работает
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14.12.2020 14:25 Відповісти
все. почта уже не работает. "аккаунт отсутствует"
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14.12.2020 14:28 Відповісти
Вважаю в таких випадках не ризикувати виходом з аккаунту, стирять
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14.12.2020 14:35 Відповісти
НУ да, гугл уже предупреждение прислал, увидит безхозный аккаунт-потрет все файлы , это будет действовать с 1 июля 2021 года
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14.12.2020 14:43 Відповісти
Аналогічно! Але вже усе запрацювало.
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14.12.2020 14:41 Відповісти
>проблемы с доступом к продуктам Google испытывают пользователи в Европе, в том числе в России

Мне нравиться подача новости на украинском ресурсе.
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14.12.2020 14:27 Відповісти
Бо росісосія це азіопа.
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14.12.2020 14:29 Відповісти
+1
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14.12.2020 14:31 Відповісти
это что-то страшное творится. Американцы - отключайте скорее рашу от свифт
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14.12.2020 14:31 Відповісти
У понеділок, 14 грудня, члени Колегії виборників офіційно проголосують за Джо Байдена у ролі наступного президента США. Хакери вкрали дані Міністерства фінансів США, а також управління з комунікацій та інформації. І це. Одночасно.
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14.12.2020 14:31 Відповісти
А сайт Киевпастранса не работает по причине того, что криворукие кулхакеры напрограммировали обязательную связь с картами?
Помнится, один из них меня учил, что я отстал от жизни и без интернета даже холодильник не должен работать.
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14.12.2020 14:32 Відповісти
интересно - это рука кремля или соросят))))??
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14.12.2020 14:32 Відповісти
Отводишь подозрение от *********? Кому нужен позарез трамп? Только рашке, только ее спецура там роется серъезно и давно.
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14.12.2020 14:46 Відповісти
Ольга Пелле, улыбайтесь, нельзя так серьезно реагировать на иронию
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14.12.2020 15:10 Відповісти
А из чего я должна была сделать выводы об иронии? Вы бы хоть смайлик поставили.
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14.12.2020 17:35 Відповісти
*Соросята* мешают плешивому и его шестеркам.
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14.12.2020 14:54 Відповісти
А ви впевнені, що це порохоботи? Адже з помилками пишуть в основному виборці зе - у зв'язку з ....
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14.12.2020 15:03 Відповісти
Ютуб повернувся.
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14.12.2020 14:35 Відповісти
це, однозначно, проделки фикса
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14.12.2020 14:36 Відповісти
точно)) это таки он
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14.12.2020 15:11 Відповісти
Успокойте Дональда...
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14.12.2020 14:36 Відповісти
Всё работает.
И почта и ютуб.
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14.12.2020 14:37 Відповісти
да, починили
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14.12.2020 14:38 Відповісти
При этом Ланет.TV работает с авторизацией через гугл
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14.12.2020 14:37 Відповісти
Все, Google піднявся! Працює!
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14.12.2020 14:38 Відповісти
Глобальний збій в Google: виникли проблеми в роботі YouTube, Google Drive, Gmail і інших сервісів - Цензор.НЕТ 7285
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14.12.2020 14:43 Відповісти
У меня свой сервер и всё работает.
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14.12.2020 14:44 Відповісти
В предверии объявления Джо Байдена новым президентом США, кацапская подводная лодка перекусила интернет-кабель на дне океана
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14.12.2020 14:44 Відповісти
Глобальний збій в Google: виникли проблеми в роботі YouTube, Google Drive, Gmail і інших сервісів - Цензор.НЕТ 6413
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14.12.2020 14:47 Відповісти
Это часом не связано с тем воякой из "днр" что с роутером на ноге и с дыркой в башке нашли
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14.12.2020 14:45 Відповісти
скорей всего он как раз был с команды хакеров и слишком много знал
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14.12.2020 14:48 Відповісти
Та всё уже в порядке!
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14.12.2020 14:46 Відповісти
то что нарасеянских хакеров раскрыли и что сбой в Гугл очевидно связано
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14.12.2020 14:46 Відповісти
Не смогла зайти в свой аккаунт гугл. А так все работает.
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14.12.2020 14:50 Відповісти
Первая мировая кибер началась?
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14.12.2020 14:50 Відповісти
Она уже давно идет, и первый (а может и не первый?) результат: демонтаж демократической системы Америки с помощью трампа - кремлевского инструмента. Будет Байден, будет возможность наладить разрушенное.
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14.12.2020 14:57 Відповісти
Клятiiiiiiiii москалiiiiiiiuui((((!!!!!!
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14.12.2020 14:56 Відповісти
Ого! Может тебе пожарную вызвать?
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14.12.2020 15:04 Відповісти
усе вже відновили.
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14.12.2020 15:10 Відповісти
Мериканцi молодцi)))
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14.12.2020 15:15 Відповісти
відкиньте конспірології. усе набагато буденніше. ідентифікаційний сервіс ліг. ніхто кабель не кусав, ніхто не хакав.
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14.12.2020 15:15 Відповісти
Вони якесь оновлення робили.
Присилали листи на пошту.
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14.12.2020 15:17 Відповісти
у меня вроде все работает
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14.12.2020 15:27 Відповісти
а зачем над ютубом зелю нарисовали
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14.12.2020 15:33 Відповісти
А що нам скажуть "свідєтєлі хранєния данних в облаках"? Прикиньте, в один прекрасний момент хтось на когось розсердився - і бац! Все пропало, все пропало!
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14.12.2020 18:44 Відповісти
 
 