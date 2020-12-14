ЄС може передати 5% своїх вакцин проти коронавірусу бідним країнам, - Reuters

Європейський Союз може передати близько 5% закупленої вакцини проти COVID-19 бідним країнам. Зазначається, що 5% - це 65 млн доз.

Про це пише Reuters із посиланням на внутрішній документ ЄС, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що уряд Франції підготував план з чітким обсягом допомоги бідним країнам. При цьому раніше розглядалися варіанти пожертвувань тільки на випадок, якщо ЄС отримає надмірні дози.

Видання пише, що даний план може завдати удару по глобальній схемі закупівель COVAX, згідно з якою кожній країні нададуть вакцину мінімум для 20% населення.

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Французький план передбачає передачу до 65 мільйонів доз вакцини від COVID, якщо всі країни-учасниці ЄС підтримають це рішення. Це буде 5% від 1,3 млрд доз, які ЄС отримає від компаній Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca/Oxford, Sanofi/GSK і CureVac.

"Пожертвування вакцин з нашого портфеля ЄС видається в короткостроковій перспективі найбільш ефективним способом досягнення мети - зробити вакцину суспільним благом", - йдеться в документі.