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ЄС може передати 5% своїх вакцин проти коронавірусу бідним країнам, - Reuters

ЄС може передати 5% своїх вакцин проти коронавірусу бідним країнам, - Reuters

Європейський Союз може передати близько 5% закупленої вакцини проти COVID-19 бідним країнам. Зазначається, що 5% - це 65 млн доз.

Про це пише Reuters із посиланням на внутрішній документ ЄС, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що уряд Франції підготував план з чітким обсягом допомоги бідним країнам. При цьому раніше розглядалися варіанти пожертвувань тільки на випадок, якщо ЄС отримає надмірні дози.

Видання пише, що даний план може завдати удару по глобальній схемі закупівель COVAX, згідно з якою кожній країні нададуть вакцину мінімум для 20% населення.

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Французький план передбачає передачу до 65 мільйонів доз вакцини від COVID, якщо всі країни-учасниці ЄС підтримають це рішення. Це буде 5% від 1,3 млрд доз, які ЄС отримає від компаній Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca/Oxford, Sanofi/GSK і CureVac.

"Пожертвування вакцин з нашого портфеля ЄС видається в короткостроковій перспективі найбільш ефективним способом досягнення мети - зробити вакцину суспільним благом", - йдеться в документі.

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отца местной демократии эти жалкие 5 % уже не спасут, он будет томно сохнуть с зеленой тоски , периодически предлагая лохторату заценить свое искусство владения роялем
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14.12.2020 14:29 Відповісти
Вакцина «Спутник V" настолько безопасна и эффективна, что Россия закупили 2 млн доз вакцины Pfizer для чиновников и силовиков. Просто самое лучшее должно достаться народу, а уж чиновники и вертухаи как-нибудь перебьются пиндоской второсортной сивухой..

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.....
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14.12.2020 14:30 Відповісти
Украина не настолько бедна, чтобы получить из них хотя бы 0,00001%...
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14.12.2020 14:36 Відповісти
Ну если бедным то УКкраине не перепадёт.
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14.12.2020 14:41 Відповісти
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14.12.2020 16:19 Відповісти
По статистике видно, что бедные стрны чихать хотели на пандемию.
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14.12.2020 14:43 Відповісти
может, а может и нет.... кто песенку споет - может и передаст.....
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14.12.2020 14:43 Відповісти
дайте вакцыну Исааку Вассерману из Одэссы! У него пятеро детей и теща! а шо останеца можно и Вальцманам передать...
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14.12.2020 14:58 Відповісти
ждем в эпицентрах страны...
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14.12.2020 15:26 Відповісти
 
 